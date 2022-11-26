Son dakika Ronaldo haberleri... Manchester United'la yollarını ayıran Cristiano Ronaldo, 2022 Dünya Kupası'nda rekorlarına yenilerini eklemeye devam ediyor. Kariyerine nerede devam edeceği belirsizliğini koruyan Portekizli yıldıza asrın transfer teklifi geldi. Ronaldo teklifi kabul etmesi durumunda Messi, Mbappe ve Neymar gibi isimleri açık ara farkla geçerek dünyanın en çok kazanan futbolcusu olacak. İşte son dakika haberinin detayları...