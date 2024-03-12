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Haberler Galeri Süper Kupa Fenerbahçe Galatasaray maçı biletleri ne zaman satılacak? Süper Kupa maç bilet fiyatları ne kadar, kaç TL?
Giriş Tarihi: 12.03.2024 14:35 Güncelleme Tarihi: 12.03.2024 14:35

Süper Kupa Fenerbahçe Galatasaray maçı biletleri ne zaman satılacak? Süper Kupa maç bilet fiyatları ne kadar, kaç TL?

Fenerbahçe ve Galatasaray arasında onanacak Süper Kupa finalinin detayları açıklandı. Final için geri sayım başladı, TFF tarafından Süper Kupa'nın saati ve yeri netleşti. Binlerce taraftar iki ezeli rakibin ertelenen bu maçını heyecanla beklerken "Süper Kupa biletleri" gündem oldu. Şanlıurfa Stadında oynanacak bu maça şahit olmak isteyenler Süper Kupa biletlerine odaklandı. Peki, Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa final maçı biletleri ne zaman satışa çıkacak? Süper Kupa biletleri ne kadar olacak? İşte detaylar

Süper Kupa Fenerbahçe Galatasaray maçı biletleri ne zaman satılacak? Süper Kupa maç bilet fiyatları ne kadar, kaç TL?

Ertelenen Süper Kupa finali için geri sayım başladı. 2022-2023 Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Fenerbahçe'nin karşı karşıya geleceği Süper Kupa final maçının biletleri araştırılıyor. Peki, Süper Kupa biletleri ne zaman satışa çıkacak?

Süper Kupa Fenerbahçe Galatasaray maçı biletleri ne zaman satılacak? Süper Kupa maç bilet fiyatları ne kadar, kaç TL?

SÜPER KUPA FİNALİ NE ZAMAN?

Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki 2023 Turkcell Süper Kupa müsabakası, 7 Nisan Pazar günü Şanlıurfa'da oynanacak.

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Süper Kupa Fenerbahçe Galatasaray maçı biletleri ne zaman satılacak? Süper Kupa maç bilet fiyatları ne kadar, kaç TL?

SÜPER KUPA FİNALİ SAAT KAÇTA?

Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu'nda daha önce 21.00 olarak planlanan müsabakanın başlama saati 21.30 olarak güncellenmiştir." ifadeleri yer aldı.

Süper Kupa Fenerbahçe Galatasaray maçı biletleri ne zaman satılacak? Süper Kupa maç bilet fiyatları ne kadar, kaç TL?

SÜPER KUPA HANGİ KANALDA YAYINLACAK?

Süper Kupa mücadelesi ATV'den canlı olarak aktarılacak.

Süper Kupa Fenerbahçe Galatasaray maçı biletleri ne zaman satılacak? Süper Kupa maç bilet fiyatları ne kadar, kaç TL?

SÜPER KUPA BİLETLERİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

Riyad'da bulunan Al-Awwal Park (Kral Suud Üniversitesi) Stadyumu'nda 29 Aralık'ta oynanması beklenen fakat ertelenen Galatasaray-Fenerbahçe maçının biletleri 6 Aralık'ta satışa sunulmuştu. Bu maç içinde biletlerin mart sonu Nisan başı gibi satışa sunulması bekleniyor.

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