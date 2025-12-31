Süper Lig’de son 10 sezonda en çok penaltı kazanan takımlar belli oldu! İşte zirvenin sahibi...

Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Giriş Tarihi: 31.12.2025 12:21 Güncelleme Tarihi: 31.12.2025 12:27

Trendyol Süper Lig'de ilk 17 haftalık bölüm sona erdi. Galatasaray, 42 puanla devreyi lider kapattı. Sarı-kırmızılıları ezeli rakibi Fenerbahçe 39 puanla takip etti. Şampiyonluk yarışı iyice kızışırken, her sezon olduğu gibi bu yıl da penaltılar tartışma konusu oldu. Transfermarkt, penaltı sayılarına ilişkin son 10 sezonun verilerini yayınladı. Buna göre son 10 sezonda en çok penaltı kazanan takımlar belli oldu. Peki zirve hangi takıma ait? İşte detaylar...

Süper Lig'de son 10 sezonun en çok penaltı kazanan takımlarını sizler için derledik. Zirvede bakın hangi takım var...

(Dört büyükler dışındaki kulüpler için sadece 25/26 sezonu baz alınmıştır)

İŞTE O LİSTE

Kayserispor: Penaltı yok

Antalyaspor: Penaltı yok

Eyüpspor: 1 penaltı

Çaykur Rizespor: 1 penaltı

Kasımpaşa: 1 penaltı

Samsunspor: 1 penaltı

Göztepe: 1 penaltı

Başakşehir FK: 2 penaltı

Kocaelispor: 2 penaltı

Alanyaspor: 2 penaltı

Fatih Karagümrük: 2 penaltı

Konyaspor: 3 penaltı

Gençlerbirliği: 3 penaltı

Gaziantep FK: 5 penaltı

DÖRT BÜYÜKLER (16/17 – 25/26 sezonları arası baz alınmıştır)

Trabzonspor: 77 penaltı

Beşiktaş: 85 penaltı

Galatasaray: 104 penaltı

Fenerbahçe: 106 penaltı

(Veriler Transfermarkt'tan alınmıştır)