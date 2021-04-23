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Haberler Galeri Spor dünyası 23 Nisan'ı kutladı!
Giriş Tarihi: 23.04.2021 10:39 Güncelleme Tarihi: 23.04.2021 10:56

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Spor dünyası 23 Nisan'ı kutladı!

Beşiktaş: "Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından dünya çocuklarına armağan edilen kutlu olsun."

Spor dünyası 23 Nisan'ı kutladı!

Galatasaray: "Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir" diyen Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 101. yılı ve Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün, geleceğimizin güvencesi çocuklara armağan ettiği tüm dünyaya ve ulusumuza kutlu olsun."

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Spor dünyası 23 Nisan'ı kutladı!

Trabzonspor: "YAŞASIN CUMHURİYET!"

Spor dünyası 23 Nisan'ı kutladı!

Fenerbahçe: "Atamızın izinde, #GeleceğinFeneriÇocuklar Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun!"

Spor dünyası 23 Nisan'ı kutladı!

Milli Takımlar: "Onlar, hayallerinin peşinde koşan #BizimÇocuklar... Tüm çocukların hayallerine kavuşacağı bir gelecek umuduyla onlara bu bayramı armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e saygı, sevgi ve minnetle; 'mız kutlu olsun!"

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