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Haberler Galeri Son dakika transfer haberi: Ve bomba patladı! İşte Enes Ünal'ın yeni takımı...
Giriş Tarihi: 01.02.2024 16:26 Güncelleme Tarihi: 01.02.2024 16:26

Son dakika transfer haberi: Ve bomba patladı! İşte Enes Ünal'ın yeni takımı...

Son dakika transfer haberi: İspanya La Liga'da Getafe'de forma giyen milli futbolcumuz Enes Ünal için flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor... Avrupa'da transferde son gün heyecanı yaşanırken, Enes Ünal ile ilgili bomba bir haber geldi. Yıldız oyuncunun İngiltere Premier Lig ekibiyle anlaşmaya vardığı ve açıklamanın yapılacağı iddia edildi. İşte o takım ve tüm detaylar...

Son dakika transfer haberi: Ve bomba patladı! İşte Enes Ünal’ın yeni takımı...

İspanya La Liga'da Getafe'de forma giyen milli futbolcumuz Enes Ünal için flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor...

Son dakika transfer haberi: Ve bomba patladı! İşte Enes Ünal’ın yeni takımı...

Avrupa'da transferde son gün heyecanı yaşanırken, Enes Ünal ile ilgili bomba bir haber geldi.

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Son dakika transfer haberi: Ve bomba patladı! İşte Enes Ünal’ın yeni takımı...

Yıldız oyuncunun İngiltere Premier Lig ekibiyle anlaşmaya vardığı ve açıklamanın yapılacağı iddia edildi. İşte o takım ve tüm detaylar...

Son dakika transfer haberi: Ve bomba patladı! İşte Enes Ünal’ın yeni takımı...

Kariyerini bir süredir İspanya'da devam eden Enes Ünal yeni bir maceraya yelken açabilir. Avrupa'da transferin son gününde Enes Ünal için transfer iddiası ortaya atıldı.

Son dakika transfer haberi: Ve bomba patladı! İşte Enes Ünal’ın yeni takımı...

2020-21 sezonu başında 9 milyon euro karşılığında Getafe'ye imza atan Enes Ünal, burada sergilediği performansla dikkat çekiyor.

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