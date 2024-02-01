Giriş Tarihi: 01.02.2024 16:26
Güncelleme Tarihi: 01.02.2024
16:26
Son dakika transfer haberi: Ve bomba patladı! İşte Enes Ünal'ın yeni takımı...
Son dakika transfer haberi: İspanya La Liga'da Getafe'de forma giyen milli futbolcumuz Enes Ünal için flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor... Avrupa'da transferde son gün heyecanı yaşanırken, Enes Ünal ile ilgili bomba bir haber geldi. Yıldız oyuncunun İngiltere Premier Lig ekibiyle anlaşmaya vardığı ve açıklamanın yapılacağı iddia edildi. İşte o takım ve tüm detaylar...