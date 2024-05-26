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Giriş Tarihi: 26.05.2024 21:23 Güncelleme Tarihi: 26.05.2024 21:23

Süper Lig şampiyonu olan takım ne kadar kazanacak? 2023 2024 Süper Lig şampiyonu takım kaç TL para ödülünün sahibi olacak?

Süper Lig 38. haftada şampiyonluk mücadelesi rekabet dolu geçti. Galatasaray şampiyonluk mücadelesinin son maçında Konyaspor'un evsahipliğinde mücadele ederken Fenerbahçe İstanbulspor evinde ağırladı. Şampiyonluk mücadelesinde Galatasaray Konyaspor'u 3-1 mağlup ederek şampiyon olurken Fenerbahçe İstanbulspor'u altı sıfır mağlup etti. Süper Lig'de şampiyon olan takım para ödülün sahibi olacak. Peki Süper Lig şampiyonu ne kadar kazanacak Süper Lig şampiyonluk ödülü kaç TL? İşte şampiyon olan takımın kazanacağı para ödülü

Süper Lig şampiyonu olan takım ne kadar kazanacak? 2023 2024 Süper Lig şampiyonu takım kaç TL para ödülünün sahibi olacak?

Süper Lig'de şampiyon olacak takımın kazanacağı para ödülü belli oldu . 2023 2024 sezonunda şampiyon takım yayın haklarından gelir elde edecek. Şampiyon olan takım yüklü miktarda bir para kazanacak. Peki Süper Lig şampiyonu ne kadar kazanacak?

Süper Lig şampiyonu olan takım ne kadar kazanacak? 2023 2024 Süper Lig şampiyonu takım kaç TL para ödülünün sahibi olacak?

GALATASARAY 24. KEZ SÜPER LİG ŞAMPİYONU!

2023-2024 sezonunda Galatasaray, Fenerbahçe'nin üç puan önünde şampiyon oldu. Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, Konyaspor galibiyetiyle şampiyonluğa ulaştı.

Fenerbahçe ise İstanbulspor karşısında kazanmasına rağmen sezonu ikinci sırada tamamladı. Galatasaray önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde play-off oynayacak. Fenerbahçe ise Devler Ligi'nde iki ön eleme oynayacak.

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Süper Lig şampiyonu olan takım ne kadar kazanacak? 2023 2024 Süper Lig şampiyonu takım kaç TL para ödülünün sahibi olacak?

SÜPER LİG ŞAMPİYONU NE KADAR KAZANACAK?

Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan takım 39,8 milyon lira ödülün sahibi olacak. Fenerbahçe ve Galatasaray bugün kazanmaları durumunda aldıkları puanların karşılığı olarak Galatasaray 85 milyon 836 TL, Fenerbahçe 82 milyon 104 TL performans primi kazanacak.

Sarı-kırmızılılar, bu sezon yayın gelirlerinden ayrıca, 23 şampiyonluğu karşılığında 77 milyon 625 bin lira da 'şampiyonlar payı' bedeli elde etti.

Fenerbahçe'nin ise bu alandaki geliri 19 şampiyonluğa karşılık 64 milyon 125 bin TL. Yani toplamda bu sezon Galatasaray 241 milyon 261 bin, Fenerbahçe 224 milyon 29 bin TL kazanmış olacak.

Süper Lig şampiyonu olan takım ne kadar kazanacak? 2023 2024 Süper Lig şampiyonu takım kaç TL para ödülünün sahibi olacak?

2023-2024 SEZONU KATILIM BEDELİ BELLİ OLDU

Süper Lig 2024-2025 sezonu 19 takımla oynanacak. Süper Lig ekiplerinin her biri, yeni sezonda döviz kurunda bir artış yaşanmasa dahi katılım bedeli olarak en az 86,5 milyon lirayı kasasına koyacak

Takımlar alacakları her galibiyette 5,98 milyon lira, her beraberlikte ise 2,99 milyon lira kazanacak.

Kulüpler Birliği, yayın geliri dağılımında herhangi bir değişikliğe gitmezse takımların kazancı yüzde 113 ila 141 oranında artacak.

2024-2025 sezonunda şampiyon takım yayın gelirlerinden şampiyonluk primlerinden 86 milyon lira kasasına koyacak.

Süper Lig şampiyonu olan takım ne kadar kazanacak? 2023 2024 Süper Lig şampiyonu takım kaç TL para ödülünün sahibi olacak?
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