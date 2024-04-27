Giriş Tarihi: 27.04.2024 15:58
Güncelleme Tarihi: 27.04.2024
15:58
Süper Lig gol krallığı sıralaması 2023-2024: Zirve güncellendi! Trendyol Süper Lig gol kralı kim oldu, son durum ne?
2023-2024 Süper Lig gol krallığı sıralaması son durum futbolseverler tarafından araştırılıyor. Adım adım sezon sonuna doğru yaklaşılırken şampiyonun kim olacağı kadar gol kralı da merak ediliyor. Ezeli rakip olan Galatasaray ve Fenerbahçe'nin yıldızları Mauro Icardi ve Edin Dzeko arasında kıyasıya yarış devam ediyor. 34. Haftada oynanan Adana Demirspor Galatasaray maçı sonrası zirve değişti. Peki, Trendyol Süper Lig gol kralı kim oldu, zirvede kim var? İşte, gol krallığında son durum...