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Haberler Galeri Süper Lig gol krallığı sıralaması 2023-2024: Zirve güncellendi! Trendyol Süper Lig gol kralı kim oldu, son durum ne?
Giriş Tarihi: 27.04.2024 15:58 Güncelleme Tarihi: 27.04.2024 15:58

Süper Lig gol krallığı sıralaması 2023-2024: Zirve güncellendi! Trendyol Süper Lig gol kralı kim oldu, son durum ne?

2023-2024 Süper Lig gol krallığı sıralaması son durum futbolseverler tarafından araştırılıyor. Adım adım sezon sonuna doğru yaklaşılırken şampiyonun kim olacağı kadar gol kralı da merak ediliyor. Ezeli rakip olan Galatasaray ve Fenerbahçe'nin yıldızları Mauro Icardi ve Edin Dzeko arasında kıyasıya yarış devam ediyor. 34. Haftada oynanan Adana Demirspor Galatasaray maçı sonrası zirve değişti. Peki, Trendyol Süper Lig gol kralı kim oldu, zirvede kim var? İşte, gol krallığında son durum...

Süper Lig gol krallığı sıralaması 2023-2024: Zirve güncellendi! Trendyol Süper Lig gol kralı kim oldu, son durum ne?

Süper Lig gol krallığında zirvenin sahibi milyonlarca futbolseverin gündeminde yer alıyor. Trendyol Süper Lig'de 34. Hafta maçları oynanıyor. Adana Demirspor Galatasaray maçı sonrası gol krallığı yarışı bir kez daha güncellendi. Bu noktada "Süper Lig gol kralı kim oldu, son durum ne?" soruları gündemdeki yerini aldı. Ligde zirvenin sahibi henüz resmileşmedi. Ancak oluşan tabloya göre bu sezon Mauro Icardi veya Edin Dzeko'nun gol kralı olması bekleniyor. İşte, Trendyol Süper Lig gol krallığı sıralaması son durum tablosu.

Süper Lig gol krallığı sıralaması 2023-2024: Zirve güncellendi! Trendyol Süper Lig gol kralı kim oldu, son durum ne?

Süper Lig'in 34. haftasında Adana Demirspor ve Galatasaray, Yeni Adana Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

Sarı kırmızılılar, zorlu Adana deplasmanından 3-0'lık galibiyetle ayrıldı. Böylece Aslan, Fenerbahçe Beşiktaş derbisi öncesi Fenerbahçe ile olan puan farkını 7'ye yükseltti.

Sarı kırmızılıların gollerini Hakim Ziyech, Kerem Demirbay ve Mauro Icardi kaydetti. Galatasaray puanını 93 yaptı.

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Süper Lig gol krallığı sıralaması 2023-2024: Zirve güncellendi! Trendyol Süper Lig gol kralı kim oldu, son durum ne?

SÜPER LİG'DE GOL KRALI DEĞİŞTİ! YENİ GOL KRALI ICARDİ

Maçın uzatma dakikalarında Mauro Icardi attığı golle Süper Lig'de gol krallığını tek başına ele geçirdi. Arjantinli yıldız 21. golünü attı ve 20 gollü Dzeko'yu geride bıraktı.

Süper Lig gol krallığı sıralaması 2023-2024: Zirve güncellendi! Trendyol Süper Lig gol kralı kim oldu, son durum ne?

İŞTE SÜPER LİG GOL KRALLIĞI SIRALAMASI

ICARDI- GALATASARAY 21 gol

Süper Lig gol krallığı sıralaması 2023-2024: Zirve güncellendi! Trendyol Süper Lig gol kralı kim oldu, son durum ne?

EDIN DZEKO-FENERBAHÇE 20 gol

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