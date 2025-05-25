Süper Lig’de küme düşen ve yükselen takımlar: Son maçlarla küme düşen ve yükselen takımlar hangileri?

2024-2025 Trendyol Süper Lig sezonu, hem zirve yarışı hem de alt sıralardaki mücadeleyle unutulmaz anlar yaşattı. Galatasaray, 25. şampiyonluğuyla tarih yazarken, ligin alt sıralarındaki tablo da merakla takip edildi. 16 Nisan 2025'te TFF'nin aldığı kararla, 2025-2026 sezonunda Süper Lig 18 takımla oynanacak. Bu değişiklik; rekabeti artırmak, fikstürü düzenlemek ve ekonomik sürdürülebilirliği sağlamak amacıyla hayata geçirildi. Peki, Süper Lig'de hangi takımlar küme düştü?