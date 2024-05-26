Giriş Tarihi: 26.05.2024 22:45
Güncelleme Tarihi: 26.05.2024
22:45
SÜPER LİG’DE KÜME DÜŞEN TAKIMLAR HANGİSİ? 2023-2024 Süper Lig sezonu küme düşen ve yükselen takımlar belli oldu mu? Ankaragücü, Hatayspor, Konyaspor
Trendyol Süper Lig'de son maçlar oynandı. Şampiyon belli oldu. Süper Lig'de küme düşen takımlar araştırılmaya başladı. 2023-2024 sezonunda küme düşen takımlar belli oldu. Küme düşen takımlar ve bir üst lige çıkan takımlar futbol severlerin gündeminde yer alıyor. Lig'de düşen ve yükselen takımların son maçlarının skorları yakın takibe alındı. Peki, hangi takımlar Süper Lig'e hangi takımlar küme düştü ve yükseldi? Süper Lig'de küme düşen takımlar belli oldu mu? İşte detaylar