VAN BRONCKHORST: GELİŞİMİNİ GÖRÜYORUM

Teknik direktör Giovanni van Bronckhorst ise 21 yaşındaki futbolcunun gelişiminden memnun olduğunu dile getirmiş ve "Rıdvan için burası yeni bir ülke, yeni bir kulüp. Gerçekten iyi şekilde adapte oluyor. Başlangıç onun için biraz zor oldu ama antrenmanlarda gelişimini görüyorum. Takım arkadaşlarıyla daha uyumlu gözüküyor. Bunu görmek çok güzel.