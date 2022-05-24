Süper Lig’de sezonun en iyileri kim oldu? SABAH Spor yazarları açıkladı!

SEZONUN FUTBOLCUSU?

Ahmet Çakar: Uğurcan Çakır. Çok kritik maçlarda çok önemli kurtarışlar yaparak zaman zaman üç puan zaman zaman da bir puan alınmasında başrol oynadı. Eğer o olamasaydı Trabzonspor zor şampiyon olurdu.

Gürcan Bilgiç: Marek Hamsik. Müthiş bir usta. Hayatının ilk şampiyonluğunu yaşarken takıma her şeyini verdi. Sezon başlangıcının anahtar ismiydi.

Ali Gültiken: Anthony Nwakaeme. Hem oyun lideriydi hem de sahanın lideri oldu. Çok zeki ve yaratıcı bir oyuncu. Bazen oyun kurarken gördük bazen asist yaparken. Bazen şut pozisyonlarında gördük bazen de akan oyunlarda.

İskender Günen: Nwakaeme. Attığı goller ve asistleriyle büyük katkılarda bulundu. Topla becerisi ve çalım atma yeteneği ile izleyenlere keyif verdi.

Ömer Üründül: Kerem Aktürkoğlu. Çok kötü bir sezon geçiren Galatasaray'ı üstün performansıyla hem ligde hem de Avrupa Ligi'nde sırtladı.

Fatih Doğan: Siopis. Mücadele ve hırsıyla hep öne çıktı ve Trabzonspor'a büyük katkı verdi.

Levent Tüzemen: Kerem Aktürkoğlu. Tarihinin en kötü sezonunu yaşayan G.Saray'da bir mücevher gibi parladı. Resmen G.Saray'ı tek başına sırtladı.

Bülent Timurlenk: Nwakaeme. Trabzonspor'un yaşadığı şampiyonlukta attığı goller ve asistleriyle çok büyük katkı sağladı.