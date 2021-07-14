Süper Lig Fikstürü: 2021 - 2022 sezonu Süper Lig Fikstürü belli oldu! 38 haftalık maç programı burada

Türkiye'nin en prestijli futbol ligi olan Süper Lig'in 2021-2022 sezonu için fikstür çekimi Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda yapıldı. Yapılan çekiliş sonrasında derbi ve ligin önemli mücadelelerinin tarihleri belli olurken, yeni sezonun maç programını merak edenler "2021 - 2022 sezonu Süper Lig Fikstürü" şeklinde araştırmalarını yoğun olarak sürdürüyor.