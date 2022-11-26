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Haberler Galeri Son dakika transfer haberleri: Cristiano Ronaldo'ya asrın transfer teklifi! 'Evet' derse dünyanın en çok kazanan futbolcusu olacak
Giriş Tarihi: 26.11.2022 16:21 Güncelleme Tarihi: 26.11.2022 16:21

Son dakika transfer haberleri: Cristiano Ronaldo'ya asrın transfer teklifi! 'Evet' derse dünyanın en çok kazanan futbolcusu olacak

Son dakika Ronaldo haberleri... Manchester United'la yollarını ayıran Cristiano Ronaldo, 2022 Dünya Kupası'nda rekorlarına yenilerini eklemeye devam ediyor. Kariyerine nerede devam edeceği belirsizliğini koruyan Portekizli yıldıza asrın transfer teklifi geldi. Ronaldo teklifi kabul etmesi durumunda Messi, Mbappe ve Neymar gibi isimleri açık ara farkla geçerek dünyanın en çok kazanan futbolcusu olacak. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika transfer haberleri: Cristiano Ronaldo’ya asrın transfer teklifi! ’Evet’ derse dünyanın en çok kazanan futbolcusu olacak

Son dakika Ronaldo haberleri... Manchester United'la yollarını ayıran Cristiano Ronaldo, 2022 Dünya Kupası'nda rekorlarına yenilerini eklemeye devam ediyor. Kariyerine nerede devam edeceği belirsizliğini koruyan Portekizli yıldıza asrın transfer teklifi geldi. Ronaldo teklifi kabul etmesi durumunda Messi, Mbappe ve Neymar gibi isimleri açık ara farkla geçerek dünyanın en çok kazanan futbolcusu olacak. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika transfer haberleri: Cristiano Ronaldo’ya asrın transfer teklifi! ’Evet’ derse dünyanın en çok kazanan futbolcusu olacak

2022 Dünya Kupası öncesi Piers Morgan'a röportaj veren Cristiano Ronaldo, Manchester United yönetimi ve teknik direktör Erik ten Hag'ı yerden yere vurarak dünya gündemine oturmuştu.

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Son dakika transfer haberleri: Cristiano Ronaldo’ya asrın transfer teklifi! ’Evet’ derse dünyanın en çok kazanan futbolcusu olacak

İngiliz devi, Portekizli yıldızın yenilir yutulur cinsten olmayan açıklamaları sonrası Ronaldo ile yolların ayrıldığını duyurmuştu.

Son dakika transfer haberleri: Cristiano Ronaldo’ya asrın transfer teklifi! ’Evet’ derse dünyanın en çok kazanan futbolcusu olacak

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Kulüpten yapılan açıklamada "Cristiano Ronaldo ile olan sözleşmemiz bugün itibarıyla son bulmuştur. Kendisine iki dönemi boyunca önemli katkıları için teşekkür ederiz" ifadeleri kullanılmıştı.

Son dakika transfer haberleri: Cristiano Ronaldo’ya asrın transfer teklifi! ’Evet’ derse dünyanın en çok kazanan futbolcusu olacak

Cristiano Ronaldo ise ayrılık sonrası yaptığı ilk açıklamada, "Manchester United'ı ve taraftarları seviyorum. Bu asla değişmeyecek. Yeni bir meydan okuma için doğru zaman. Manchester United'a sezonun geri kalanında ve gelecekte başarılar diliyorum" demişti.

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