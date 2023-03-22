Süper Lig’den kaç takım düşecek son dakika belli oldu! TFF açıkladı! Deprem sonrası Süper Lig’den kaç takım düşüyor?

Giriş Tarihi: 22.03.2023 15:56 Güncelleme Tarihi: 22.03.2023 15:56

6 Şubat Pazartesi günü meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki Kahramanmaraş depremleri sonrası Gaziantep Futbol Kulübü ve Hatayspor ligden çekildi. Depremden sonra Süper Lig'den kaç takım düşecek son dakika belli oldu. TFF Yönetimi Kurulu, OHAL Bölgesi ilan edilen illerde ligden çekilen takımlar hakkında açıklamalarda bulundu. Normalde 4 takım düşmesi gerekiyorken, yapılan açıklamalarla birlikte kaç takımın küme düşeceği belli oldu. Peki, deprem sonrası Süper Lig'den kaç takım düşecek? İşte detaylar