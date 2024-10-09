Giriş Tarihi: 09.10.2024 19:08
Güncelleme Tarihi: 09.10.2024
19:08
Süper Lig’de en çok sarı kart ve kırmızı kart gören takımlar belli oldu! Galatasaray ve Fenerbahçe arasında…
Trendyol Süper Lig'de sezonun ilk 8 haftası sona ererken taraftarların dikkatini çeken bir kart raporu yayınlandı. Milli araya girilen ligde geçtiğimiz sezonun şampiyonu Galatasaray, zirvedeki yerini korumuştu. İlerleyen haftalarda ligin kaderi için önemli mücadeleler oynanacakken flaş bir istatistik ortaya çıktı. Süper Lig'de bu sezon şu ana kadar en çok sarı kart ve en çok kırmızı kart gören takımlar belli oldu. İşte Galatasaray ve Fenerbahçe'nin arasındaki farkın dikkat çektiği o kart raporu…