Haberler Galeri Süper Lig'de en çok penaltı kazanan takımlar belli oldu! İşte zirvenin sahibi...
Giriş Tarihi: 19.12.2025 12:38 Güncelleme Tarihi: 19.12.2025 12:41

Süper Lig'de en çok penaltı kazanan takımlar belli oldu! İşte zirvenin sahibi...

Trendyol Süper Lig'de 16 hafta geride kaldı. Geçen sezonun şampiyonu Galatasaray, devrenin bitimine kısa bir süre kala liderliğini sürdürüyor. Ligde bu sezon da hakem kararları yine çok tartışılırken, penaltılar en çok tepki çeken kararlar arasındaydı. Peki bu sezon en çok penaltı kazanan takımlar hangileri oldu? İşte listenin tamamı ve penaltı sayıları...

Trendyol Süper Lig'in 16 haftalık kısmı geride kalırken, bu bölüme kadar 'en çok penaltı kazanan takımlar'ı sizler için derledik.

İŞTE TAKIMLARIN PENALTI SAYILARI…

18 – Antalyaspor – penaltı kullanmadı

17 – Kayserispor – penaltı kullanmadı

16 – Eyüpspor – 1 penaltı

15 – Çaykur Rizespor – 1 penaltı

14 – Kasımpaşa -1 penaltı

13 – Samsunspor – 1 penaltı

12 - Göztepe – 1 penaltı

11 – Başakşehir – 2 penaltı

10 – Kocaelispor – 2 penaltı

9 – Alanyaspor – 2 penaltı

8 – Galatasaray – 2 penaltı

7 – Fatih Karagümrük – 2 penaltı

6 – Konyaspor – 3 penaltı

5 – Gençlerbirliği – 3 penaltı

4 – Trabzonspor – 4 penaltı

3 – Beşiktaş – 4 penaltı

2 – Gaziantep FK – 5 penaltı

1 – Fenerbahçe – 5 penaltı