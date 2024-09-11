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Giriş Tarihi: 11.09.2024 19:02 Güncelleme Tarihi: 11.09.2024 19:02

SON DAKİKA HABERLERİ: İşte Süper Lig’de yılın transferi! Galatasaray, Fenerbahçe’nin eski yıldızını alıyor: Büyük sürpriz...

Son dakika transfer haberleri… Yeni sezona inişli çıkışlı bir başlangıç yapan Galatasaray, Süper Kupa ve Şampiyonlar Ligi'nde alınan sonuçlarla hayal kırıklığı yaratmıştı. Süper Lig'e ise formda giren Aslan, 3'te 3 yaptı. Son olarak kadrosunu Victor Osimhen ile geliştiren sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'de çok konuşulacak bir transfere imza atmak istiyor. Buna göre Galatasaray, Fenerbahçe'nin eski yıldızını kadrosuna katacak. İşte son dakika haberinin detayları…

SON DAKİKA HABERLERİ: İşte Süper Lig’de yılın transferi! Galatasaray, Fenerbahçe’nin eski yıldızını alıyor: Büyük sürpriz...

Son dakika haberleri… Victor Osimhen transferiyle bütün dünyada ses getiren Galatasaray, şu sıralarda Zalewski'yi bitirmek için çalışmalarına devam ediyor.

SON DAKİKA HABERLERİ: İşte Süper Lig’de yılın transferi! Galatasaray, Fenerbahçe’nin eski yıldızını alıyor: Büyük sürpriz...

Bu sırada milli ara dönüşü oynanacak Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını da sürdüren sarı-kırmızılı ekip, sürpriz bir transfer gelişmesiyle karşımıza çıkabilir.

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SON DAKİKA HABERLERİ: İşte Süper Lig’de yılın transferi! Galatasaray, Fenerbahçe’nin eski yıldızını alıyor: Büyük sürpriz...

Zalewski'nin yanı sıra bir de orta saha bölgesine takviye yapmak isteyen Galatasaray'ın, eski bir Fenerbahçeli'yi gündemine aldığı söylendi.

SON DAKİKA HABERLERİ: İşte Süper Lig’de yılın transferi! Galatasaray, Fenerbahçe’nin eski yıldızını alıyor: Büyük sürpriz...

İşte son dakika haberinin detayları…

SON DAKİKA HABERLERİ: İşte Süper Lig’de yılın transferi! Galatasaray, Fenerbahçe’nin eski yıldızını alıyor: Büyük sürpriz...

A Spor'un haberine göre; Galatasaray'ın, Bundesliga takımlarından Leipzig'de forma giyen Eljif Elmas'ı gündemine aldığı iddia edildi.

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