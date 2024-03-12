Giriş Tarihi: 12.03.2024 14:35
Güncelleme Tarihi: 12.03.2024
14:35
Süper Kupa Fenerbahçe Galatasaray maçı biletleri ne zaman satılacak? Süper Kupa maç bilet fiyatları ne kadar, kaç TL?
Fenerbahçe ve Galatasaray arasında onanacak Süper Kupa finalinin detayları açıklandı. Final için geri sayım başladı, TFF tarafından Süper Kupa'nın saati ve yeri netleşti. Binlerce taraftar iki ezeli rakibin ertelenen bu maçını heyecanla beklerken "Süper Kupa biletleri" gündem oldu. Şanlıurfa Stadında oynanacak bu maça şahit olmak isteyenler Süper Kupa biletlerine odaklandı. Peki, Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa final maçı biletleri ne zaman satışa çıkacak? Süper Kupa biletleri ne kadar olacak? İşte detaylar