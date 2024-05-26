SÜPER LİG’DE KÜME DÜŞEN TAKIMLAR HANGİSİ? 2023-2024 Süper Lig sezonu küme düşen ve yükselen takımlar belli oldu mu? Ankaragücü, Hatayspor, Konyaspor

Süper Lig'de 2023-2024 sezonunun bitmesinin ardından küme düşen ve üst lige yükselen takımlar bir bir belli oldu. Son maçlar 26 mayıs günü oynandı. Üst lig bileti alan ve küme düşen takımlar araştırılmaya başlandı. İşte, TFF ile Süper Lig'de küme düşen takımlar