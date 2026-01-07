Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Giriş Tarihi: 07.01.2026 11:33 Güncelleme Tarihi: 07.01.2026 11:48

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe, Matteo Guendouzi transferini bitiriyor! Kulüp tarihinin en pahalısı...

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe, Lazio'dan Matteo Guendouzi'yi renklerine bağlamaya hazırlanıyor. Sarı-lacivertliler, İtalyan temsilcisiyle anlaşmaya vardı. İşte Lazio ödenecek bonservis bedeli...

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe, Matteo Guendouzi transferini bitiriyor! Kulüp tarihinin en pahalısı...

Turkcell Süper Kupa'da Galatasaray ile final oynayacak olan Fenerbahçe, transferde hız kesmeden devam ediyor.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe, Matteo Guendouzi transferini bitiriyor! Kulüp tarihinin en pahalısı...

Sarı-lacivertliler, ilk transferini Samsunspor'dan Anthony Musaba'yı kadrosuna katarak gerçekleştirmişti.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe, Matteo Guendouzi transferini bitiriyor! Kulüp tarihinin en pahalısı...

Mert Günok'u da renklerine bağlamak üzere olan Kanarya, orta saha transferinde de mutlu sona ulaştı.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe, Matteo Guendouzi transferini bitiriyor! Kulüp tarihinin en pahalısı...

GUENDOUZI'DE MUTLU SON

İtalyan gazeteci Di Marzio'nun haberine göre Fenerbahçe, İtalya Serie A'da Lazio forması giyen Matteo Guendouzi'yi bonservisiyle birlikte kadrosuna kattı.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe, Matteo Guendouzi transferini bitiriyor! Kulüp tarihinin en pahalısı...

BONSERVİSİ BELLİ OLDU

Haberde, sarı-lacivertlilerin Lazio'yla 28+2 milyon Euroluk bonservis bedeli konusunda anlaşma sağladığı aktarıldı.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe, Matteo Guendouzi transferini bitiriyor! Kulüp tarihinin en pahalısı...

İSTANBUL'A GELİYOR

Haberin detaylarında Matteo Guendouzi'nin 11 Ocak Pazar günü Verona ile oynanacak maçın ardından İstanbul'a gideceği ifade edildi.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe, Matteo Guendouzi transferini bitiriyor! Kulüp tarihinin en pahalısı...

KULÜP TARİHİNE GEÇECEK

Guendouzi transferinin bu bonservis bedeliyle tamamlanması halinde, Kerem Aktürkoğlu'nu geride bırakarak Fenerbahçe tarihinin en pahalı transferi olacak.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe, Matteo Guendouzi transferini bitiriyor! Kulüp tarihinin en pahalısı...

TEDESCO ÇOK İSTEDİ

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco'nun, ara transfer döneminde Guendouzi'nin kadroya dahil edilmesini çok istediği biliniyordu.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe, Matteo Guendouzi transferini bitiriyor! Kulüp tarihinin en pahalısı...

SÖZLEŞMESİ SÜRÜYORDU

Matteo Guendouzi'nin kulübü Lazio ile mevcut sözleşmesi, 30 Haziran 2028 tarihine kadar devam ediyordu.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe, Matteo Guendouzi transferini bitiriyor! Kulüp tarihinin en pahalısı...

SARRI'NIN BANKOSU

Fransız futbolcu, bu sezon Lazio Teknik Direktörü Maurizio Sarri tarafından İtalya Serie A'daki tüm maçlarda ilk 11'de başlatılmıştı.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe, Matteo Guendouzi transferini bitiriyor! Kulüp tarihinin en pahalısı...

PERFORMANSI

Bu sezon Lazio formasıyla tüm kulvarlarda 16 maça çıkan 26 yaşındaki futbolcu, 2 gol 1 asistlik performans sergiledi.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe, Matteo Guendouzi transferini bitiriyor! Kulüp tarihinin en pahalısı...

GÜNCEL PİYASA DEĞERİ

Transfermarkt verilerine göre Guendouzi'nin güncel piyasa değeri ise 28 milyon Euro olarak gösteriliyor.