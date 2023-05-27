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Haberler Galeri Son dakika transfer haberleri: Burak Yılmaz Türkiye'ye dönüyor! Yeni takımı belli oldu...
Giriş Tarihi: 27.05.2023 11:14 Güncelleme Tarihi: 27.05.2023 11:14

Son dakika transfer haberleri: Burak Yılmaz Türkiye'ye dönüyor! Yeni takımı belli oldu...

Son dakika transfer haberleri: Sezon başında transfer olduğu Fortuna Sittard'da beklediği başarıları yakalayamayan Burak Yılmaz, 9 gol ve 5 asistlik performans sergilese de takımını üst sıralara taşıyamamıştı. Geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada takımdan ayrılacağını duyuran tecrübeli forvetin geleceği hakkında nasıl bir karar vereceği belirsizliğini koruyordu. Burak Yılmaz Türkiye'ye geri dönme kararı aldı ve yeni sezondaki takımı belli oldu. İşte tüm detaylar...

Son dakika transfer haberleri: Burak Yılmaz Türkiye’ye dönüyor! Yeni takımı belli oldu...

Son dakika transfer haberleri: Sezon başında transfer olduğu Fortuna Sittard'da beklediği başarıları yakalayamayan Burak Yılmaz, 9 gol ve 5 asistlik performans sergilese de takımını üst sıralara taşıyamamıştı. Geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada takımdan ayrılacağını duyuran tecrübeli forvetin geleceği hakkında nasıl bir karar vereceği belirsizliğini koruyordu. Burak Yılmaz Türkiye'ye geri dönme kararı aldı ve yeni sezondaki takımı belli oldu. İşte tüm detaylar...

Son dakika transfer haberleri: Burak Yılmaz Türkiye’ye dönüyor! Yeni takımı belli oldu...

Sezon başında Fransız ekibi Lille'den ayrılarak Hollanda'nın Fortuna Sittard takımına transfer olan milli futbolcu Burak Yılmaz, 2 yılı oyuncu, 3 senesi de teknik adam olarak 5 yıllık sözleşme imzalamıştı.

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Son dakika transfer haberleri: Burak Yılmaz Türkiye’ye dönüyor! Yeni takımı belli oldu...

37 yaşında olmasına rağmen bu sezon çıktığı 25 lig maçında 9 gol, 5 asitle oynayan yıldız futbolcu son oynanan ve 3-1 kazandıkları Groningen karşılaşmasının ardından veda kararı almıştı.

Son dakika transfer haberleri: Burak Yılmaz Türkiye’ye dönüyor! Yeni takımı belli oldu...

"SİZİN İÇİN OYNAMAK ŞEREFTİ"

Bu durumu kişisel sosyal medya hesabından paylaşan Burak Yılmaz, "Fortuna Sittard taraftarları, sizin için oynamak büyük bir şerefti. Her şey için teşekkürler, daha güzel ve başarılı yıllara" ifadelerini kullanmıştı.

Son dakika transfer haberleri: Burak Yılmaz Türkiye’ye dönüyor! Yeni takımı belli oldu...

Birkaç gün sonra Futbol direktörü Ivo Pfennings, Hollanda basınına yaptığı açıklamada, mart ayı maaşlarının bugün oyuncuların hesaplarına yatacağını belirterek "Burak Yılmaz ile görüştük. Çarşamba gününden itibaren antrenmana çıkacak" şeklinde konuşmuştu.

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