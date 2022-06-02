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Haberler Galeri Son dakika transfer haberleri: Burak Yılmaz ve Ozan Tufan aynı takımda buluşuyor! Görüşmeler başladı, işte yeni takımları…
Giriş Tarihi: 02.06.2022 21:53 Güncelleme Tarihi: 02.06.2022 21:59

Son dakika transfer haberleri: Burak Yılmaz ve Ozan Tufan aynı takımda buluşuyor! Görüşmeler başladı, işte yeni takımları…

Son dakika transfer haberleri… Son iki sezondur Fransa Ligue 1 ekibi Lille'de forma giyen Burak Yılmaz, bu sezon sözleşmesinin sona ermesiyle birlikte kulüpten ayrıldı. Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Ozan Tufan'ın ise gelecek sezon sarı-lacivertli ekipte forma giymesi beklenmiyor. Transfer haberlerine en çok konu olan isimler arasında yer alan Burak Yılmaz ve Ozan Tufan için bomba bir iddia geldi. A Spor'un haberine göre; iki oyuncu da aynı takımda buluşabilir. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika transfer haberleri: Burak Yılmaz ve Ozan Tufan aynı takımda buluşuyor! Görüşmeler başladı, işte yeni takımları…

Son dakika haberleri… Süper Lig'de bu sezonu ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe, gelecek sezona yeni hocası Jorge Jesus ile hazırlanıyor.

Son dakika transfer haberleri: Burak Yılmaz ve Ozan Tufan aynı takımda buluşuyor! Görüşmeler başladı, işte yeni takımları…

Tecrübeli çalıştırıcının raporları doğrultusunda transfer çalışmalarına da hız veren sarı-lacivertli ekipte, kadro dışı kalan Mesut Özil ve Ozan Tufan'ın akıbeti merak ediliyor.

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Son dakika transfer haberleri: Burak Yılmaz ve Ozan Tufan aynı takımda buluşuyor! Görüşmeler başladı, işte yeni takımları…

Gelecek sezon Jorge Jesus'un Fenerbahçe'sinde kadroda yer almayacağı söylenen Ozan Tufan'ın Süper Lig'den birçok talibi bulunuyor.

Son dakika transfer haberleri: Burak Yılmaz ve Ozan Tufan aynı takımda buluşuyor! Görüşmeler başladı, işte yeni takımları…

Beşiktaş'a transfer olması söz konusu olan Ozan Tufan için birçok Anadolu kulübünü de devrede olduğu söylendi.

Son dakika transfer haberleri: Burak Yılmaz ve Ozan Tufan aynı takımda buluşuyor! Görüşmeler başladı, işte yeni takımları…

Yeni sezon için yeni takımına karar vermesi beklenen Ozan Tufan'a sürpriz bir talip geldi.

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