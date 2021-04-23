Spor dünyası 23 Nisan'ı kutladı!

Beşiktaş: 'Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından dünya çocuklarına armağan edilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun.' Galatasaray: 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' diyen Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 101. yılı ve Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün, geleceğimizin güvencesi çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tüm dünyaya ve ulusumuza kutlu olsun.' Trabzonspor: 'YAŞASIN CUMHURİYET!' Fenerbahçe: 'Atamızın izinde, #GeleceğinFeneriÇocuklar 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun!' Milli Takımlar: 'Onlar, hayallerinin peşinde koşan #BizimÇocuklar... Tüm çocukların hayallerine kavuşacağı bir gelecek umuduyla onlara bu bayramı armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e saygı, sevgi ve minnetle; 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'mız kutlu olsun!' TFF: 'Onlar, hayallerinin peşinde koşan #BizimÇocuklar... Tüm çocukların hayallerine kavuşacağı bir gelecek umuduyla onlara bu bayramı armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e saygı, sevgi ve minnetle; 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'mız kutlu olsun!' Galatasaray Fenerbahçe