Giriş Tarihi: 25.05.2025 21:24
Güncelleme Tarihi: 25.05.2025
21:24
Süper Lig'de küme düşen ve yükselen takımlar: Son maçlarla küme düşen ve yükselen takımlar hangileri?
Süper Lig'de düşen ve çıkan takımlar netleşiyor! 2024-2025 Trendyol Süper Lig sezonu, 1 Haziran'da tamamlanıyor. Galatasaray, bu sezon ki zaferiyle 25. şampiyonluğunu ilan ederken, 5. yıldızı armasına ekledi. Ligde kalma mücadelesi ise büyük heyecana sahne oldu. Türkiye Futbol Federasyonu'nun kararıyla, 2025-2026 sezonunda takım sayısında azalma olacak. Futbolseverler, ligden hangi ekiplerin veda ettiğini ve TFF 1. Lig'den kimlerin yükseldiğini merak ediyor. Peki Süper Lig'de küme düşen ve yükselen takımlar hangisi? İşte detaylar