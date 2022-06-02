Son dakika transfer haberleri: Burak Yılmaz ve Ozan Tufan aynı takımda buluşuyor! Görüşmeler başladı, işte yeni takımları…

Son dakika transfer haberleri… Son iki sezondur Fransa Ligue 1 ekibi Lille'de forma giyen Burak Yılmaz, bu sezon sözleşmesinin sona ermesiyle birlikte kulüpten ayrıldı. Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Ozan Tufan'ın ise gelecek sezon sarı-lacivertli ekipte forma giymesi beklenmiyor. Transfer haberlerine en çok konu olan isimler arasında yer alan Burak Yılmaz ve Ozan Tufan için bomba bir iddia geldi. A Spor'un haberine göre; iki oyuncu da aynı takımda buluşabilir. İşte son dakika haberinin detayları…