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Haberler Galeri Süper Kupa finali ne zaman, tarih değişti mi? Fenerbahçe'den açıklama! Süper Kupa finali ertelenecek mi?
Giriş Tarihi: 03.04.2024 01:44 Güncelleme Tarihi: 03.04.2024 01:44

Süper Kupa finali ne zaman, tarih değişti mi? Fenerbahçe'den açıklama! Süper Kupa finali ertelenecek mi?

Fenerbahçe olağanüstü genel kurul toplantısı Ali Koç başkanlığında gerçekleşti. Bu hafta oynanması beklenen Süper Kupa finali ne zaman, nerede oynanacak sorularıyla arama motorlarına yöneltiliyor. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) kararı ardından Fenerbahçe cephesinden de konuya dair açıklama geldi. Peki; Süper Kupa finali ertelenecek mi, Galatasaray Fenerabahçe maçı hangi tarihte?

Süper Kupa finali ne zaman, tarih değişti mi? Fenerbahçe’den açıklama! Süper Kupa finali ertelenecek mi?

Süper Kupa finali ertelenecek mi sorusu Fenerbahçe'nin olağanüstü genel kurul toplantısı ardından gündeme geldi. Daha önce TFF'ye başvuruda bulunan ve erteleme isteyen sarı lacivertliler bekledikleri yanıtı alamadı. Maçın tarihine ilişkin araştırmalar taraftarların gündeminde. Peki; Süper Kupa finali ne zaman oynanacak?

Süper Kupa finali ne zaman, tarih değişti mi? Fenerbahçe’den açıklama! Süper Kupa finali ertelenecek mi?

SÜPER KUPA FİNALİ ERTELENECEK Mİ?

Fenerbahçe Kulübünün olağanüstü genel kurul toplantısı, 2 Nisan tarihinde Ülker Stadyumu'nda saat 17.00'de başladı.

Ali Koç ligden çekilme ve Süper Kupa hakkında açıklamalarda bulundu.

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Süper Kupa finali ne zaman, tarih değişti mi? Fenerbahçe’den açıklama! Süper Kupa finali ertelenecek mi?

Ali Koç; "Yaptığımız bütün görüşmelerde en az tercih edilen opsiyon, ligden çekilme olarak ifade edildi. Buradaki sebep ne hukuk taraf ne sportif taraf. Ligden çekilme opsiyonunu 3 ay sonraki genel kurula kadar masadan kaldırıyoruz. Maçlara da U-19'la çıkmanın bir esprisi yok. O yüzden Dzeko'ya, Tadic'e, Mert Hakan'a sesleniyorum: Sahaya çıkın, ne yapacaksanız yapın ve şampiyonluğu bize getirin." dedi.

Süper Kupa finali ne zaman, tarih değişti mi? Fenerbahçe’den açıklama! Süper Kupa finali ertelenecek mi?

"2 Nisan akşamına kadar Urfa seyahat planı yapmayın, bilet almayın diye. En sonunda 2 Nisan gecesindeyim. Aynı çağrıyı yine yapıyorum. Urfa'ya seyahat planı yapmayın, Süper Kupa biletlerini rezerve etmeyin."

"Süper Kupa'yla alakalı ki opsiyonumuz var: hiç çıkmamak veya U-19'la çıkmak. Büyüklerimizden aldığımız görüş radikal bir tepki olacaksa Süper Kupa'da olmalı görüşü. Ben de buna katılıyorum. Karagümrük maçını tarihini değiştirelim diyeceksin... Karagümrük kabul etmezse ne olur diyoruz, hallederiz diyorlar. Karagümrük'ü hallediyorsunuz, Galatasaray'ı halledemiyorsunuz öyle mi?"

Süper Kupa finali ne zaman, tarih değişti mi? Fenerbahçe’den açıklama! Süper Kupa finali ertelenecek mi?

"Bir karar vermeliyiz. Süper Kupa'ya çıkmazsan Türkiye Kupası ve Süper Kupa'ya kalamıyorsunuz. problem değil. Daha önemlisi 3 ay ile 1 yıl arası hak mahrumiyeti var. Herhalde bizi yakalamışken bırakmazlar. Mali açıdan çok büyük bir bedeli var mı, bilmiyoruz. Geliri yok onu biliyoruz. Bütün organizasyon için yapılan masrafları karşılamak zorundayız."

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