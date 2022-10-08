Giriş Tarihi: 08.10.2022 13:07
Güncelleme Tarihi: 08.10.2022
13:07
Son dakika transfer haberleri: Süper Lig'de yer yerinden oynayacak! Rıdvan Yılmaz ezeli rakibe geliyor...
Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'tan 4 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında İskoçya'nın Rangers takımına transfer olan Rıdvan Yılmaz, henüz beklentileri karşılayamadı. Taraftarların da tepkisini çeken 21 yaşındaki milli yıldız için hocası Giovanni van Bronckhorst umutlu konuşurken, Süper Lig'de dengeleri değiştirecek bir transfer iddiası ortaya atıldı. İşte transfer haberinin ayrıntıları...