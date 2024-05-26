Giriş Tarihi: 26.05.2024 21:23
Güncelleme Tarihi: 26.05.2024
21:23
Süper Lig şampiyonu olan takım ne kadar kazanacak? 2023 2024 Süper Lig şampiyonu takım kaç TL para ödülünün sahibi olacak?
Süper Lig 38. haftada şampiyonluk mücadelesi rekabet dolu geçti. Galatasaray şampiyonluk mücadelesinin son maçında Konyaspor'un evsahipliğinde mücadele ederken Fenerbahçe İstanbulspor evinde ağırladı. Şampiyonluk mücadelesinde Galatasaray Konyaspor'u 3-1 mağlup ederek şampiyon olurken Fenerbahçe İstanbulspor'u altı sıfır mağlup etti. Süper Lig'de şampiyon olan takım para ödülün sahibi olacak. Peki Süper Lig şampiyonu ne kadar kazanacak Süper Lig şampiyonluk ödülü kaç TL? İşte şampiyon olan takımın kazanacağı para ödülü