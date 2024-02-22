Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Sparta Prag - Galatasaray maçı hangi kanallardan şifresiz izlenebilecek? Galatasaray Sparta Prag maçı canlı izle yöntemleri 
Giriş Tarihi: 22.02.2024 11:58 Güncelleme Tarihi: 22.02.2024 11:59

Sparta Prag - Galatasaray maçı hangi kanallardan şifresiz izlenebilecek? Galatasaray Sparta Prag maçı canlı izle yöntemleri

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Çekya ekibi Sparta Prag ile mücadele edecek. Temsilcimiz evindeki ilk maçta rakibini 3-2 mağlup etmişti. Sarı-Kırmızılı takım rövanş maçında bu kez deplasmanda rakibi ile zorlu maçta karşı karşıya gelecek. Karşılaşmayı İngiliz hakem Anthony Taylor yönetecek. Bu noktada futbolseverler Sparta Prag-Galatasaray maçını izlemek için alternatif yayın arayışına başladı. Sparta Prag GS Avrupa maçı şifresiz ve kesintisiz veren kanallar listesi araştırılıyor. İşte Sparta Prag Galatasaray maçı canlı izle yöntemleri.

Sparta Prag - Galatasaray maçı hangi kanallardan şifresiz izlenebilecek? Galatasaray Sparta Prag maçı canlı izle yöntemleri

Sparta Prag Galatasaray maçı için heyecan dorukta. Okan Buruk ve öğrencileri Çekya temsilcisi karşısında kazanarak tur atlamak istiyor. Türkiye'de bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi, Konferans Ligi ve Avrupa Ligi'nin yayın hakları Exxen'de bulunuyor. Mücadeleyi canlı olarak takip etmek isteyen taraftarlar Sparta Prag Galatasaray maçını şifresiz canlı yayınlayan kanallar listesini araştırıyor. İşte Galatasaray- Sparta Prag maçı için alternatif yayınlar listesi.

Sparta Prag - Galatasaray maçı hangi kanallardan şifresiz izlenebilecek? Galatasaray Sparta Prag maçı canlı izle yöntemleri

SPARTA PRAG - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Çekya'da oynanacak Sparta Prag- Galatasaray karşılaşması 22 Şubat Perşembe günü saat 23:00'te başlayacak.

Sparta Prag - Galatasaray mücadelesini İngiliz hakem Anthony Taylor yönetecek.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Sparta Prag - Galatasaray maçı hangi kanallardan şifresiz izlenebilecek? Galatasaray Sparta Prag maçı canlı izle yöntemleri

SPARTA PRAG - GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Türkiye'de bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi, Konferans Ligi ve Avrupa Ligi'nin yayın hakları Exxen'de bulunuyor. Sparta Prag Galatasaray karşılaşması Exxen üzerinden ekranlara gelecek.

Sparta Prag - Galatasaray maçı hangi kanallardan şifresiz izlenebilecek? Galatasaray Sparta Prag maçı canlı izle yöntemleri

GALATASARAY'IN MUHTEMEL 11'İ

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un Sparta Prag maçına Muslera, Kaan, Sanchez, Abdülkerim, Berkan, Torreira, Kerem Demirbay, Barış Alper, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Icardi 11'ini tercih etmesi bekleniyor.

Sparta Prag - Galatasaray maçı hangi kanallardan şifresiz izlenebilecek? Galatasaray Sparta Prag maçı canlı izle yöntemleri

SPARTA PRAG - GALATASARAY MAÇINI CANLI YAYINLAYAN YABANCI KANALLAR LİSTESİ
Arena Sport 1 BiH HD
Arena Sport 2 Srbija HD
Arena Sport 9 Hrvatska HD
beIN Connect MENA HD
beIN Sports MENA 3 HD
CT Sport Czech HD
EXXEN Digital Türkiye
M+ Liga de Campeones 4
MATCH! Futbol 1 HD
Megogo Futbol 7
Paramount+ USA
Play Sports HD2 Belgium
Ring Bulgaria HD
RMC Sport Live 3
RTL+ Deutschland
Sky Sport 6 Austria HD
Sport TV4 Portugal HD
SportKlub 2 Slovenija
Stöd 2 Sport 2 HD
SuperSport Variety 2 HD
TNT Sports 6 UK HD
TSN Malta 4 HD
TV2 Play Danmark
TV2 Sport Dansk HD
V Sport 1 Suomi HD
ViaPlay Norge HD
ViaPlay Polska HD
ViaPlay Suomi HD
ViaPlay Sverige HD

SON DAKİKA