Giriş Tarihi: 21.02.2024 11:31
Güncelleme Tarihi: 21.02.2024
11:31
Sparta Prag Galatasaray rövanş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray Avrupa maçı canlı yayın kanalı!
Sparta Prag Galatasaray maçı için nefesler tutuldu. Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu play-off rövanş maçında Çekya temsilcisi Sparta Prag ile karşı karşıya geliyor. Okan Buruk ve öğrencileri, ilk maçta rakibini 3-2 mağlup etmeyi başardı. Sarı kırmızılılara tur için her türlü galibiyet ve beraberlik yetecek. Peki; Sparta Prag Galatasaray rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, UEFA Avrupa Ligi Sparta Prag Galatasaray maçı canlı yayın ekranı, tarihi ve saati hakkında tüm detaylar...