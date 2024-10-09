Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Süper Lig’de en çok sarı kart ve kırmızı kart gören takımlar belli oldu! Galatasaray ve Fenerbahçe arasında…
Giriş Tarihi: 09.10.2024 19:08 Güncelleme Tarihi: 09.10.2024 19:08

Süper Lig’de en çok sarı kart ve kırmızı kart gören takımlar belli oldu! Galatasaray ve Fenerbahçe arasında…

Trendyol Süper Lig'de sezonun ilk 8 haftası sona ererken taraftarların dikkatini çeken bir kart raporu yayınlandı. Milli araya girilen ligde geçtiğimiz sezonun şampiyonu Galatasaray, zirvedeki yerini korumuştu. İlerleyen haftalarda ligin kaderi için önemli mücadeleler oynanacakken flaş bir istatistik ortaya çıktı. Süper Lig'de bu sezon şu ana kadar en çok sarı kart ve en çok kırmızı kart gören takımlar belli oldu. İşte Galatasaray ve Fenerbahçe'nin arasındaki farkın dikkat çektiği o kart raporu…

Süper Lig’de en çok sarı kart ve kırmızı kart gören takımlar belli oldu! Galatasaray ve Fenerbahçe arasında…

İŞTE BU SEZON EN ÇOK KART GÖREN TAKIMLAR

Süper Lig’de en çok sarı kart ve kırmızı kart gören takımlar belli oldu! Galatasaray ve Fenerbahçe arasında…

Gaziantep FK

23 SARI

1 KIRMIZI

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Süper Lig’de en çok sarı kart ve kırmızı kart gören takımlar belli oldu! Galatasaray ve Fenerbahçe arasında…

Alanyaspor

21 SARI

0 KIRMIZI

Süper Lig’de en çok sarı kart ve kırmızı kart gören takımlar belli oldu! Galatasaray ve Fenerbahçe arasında…

Sivasspor

19 SARI

2 KIRMIZI

Süper Lig’de en çok sarı kart ve kırmızı kart gören takımlar belli oldu! Galatasaray ve Fenerbahçe arasında…

Konyaspor

20 SARI

0 KIRMIZI

SON DAKİKA