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Haberler Galeri Son dakika transfer haberleri: Süper Lig'de yer yerinden oynayacak! Rıdvan Yılmaz ezeli rakibe geliyor...
Giriş Tarihi: 08.10.2022 13:07 Güncelleme Tarihi: 08.10.2022 13:07

Son dakika transfer haberleri: Süper Lig'de yer yerinden oynayacak! Rıdvan Yılmaz ezeli rakibe geliyor...

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'tan 4 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında İskoçya'nın Rangers takımına transfer olan Rıdvan Yılmaz, henüz beklentileri karşılayamadı. Taraftarların da tepkisini çeken 21 yaşındaki milli yıldız için hocası Giovanni van Bronckhorst umutlu konuşurken, Süper Lig'de dengeleri değiştirecek bir transfer iddiası ortaya atıldı. İşte transfer haberinin ayrıntıları...

Son dakika transfer haberleri: Süper Lig’de yer yerinden oynayacak! Rıdvan Yılmaz ezeli rakibe geliyor...

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'tan 4 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında İskoçya'nın Rangers takımına transfer olan Rıdvan Yılmaz, henüz beklentileri karşılayamadı. Taraftarların da tepkisini çeken 21 yaşındaki milli yıldız için hocası Giovanni van Bronckhorst umutlu konuşurken, Süper Lig'de dengeleri değiştirecek bir transfer iddiası ortaya atıldı. İşte transfer haberinin ayrıntıları...

Son dakika transfer haberleri: Süper Lig’de yer yerinden oynayacak! Rıdvan Yılmaz ezeli rakibe geliyor...

Sezon başında Beşiktaş'tan 4 milyon Euro ve bonuslar karşılığında Rangers'a transfer olan Rıdvan Yılmaz, beklenen performansı sergileyememiş ve formadan uzak kalmıştı.

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Son dakika transfer haberleri: Süper Lig’de yer yerinden oynayacak! Rıdvan Yılmaz ezeli rakibe geliyor...

Şu ana kadar 3 maçta forma giyen ve bir asist yapan 21 yaşındaki sol bek için taraftarlar tepki gösterirken, Rıdvan Yılmaz'la ilgili Süper Lig'de dengeleri değiştirecek bir transfer gelişmesi yaşandı.

Son dakika transfer haberleri: Süper Lig’de yer yerinden oynayacak! Rıdvan Yılmaz ezeli rakibe geliyor...

"ÇOK PAHALI TRANSFER"

İskoç ekibinin taraftarları Rıdvan Yılmaz için, "Çok pahalı bir transferdi. O oynamaya yakın bir performans gösteremiyor. Bu kadar para verildi ancak henüz takımda bir iz bırakmış değil" yorumlarını yaparak milli futbolcuyu sert bir şekilde eleştirmişti.

Son dakika transfer haberleri: Süper Lig’de yer yerinden oynayacak! Rıdvan Yılmaz ezeli rakibe geliyor...

VAN BRONCKHORST: GELİŞİMİNİ GÖRÜYORUM

Teknik direktör Giovanni van Bronckhorst ise 21 yaşındaki futbolcunun gelişiminden memnun olduğunu dile getirmiş ve "Rıdvan için burası yeni bir ülke, yeni bir kulüp. Gerçekten iyi şekilde adapte oluyor. Başlangıç onun için biraz zor oldu ama antrenmanlarda gelişimini görüyorum. Takım arkadaşlarıyla daha uyumlu gözüküyor. Bunu görmek çok güzel.

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