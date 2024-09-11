Giriş Tarihi: 11.09.2024 19:02
Güncelleme Tarihi: 11.09.2024
19:02
SON DAKİKA HABERLERİ: İşte Süper Lig’de yılın transferi! Galatasaray, Fenerbahçe’nin eski yıldızını alıyor: Büyük sürpriz...
Son dakika transfer haberleri… Yeni sezona inişli çıkışlı bir başlangıç yapan Galatasaray, Süper Kupa ve Şampiyonlar Ligi'nde alınan sonuçlarla hayal kırıklığı yaratmıştı. Süper Lig'e ise formda giren Aslan, 3'te 3 yaptı. Son olarak kadrosunu Victor Osimhen ile geliştiren sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'de çok konuşulacak bir transfere imza atmak istiyor. Buna göre Galatasaray, Fenerbahçe'nin eski yıldızını kadrosuna katacak. İşte son dakika haberinin detayları…