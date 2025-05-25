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Haberler Galeri Süper Lig'de küme düşen ve yükselen takımlar: Son maçlarla küme düşen ve yükselen takımlar hangileri?
Giriş Tarihi: 25.05.2025 21:24 Güncelleme Tarihi: 25.05.2025 21:24

Süper Lig'de küme düşen ve yükselen takımlar: Son maçlarla küme düşen ve yükselen takımlar hangileri?

Süper Lig'de düşen ve çıkan takımlar netleşiyor! 2024-2025 Trendyol Süper Lig sezonu, 1 Haziran'da tamamlanıyor. Galatasaray, bu sezon ki zaferiyle 25. şampiyonluğunu ilan ederken, 5. yıldızı armasına ekledi. Ligde kalma mücadelesi ise büyük heyecana sahne oldu. Türkiye Futbol Federasyonu'nun kararıyla, 2025-2026 sezonunda takım sayısında azalma olacak. Futbolseverler, ligden hangi ekiplerin veda ettiğini ve TFF 1. Lig'den kimlerin yükseldiğini merak ediyor. Peki Süper Lig'de küme düşen ve yükselen takımlar hangisi? İşte detaylar

Süper Lig’de küme düşen ve yükselen takımlar: Son maçlarla küme düşen ve yükselen takımlar hangileri?

2024-2025 Trendyol Süper Lig sezonu, hem zirve yarışı hem de alt sıralardaki mücadeleyle unutulmaz anlar yaşattı. Galatasaray, 25. şampiyonluğuyla tarih yazarken, ligin alt sıralarındaki tablo da merakla takip edildi. 16 Nisan 2025'te TFF'nin aldığı kararla, 2025-2026 sezonunda Süper Lig 18 takımla oynanacak. Bu değişiklik; rekabeti artırmak, fikstürü düzenlemek ve ekonomik sürdürülebilirliği sağlamak amacıyla hayata geçirildi. Peki, Süper Lig'de hangi takımlar küme düştü?

Süper Lig’de küme düşen ve yükselen takımlar: Son maçlarla küme düşen ve yükselen takımlar hangileri?

SÜPER LİG'DE KÜME DÜŞEN SON TAKIM BELLİ OLDU!

Süper Lig'de Kayserispor ile berabere kalan Bodrumspor, bitime 1 hafta kala lige veda etti. Daha önce Adana Demirspor, Hatayspor ve Sivasspor lige veda etmişti.

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Süper Lig’de küme düşen ve yükselen takımlar: Son maçlarla küme düşen ve yükselen takımlar hangileri?

SÜPER LİG'E YÜKSELEN TAKIMLAR

2024-2025 TFF 1. Lig sezonu, üst lige çıkma yarışıyla büyük heyecana sahne oldu. Üç takım, önümüzdeki sezon Süper Lig kadrosuna katılma hakkı kazandı:

Kocaelispor: Sezonun büyük bölümünde zirvede yer alan Kocaelispor, 35. haftada Karagümrük'ün Boluspor karşısında 1-0 kaybetmesiyle Süper Lig biletini garantiledi.

Gençlerbirliği: Ankara ekibi Gençlerbirliği, sezonu ikinci sırada tamamlayarak doğrudan Süper Lig'e çıkmayı başardı. Dengeli ve etkili performansıyla dikkat çeken ekip, taraftarını mutlu etti.

Süper Lig’de küme düşen ve yükselen takımlar: Son maçlarla küme düşen ve yükselen takımlar hangileri?

2025-2026 SÜPER LİG YENİ SEZONDA KAÇ TAKIM OLACAK?

,Türkiye Futbol Federasyonu'nun 16 Nisan 2025'te yaptığı toplantı sonrası alınan kararla, Süper Lig'deki takım sayısı 2025-2026 sezonunda 18'e düşürülecek. Bu adım, pandemi sonrası artan takım sayısını kademeli olarak azaltma sürecinin son halkası oldu.

2024-2025 Sezonu: Bu yıl ligde 19 ekip yer aldı. Sezon sonunda 4 takım alt lige düştü, TFF 1. Lig'den ise 3 takım Süper Lig'e çıktı.

2025-2026 Sezonu: Yeni sezonda toplam 18 takım sahaya çıkacak. Yıl sonunda 3 takım küme düşecek, aynı sayıda ekip alt ligden Süper Lig'e yükselecek ve lig dengeli yapısına kavuşacak.

Süper Lig’de küme düşen ve yükselen takımlar: Son maçlarla küme düşen ve yükselen takımlar hangileri?