Süper Lig’de sezonun en iyileri kim oldu? SABAH Spor yazarları açıkladı!

SEZONUN TEKNİK DİREKTÖRÜ?
Ahmet Çakar: Abdullah Avcı. Kendisi Trabzon'da efsane oldu. Nokta transferler yaptırdı ve tümünde başarılı oldu.
Gürcan Bilgiç: Abdullah Avcı. Hem sahada takımını iyi yönetti hem de gerek kasket takarak gerekse oyunun içinde kalan demeçleriyle saha dışını da organize etti.
Ali Gültiken: Abdullah Avcı. Oyun felsefesini takımına uygulatarak büyük bir fark yarattı. Bunların hepsinin takıma olumlu katkı yaptığını gördük. Bu katkı da beraberinde şampiyonluğu getirdi.
İskender Günen: Abdullah Avcı. Trabzonspor'a geldiği günden itibaren sorunlarla yaşayan bir takıma öz güveni ve takım olma bilincini aşılayarak bugün gelinen noktanın mimarı oldu.
Ömer Üründül: Abdullah Avcı. Şampiyon olan takımın teknik direktörü.
Fatih Doğan: Abdullah Avcı. Yarım kalan hikâyesini tamamladı. Kasketiyle, duruşuyla, verdiği mesajlarla çok başarılı bir performans sergiledi.
Levent Tüzemen Abdullah Avcı. Sezon başında nokta transferler yaptı. Antrenör takımı yarattı. Tecrübeli oyuncuları mükemmel kullandı ve verim aldı. Oyunu bir oya gibi işledi.
Bülent Timurlenk: Abdullah Avcı. Bütün sezon ekibiyle hiç tempoyu düşürmeden çalıştı ve ağır sakatlıklara rağmen şampiyonluğu tapuladı.