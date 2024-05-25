SÜHEYL BATUM KİMDİR, mesleği nedir? Galatasaray Başkan adayı Süheyl Batum kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor?

25 Aralık 2010'da toplanan Parti Meclisi kararıyla Seçim ve Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı görevine getirildi. 12 Haziran 2011 de yapılan Milletvekili Genel Seçimlerinde, CHP Eskişehir 1. sıra milletvekili adayı olarak seçilerek TBMM'ye girmiştir.

Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakütesi'nde Anayasa Hukuku dersleri vermektedir. Evli ve iki çocuk babası olan Batum, 17 Şubat 2019 tarihinde Atatürkçü Düşünce Derneği başkanlığından istifa ettiğini açıkladı.