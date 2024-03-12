Süper Kupa Fenerbahçe Galatasaray maçı biletleri ne zaman satılacak? Süper Kupa maç bilet fiyatları ne kadar, kaç TL?

Ertelenen Süper Kupa finali için geri sayım başladı. 2022-2023 Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Fenerbahçe'nin karşı karşıya geleceği Süper Kupa final maçının biletleri araştırılıyor. Peki, Süper Kupa biletleri ne zaman satışa çıkacak?