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Haberler Galeri Son dakika transfer haberleri: Galatasaray dünya yıldızını bedavaya alıyor! Şampiyonlar Ligi için flaş golcü...
Giriş Tarihi: 25.05.2024 19:30 Güncelleme Tarihi: 25.05.2024 19:31

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray dünya yıldızını bedavaya alıyor! Şampiyonlar Ligi için flaş golcü...

Son dakika transfer haberleri: Trendyol Süper Lig'de son olarak Fenerbahçe'ye yenilen Galatasaray, şampiyonluk umudunu son haftaya taşımıştı. Bir taraftan gelecek sezon Şampiyonlar Ligi için iddialı bir kadro kurmayı planlayan sarı-kırmızılı ekip, yaz transfer döneminde renklerine bağlamak için flaş bir dünya yıldızı golcüyü gözüne kestirdi. İşte son dakika Galatasaray transfer haberinin tüm detayları...

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray dünya yıldızını bedavaya alıyor! Şampiyonlar Ligi için flaş golcü...

Son dakika transfer haberleri: Trendyol Süper Lig'de son olarak Fenerbahçe'ye yenilen Galatasaray, şampiyonluk umudunu son haftaya taşımıştı. Bir taraftan gelecek sezon Şampiyonlar Ligi için iddialı bir kadro kurmayı planlayan sarı-kırmızılı ekip, yaz transfer döneminde renklerine bağlamak için flaş bir dünya yıldızı golcüyü gözüne kestirdi. İşte son dakika Galatasaray transfer haberinin tüm detayları...

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray dünya yıldızını bedavaya alıyor! Şampiyonlar Ligi için flaş golcü...

Trendyol Süper Lig'de sezona fırtına gibi başlayan Galatasaray art arda aldığı galibiyetlerle liderlik koltuğunu Fenerbahçe'den devralmıştı.

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Son dakika transfer haberleri: Galatasaray dünya yıldızını bedavaya alıyor! Şampiyonlar Ligi için flaş golcü...

Ligin 37. haftasında evinde Fenerbahçe'yi konuk eden sarı-kırmızılı ekip, ezeli rakibinden 1 veya 3 puan alması durumunda şampiyonluğunu ilan edecekti.

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray dünya yıldızını bedavaya alıyor! Şampiyonlar Ligi için flaş golcü...

RAMS Park'ta iyi bir maç çıkaramayan Okan Buruk ve öğrencileri sahadan 1-0 mağlup ayrıldı ve erken şampiyonluk şansını kaçırdı.

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray dünya yıldızını bedavaya alıyor! Şampiyonlar Ligi için flaş golcü...

Süper Lig'in son haftasında 26 Mayıs Pazar günü (yarın) Konyaspor'a konuk olacak Cimbom, maçtan beraberlikle ya da galibiyetle ayrılması durumunda 24. şampiyonluğunu ilan edecek.

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