Giriş Tarihi: 25.05.2024 12:07
Güncelleme Tarihi: 25.05.2024
12:07
SÜHEYL BATUM KİMDİR, mesleği nedir? Galatasaray Başkan adayı Süheyl Batum kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor?
Galatasaray'da olağan seçimli genel kurul gerçekleşiyor. Mevcut başkan Dursun Özbek ile Süheyl Batum, bugünkü seçimde başkanlık için yarışıyor. Bu sebeple Süheyl Batum kimdir, mesleği ne soruları sarı-kırmızılı taraftarların gündeminde yer alıyor. Orta ve lise öğrenimini Galatasaray Lisesi'nde, üniversite eğitimini ise Fransa'da tamamlayan Batum, birçok üniversitede çeşitli görevlerde bulundu, 2011 yılında milletvekili seçildi. Peki, Galatasaray Başkan adayı Süheyl Batum kaç yaşında, nereli, mesleği ne, hangi işi yapıyor? İşte, Galatasaray Başkan adayı Süheyl Batum hayatı ve kariyeri…