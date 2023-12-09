Giriş Tarihi: 09.12.2023 10:26 Güncelleme Tarihi: 09.12.2023 10:26

Süper Lig’de gol krallığı listesinde birinci değişti! 9 Aralık Süper Lig gol kralı kim, birincinin kaç golü var?

Trendyol Süper Lig 15. haftasında futbolseverler tuttukları takımlarda yer alan oyuncuların kaç gol attığını merak ediyor. Süper Lig'de Galatasaray forması giyen Mauro Emanuel Icardi, gol krallığına en yakın oyuncu olması ve attığı gollerle dikkat çekiyor. 14. haftayı boş geçiren Icardi yeni haftaya güzel bir başlangıç yaptı. Takımının 3. golünü atan Mauro Icardi, gol krallığı yarışını bir hayli kızıştırdı. Peki, Trendyol Süper Lig'de gol kralı kim, birincinin kaç golü var? İşte Süper Lig gol krallığı yarışında detaylar…