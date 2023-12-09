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Haberler Galeri Süper Lig’de gol krallığı listesinde birinci değişti! 9 Aralık Süper Lig gol kralı kim, birincinin kaç golü var?
Giriş Tarihi: 09.12.2023 10:26 Güncelleme Tarihi: 09.12.2023 10:26

Süper Lig’de gol krallığı listesinde birinci değişti! 9 Aralık Süper Lig gol kralı kim, birincinin kaç golü var?

Trendyol Süper Lig 15. haftasında futbolseverler tuttukları takımlarda yer alan oyuncuların kaç gol attığını merak ediyor. Süper Lig'de Galatasaray forması giyen Mauro Emanuel Icardi, gol krallığına en yakın oyuncu olması ve attığı gollerle dikkat çekiyor. 14. haftayı boş geçiren Icardi yeni haftaya güzel bir başlangıç yaptı. Takımının 3. golünü atan Mauro Icardi, gol krallığı yarışını bir hayli kızıştırdı. Peki, Trendyol Süper Lig'de gol kralı kim, birincinin kaç golü var? İşte Süper Lig gol krallığı yarışında detaylar…

Süper Lig’de gol krallığı listesinde birinci değişti! 9 Aralık Süper Lig gol kralı kim, birincinin kaç golü var?

Trendyol Süper Lig'de 15. hafta maçları başladı. Haftanın açılış maçında Adana Demirspor'u 3-1 mağlup eden sarı-kırmızılı takımın 3. golünü atan Mauro Icardi, gol krallığı yarışını bir hayli kızıştırdı. Peki, Trendyol Süper Lig'de gol kralı kim, birincinin kaç golü var? İşte detaylar.

Süper Lig’de gol krallığı listesinde birinci değişti! 9 Aralık Süper Lig gol kralı kim, birincinin kaç golü var?

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray evinde zorlu rakibi Adana Demirspor'u konuk etti. Galatasaray sahadan 3-1 galip ayrılırak puanını 40'a yükseltti ve maç fazlasıyla Fenerbahçe'yi geride bırakarak liderliğe yükseldi.

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Süper Lig’de gol krallığı listesinde birinci değişti! 9 Aralık Süper Lig gol kralı kim, birincinin kaç golü var?

Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri Sacha Boey, Kerem Aktürkoğlu ve Mauro Icardi atarken, konuk takımın tek golünü Niang attı.

Süper Lig’de gol krallığı listesinde birinci değişti! 9 Aralık Süper Lig gol kralı kim, birincinin kaç golü var?

SÜPER LİG GOL KRALLIĞI SON DURUM

Mauro Icardi'nin bu akşam gol atmasıyla beraber Edin Dzeko ile birlikte girdiği gol krallığı yarışı bir hayli kızıştı.

İşte Süper Lig gol krallığı listesi...

Süper Lig’de gol krallığı listesinde birinci değişti! 9 Aralık Süper Lig gol kralı kim, birincinin kaç golü var?
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