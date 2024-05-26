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Haberler Galeri SÜPER LİG’DE KÜME DÜŞEN TAKIMLAR HANGİSİ? 2023-2024 Süper Lig sezonu küme düşen ve yükselen takımlar belli oldu mu? Ankaragücü, Hatayspor, Konyaspor
Giriş Tarihi: 26.05.2024 22:45 Güncelleme Tarihi: 26.05.2024 22:45

SÜPER LİG’DE KÜME DÜŞEN TAKIMLAR HANGİSİ? 2023-2024 Süper Lig sezonu küme düşen ve yükselen takımlar belli oldu mu? Ankaragücü, Hatayspor, Konyaspor

Trendyol Süper Lig'de son maçlar oynandı. Şampiyon belli oldu. Süper Lig'de küme düşen takımlar araştırılmaya başladı. 2023-2024 sezonunda küme düşen takımlar belli oldu. Küme düşen takımlar ve bir üst lige çıkan takımlar futbol severlerin gündeminde yer alıyor. Lig'de düşen ve yükselen takımların son maçlarının skorları yakın takibe alındı. Peki, hangi takımlar Süper Lig'e hangi takımlar küme düştü ve yükseldi? Süper Lig'de küme düşen takımlar belli oldu mu? İşte detaylar

SÜPER LİG’DE KÜME DÜŞEN TAKIMLAR HANGİSİ? 2023-2024 Süper Lig sezonu küme düşen ve yükselen takımlar belli oldu mu? Ankaragücü, Hatayspor, Konyaspor

Süper Lig'de 2023-2024 sezonunun bitmesinin ardından küme düşen ve üst lige yükselen takımlar bir bir belli oldu. Son maçlar 26 mayıs günü oynandı. Üst lig bileti alan ve küme düşen takımlar araştırılmaya başlandı. İşte, TFF ile Süper Lig'de küme düşen takımlar

SÜPER LİG’DE KÜME DÜŞEN TAKIMLAR HANGİSİ? 2023-2024 Süper Lig sezonu küme düşen ve yükselen takımlar belli oldu mu? Ankaragücü, Hatayspor, Konyaspor

SÜPER LİG'DE KÜME DÜŞEN İLK TAKIM İSTANBULSPOR OLDU!

Fatih Karagümrük'e 2-1 mağlup olan İstanbulspor, 2023-2024 sezonunda ligden düşmesi kesinleşen ilk takım oldu.

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SÜPER LİG’DE KÜME DÜŞEN TAKIMLAR HANGİSİ? 2023-2024 Süper Lig sezonu küme düşen ve yükselen takımlar belli oldu mu? Ankaragücü, Hatayspor, Konyaspor

PENDİKSPOR,FATİH KARAGÜMRÜK KÜME DÜŞTÜ!

Süper Lig'den düşen 2. ve 3. takım Fatih Karagümrük ile Pendikspor oldu.

SÜPER LİG’DE KÜME DÜŞEN TAKIMLAR HANGİSİ? 2023-2024 Süper Lig sezonu küme düşen ve yükselen takımlar belli oldu mu? Ankaragücü, Hatayspor, Konyaspor

SÜPER LİG'DE HANGİ TAKIMLAR KÜME DÜŞTÜ?

Süper Lig'in 38. haftasında oynanan maçların ardından küme düşen son takım Ankaragücü oldu.

Hatayspor son hafta Çaykur Rizespor'u mağlup ederek ligde kaldı. Konyaspor ise evinde Galatasaray'a yenilmesine karşın Trabzon'daki skorla birlikte ligde kalmayı başardı.

SÜPER LİG’DE KÜME DÜŞEN TAKIMLAR HANGİSİ? 2023-2024 Süper Lig sezonu küme düşen ve yükselen takımlar belli oldu mu? Ankaragücü, Hatayspor, Konyaspor

Ankaragücü ise Trabzon'da 2 kez öne geçtiği maçta üstünlüğünü koruyamadı ve Süper Lig'e veda etti.

Başkent ekibi; İstanbulspor, Pendikspor ve Fatih Karagümrük'ten sonra düşen 4. takım oldu.

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