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Haberler Galeri Sparta Prag Galatasaray rövanş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray Avrupa maçı canlı yayın kanalı!
Giriş Tarihi: 21.02.2024 11:31 Güncelleme Tarihi: 21.02.2024 11:31

Sparta Prag Galatasaray rövanş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray Avrupa maçı canlı yayın kanalı!

Sparta Prag Galatasaray maçı için nefesler tutuldu. Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu play-off rövanş maçında Çekya temsilcisi Sparta Prag ile karşı karşıya geliyor. Okan Buruk ve öğrencileri, ilk maçta rakibini 3-2 mağlup etmeyi başardı. Sarı kırmızılılara tur için her türlü galibiyet ve beraberlik yetecek. Peki; Sparta Prag Galatasaray rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, UEFA Avrupa Ligi Sparta Prag Galatasaray maçı canlı yayın ekranı, tarihi ve saati hakkında tüm detaylar...

Sparta Prag Galatasaray rövanş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray Avrupa maçı canlı yayın kanalı!

Sparta Prag Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda soruları taraftarlar tarafından yanıt aramaya başladı. Okan Buruk yönetimindeki sarı kırmızılılar, UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna doludizgin devam ediyor. Aslan, son 16 turu play-off rövanş maçında Sparta Prag ile karşılaşacak. Temsilcimiz, ilk maçta Çekya ekibi karşısında 3-2'lik skorla sahadan galip ayrılmıştı. Peki, UEFA Avrupa Ligi Sparta Prag Galatasaray rövanş maçı canlı yayın hangi kanalda? İşte, karşılaşmanın canlı yayın kanalı, saati ve muhtemel 11'leri...

Sparta Prag Galatasaray rövanş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray Avrupa maçı canlı yayın kanalı!

SPARTA PRAG GALATASARAY RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Sparta Prag Galatasaray rövanş maçı, 22 Şubat 2024 Perşembe günü Letna Stadyumu olarak bilinen Generali Arena'da oynanacak.

Karşılaşma, TSİ 23.00'te başlayacak.

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Sparta Prag Galatasaray rövanş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray Avrupa maçı canlı yayın kanalı!

SPARTA PRAG-GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Sparta Prag-Galatasaray UEFA Avrupa Ligi son 16 turu play-off maçı, EXXEN platformundan yayınlanacak.

Karşılaşmayı İngiliz hakem Anthony Taylor yönetecek. Taylor'ın yardımcılıklarını Gary Beswick ve Adam Nunn yapacak.

Sparta Prag Galatasaray rövanş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray Avrupa maçı canlı yayın kanalı!

GALATASARAY'DA 3 İSİM EKSİK

Galatasaray'da Sparta Prag ile oynanan ilk maçta kırmızı kart görerek cezalı duruma düşen Victor Nelsson yarınki müsabakada forma giyemeyecek.

Sakatlıkları bulunan yeni transfer Serge Aurier ile Hakim Ziyech, maçın kadrosunda yer alamayacak.

UEFA'ya bildirilen listede isimleri yer almayan yeni transfer Derrick Köhn ile genç futbolcu Eyüp Aydın da maçta görev yapamayacak.

Sparta Prag Galatasaray rövanş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray Avrupa maçı canlı yayın kanalı!

SPARTA PRAG'IN EKSİKLERİ

Sparta Prag'da da 3 futbolcu cezaları nedeniyle yarınki maçın kadrosunda bulunamayacak.

Çekya temsilcisinde ilk maçta kırmızı kart görerek cezalı hale gelen Matej Rynes ile sarı kart cezalıları Ladislav Krejci ve Veljko Birmancevic, maçta forma giyemeyecek.

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