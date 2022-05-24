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Giriş Tarihi: 24.05.2022 08:25 Güncelleme Tarihi: 24.05.2022 09:23

Süper Lig'de sezonun en iyileri kim oldu? SABAH Spor yazarları açıkladı!

Süper Lig'de 2021-22 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Trabzonspor'un gösterdiği performans dikkat çekti. Sezonun sona ermesinden sonra ligin en iyileri seçiliyor. Bu sezon, Cornelius, Kerem Aktürkoğlu, gol kralı olan Umut Bozok'un performansları büyük alkış topladı. Peki sezonun en iyileri kim? İşte SABAH Spor'un usta yazarları, sezonun en iyilerini seçti...

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Süper Lig’de sezonun en iyileri kim oldu? SABAH Spor yazarları açıkladı!

Süper Lig'de sezonu şampiyon tamamlayan Trabzonspor tarihi bir başarıya imza attı. Sezonun ardından ligin en iyileri kim sorusu soruluyor. Sabah Spor Yazarları geride kalan sezonun en iyilerini seçti. İşte Süper Lig'de 2021-22 sezonunun en iyileri...

Süper Lig’de sezonun en iyileri kim oldu? SABAH Spor yazarları açıkladı!

SEZONUN TAKIMI?

AHMET ÇAKAR: Trabzonspor. Çok uzun yıllar sonra şampiyon oldular. Üstelik 3 büyükleri de denize dökerek bunu başardılar.

GÜRCAN BİLGİÇ: Trabzonspor. Doğru planlamanın neler yapabileceğini herkese ispatladılar. Bütün bir sezonu domine ettiler.

ALİ GÜLTİKEN: Trabzonspor. Tabii ki şampiyonluk her zaman en büyük takdiri hak eder.

İSKENDER GÜNEN: Trabzonspor. Sezon başından beri mükemmel bir performans gösterdiler ve şampiyonlukla bunu taçlandırdılar.

ÖMER ÜRÜNDÜL: Trabzonspor. Avcı'yla doğru teknik adam seçimi ve akılcı transferler yaptılar. Çok rahat bir şampiyonluk elde ettiler.

FATİH DOĞAN: Trabzonspor. Zincirleri kırdı. Doğru planlama ile anlamlı bir şampiyonluk yaşadı.

LEVENT TÜZEMEN: Trabzonspor. Ligin büyük bir bölümünde en iyi futbolu oynadılar. 9. haftada oturdukları liderlik koltuğundan hiç kalkmadılar.

BÜLENT TİMURLENK: Trabzonspor. Şampiyonluk yarışında arkasına fazla bakmadan ipi göğüslediler.

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Süper Lig’de sezonun en iyileri kim oldu? SABAH Spor yazarları açıkladı!

SEZONUN TEKNİK DİREKTÖRÜ?

Ahmet Çakar: Abdullah Avcı. Kendisi Trabzon'da efsane oldu. Nokta transferler yaptırdı ve tümünde başarılı oldu.

Gürcan Bilgiç: Abdullah Avcı. Hem sahada takımını iyi yönetti hem de gerek kasket takarak gerekse oyunun içinde kalan demeçleriyle saha dışını da organize etti.

Ali Gültiken: Abdullah Avcı. Oyun felsefesini takımına uygulatarak büyük bir fark yarattı. Bunların hepsinin takıma olumlu katkı yaptığını gördük. Bu katkı da beraberinde şampiyonluğu getirdi.

İskender Günen: Abdullah Avcı. Trabzonspor'a geldiği günden itibaren sorunlarla yaşayan bir takıma öz güveni ve takım olma bilincini aşılayarak bugün gelinen noktanın mimarı oldu.

Ömer Üründül: Abdullah Avcı. Şampiyon olan takımın teknik direktörü.

Fatih Doğan: Abdullah Avcı. Yarım kalan hikâyesini tamamladı. Kasketiyle, duruşuyla, verdiği mesajlarla çok başarılı bir performans sergiledi.

Levent Tüzemen Abdullah Avcı. Sezon başında nokta transferler yaptı. Antrenör takımı yarattı. Tecrübeli oyuncuları mükemmel kullandı ve verim aldı. Oyunu bir oya gibi işledi.

Bülent Timurlenk: Abdullah Avcı. Bütün sezon ekibiyle hiç tempoyu düşürmeden çalıştı ve ağır sakatlıklara rağmen şampiyonluğu tapuladı.

Süper Lig’de sezonun en iyileri kim oldu? SABAH Spor yazarları açıkladı!

SEZONUN FUTBOLCUSU?

Ahmet Çakar: Uğurcan Çakır. Çok kritik maçlarda çok önemli kurtarışlar yaparak zaman zaman üç puan zaman zaman da bir puan alınmasında başrol oynadı. Eğer o olamasaydı Trabzonspor zor şampiyon olurdu.

Gürcan Bilgiç: Marek Hamsik. Müthiş bir usta. Hayatının ilk şampiyonluğunu yaşarken takıma her şeyini verdi. Sezon başlangıcının anahtar ismiydi.

Ali Gültiken: Anthony Nwakaeme. Hem oyun lideriydi hem de sahanın lideri oldu. Çok zeki ve yaratıcı bir oyuncu. Bazen oyun kurarken gördük bazen asist yaparken. Bazen şut pozisyonlarında gördük bazen de akan oyunlarda.

İskender Günen: Nwakaeme. Attığı goller ve asistleriyle büyük katkılarda bulundu. Topla becerisi ve çalım atma yeteneği ile izleyenlere keyif verdi.

Ömer Üründül: Kerem Aktürkoğlu. Çok kötü bir sezon geçiren Galatasaray'ı üstün performansıyla hem ligde hem de Avrupa Ligi'nde sırtladı.

Fatih Doğan: Siopis. Mücadele ve hırsıyla hep öne çıktı ve Trabzonspor'a büyük katkı verdi.

Levent Tüzemen: Kerem Aktürkoğlu. Tarihinin en kötü sezonunu yaşayan G.Saray'da bir mücevher gibi parladı. Resmen G.Saray'ı tek başına sırtladı.

Bülent Timurlenk: Nwakaeme. Trabzonspor'un yaşadığı şampiyonlukta attığı goller ve asistleriyle çok büyük katkı sağladı.

Süper Lig’de sezonun en iyileri kim oldu? SABAH Spor yazarları açıkladı!

Sezonun futbolcusu?

Ahmet Çakar: Uğurcan Çakır. Çok kritik maçlarda çok önemli kurtarışlar yaparak zaman zaman üç puan zaman zaman da bir puan alınmasında başrol oynadı. Eğer o olamasaydı Trabzonspor zor şampiyon olurdu.

Gürcan Bilgiç: Marek Hamsik. Müthiş bir usta. Hayatının ilk şampiyonluğunu yaşarken takıma her şeyini verdi. Sezon başlangıcının anahtar ismiydi.

Ali Gültiken: Anthony Nwakaeme. Hem oyun lideriydi hem de sahanın lideri oldu. Çok zeki ve yaratıcı bir oyuncu. Bazen oyun kurarken gördük bazen asist yaparken. Bazen şut pozisyonlarında gördük bazen de akan oyunlarda.

İskender Günen: Nwakaeme. Attığı goller ve asistleriyle büyük katkılarda bulundu. Topla becerisi ve çalım atma yeteneği ile izleyenlere keyif verdi.

Ömer Üründül: Kerem Aktürkoğlu. Çok kötü bir sezon geçiren Galatasaray'ı üstün performansıyla hem ligde hem de Avrupa Ligi'nde sırtladı.

Fatih Doğan: Siopis. Mücadele ve hırsıyla hep öne çıktı ve Trabzonspor'a büyük katkı verdi.

Levent Tüzemen: Kerem Aktürkoğlu. Tarihinin en kötü sezonunu yaşayan G.Saray'da bir mücevher gibi parladı. Resmen G.Saray'ı tek başına sırtladı.

Bülent Timurlenk: Nwakaeme. Trabzonspor'un yaşadığı şampiyonlukta attığı goller ve asistleriyle çok büyük katkı sağladı.

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