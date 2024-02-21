Sparta Prag Galatasaray rövanş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray Avrupa maçı canlı yayın kanalı!

Sparta Prag Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda soruları taraftarlar tarafından yanıt aramaya başladı. Okan Buruk yönetimindeki sarı kırmızılılar, UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna doludizgin devam ediyor. Aslan, son 16 turu play-off rövanş maçında Sparta Prag ile karşılaşacak. Temsilcimiz, ilk maçta Çekya ekibi karşısında 3-2'lik skorla sahadan galip ayrılmıştı. Peki, UEFA Avrupa Ligi Sparta Prag Galatasaray rövanş maçı canlı yayın hangi kanalda? İşte, karşılaşmanın canlı yayın kanalı, saati ve muhtemel 11'leri...