Haberler
Galeri
Süper Lig'de son 10 sezonda en çok penaltı kazanan takımlar belli oldu! İşte zirvenin sahibi...
Giriş Tarihi: 31.12.2025 12:21
Güncelleme Tarihi: 31.12.2025 12:27
Süper Lig'de son 10 sezonda en çok penaltı kazanan takımlar belli oldu! İşte zirvenin sahibi...
Trendyol Süper Lig'de ilk 17 haftalık bölüm sona erdi. Galatasaray, 42 puanla devreyi lider kapattı. Sarı-kırmızılıları ezeli rakibi Fenerbahçe 39 puanla takip etti. Şampiyonluk yarışı iyice kızışırken, her sezon olduğu gibi bu yıl da penaltılar tartışma konusu oldu. Transfermarkt, penaltı sayılarına ilişkin son 10 sezonun verilerini yayınladı. Buna göre son 10 sezonda en çok penaltı kazanan takımlar belli oldu. Peki zirve hangi takıma ait? İşte detaylar...