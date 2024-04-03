Giriş Tarihi: 03.04.2024 01:44
Güncelleme Tarihi: 03.04.2024
01:44
Süper Kupa finali ne zaman, tarih değişti mi? Fenerbahçe'den açıklama! Süper Kupa finali ertelenecek mi?
Fenerbahçe olağanüstü genel kurul toplantısı Ali Koç başkanlığında gerçekleşti. Bu hafta oynanması beklenen Süper Kupa finali ne zaman, nerede oynanacak sorularıyla arama motorlarına yöneltiliyor. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) kararı ardından Fenerbahçe cephesinden de konuya dair açıklama geldi. Peki; Süper Kupa finali ertelenecek mi, Galatasaray Fenerabahçe maçı hangi tarihte?