Süper Lig gol krallığı sıralaması 2023-2024: Zirve güncellendi! Trendyol Süper Lig gol kralı kim oldu, son durum ne?

Süper Lig gol krallığında zirvenin sahibi milyonlarca futbolseverin gündeminde yer alıyor. Trendyol Süper Lig'de 34. Hafta maçları oynanıyor. Adana Demirspor Galatasaray maçı sonrası gol krallığı yarışı bir kez daha güncellendi. Bu noktada "Süper Lig gol kralı kim oldu, son durum ne?" soruları gündemdeki yerini aldı. Ligde zirvenin sahibi henüz resmileşmedi. Ancak oluşan tabloya göre bu sezon Mauro Icardi veya Edin Dzeko'nun gol kralı olması bekleniyor. İşte, Trendyol Süper Lig gol krallığı sıralaması son durum tablosu.