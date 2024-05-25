Son dakika transfer haberleri: Galatasaray dünya yıldızını bedavaya alıyor! Şampiyonlar Ligi için flaş golcü...

Son dakika transfer haberleri: Trendyol Süper Lig'de son olarak Fenerbahçe'ye yenilen Galatasaray, şampiyonluk umudunu son haftaya taşımıştı. Bir taraftan gelecek sezon Şampiyonlar Ligi için iddialı bir kadro kurmayı planlayan sarı-kırmızılı ekip, yaz transfer döneminde renklerine bağlamak için flaş bir dünya yıldızı golcüyü gözüne kestirdi. İşte son dakika Galatasaray transfer haberinin tüm detayları...