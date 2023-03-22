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Haberler Galeri Süper Lig’den kaç takım düşecek son dakika belli oldu! TFF açıkladı! Deprem sonrası Süper Lig’den kaç takım düşüyor?
Giriş Tarihi: 22.03.2023 15:56 Güncelleme Tarihi: 22.03.2023 15:56

Süper Lig’den kaç takım düşecek son dakika belli oldu! TFF açıkladı! Deprem sonrası Süper Lig’den kaç takım düşüyor?

6 Şubat Pazartesi günü meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki Kahramanmaraş depremleri sonrası Gaziantep Futbol Kulübü ve Hatayspor ligden çekildi. Depremden sonra Süper Lig'den kaç takım düşecek son dakika belli oldu. TFF Yönetimi Kurulu, OHAL Bölgesi ilan edilen illerde ligden çekilen takımlar hakkında açıklamalarda bulundu. Normalde 4 takım düşmesi gerekiyorken, yapılan açıklamalarla birlikte kaç takımın küme düşeceği belli oldu. Peki, deprem sonrası Süper Lig'den kaç takım düşecek? İşte detaylar

Süper Lig’den kaç takım düşecek son dakika belli oldu! TFF açıkladı! Deprem sonrası Süper Lig’den kaç takım düşüyor?

Deprem sonrası Süper Lig'den kaç takım düşüyor sorusu yanıt buldu. TFF Yönetimi Kurulu yaptığı açıklamada Hatayspor ve Gaziantep'in ligden ayrılmasından sonra kaç takımın küme düşeceği belli oldu. Peki, Süper Lig'den kaç takım düşecek? İşte detaylar

Süper Lig’den kaç takım düşecek son dakika belli oldu! TFF açıkladı! Deprem sonrası Süper Lig’den kaç takım düşüyor?

SÜPER LİG'DEN KAÇ TAKIM DÜŞECEK?

TFF yeni yaptığı açıklamada Süper Lig'den kaç takım düşeceğini bildirdi. Açıklama şu şekilde:

"TFF Yönetimi Kurulu'nun 10 Şubat 2023 tarih ve 55 sayılı toplantısında alınan karar uyarınca deprem felaketi sebebiyle OHAL Bölgesi ilan edilen illerde ligden çekilen takımlar dikkate alınarak;

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Süper Lig’den kaç takım düşecek son dakika belli oldu! TFF açıkladı! Deprem sonrası Süper Lig’den kaç takım düşüyor?

Atakaş Hatayspor ve Gaziantep Futbol Kulübü A.Ş.'nin Ligden çekilmeleri sebebiyle, 2022-2023 sezonu sonunda Süper Lig Müsabakaları Statüsü Madde 3/2 hükmünde belirtilen 4 takım yerine, 2 takımın Spor Toto 1. Lig'e düşürülmesine,

Süper Lig’den kaç takım düşecek son dakika belli oldu! TFF açıkladı! Deprem sonrası Süper Lig’den kaç takım düşüyor?

Adanaspor A.Ş. ve Yeni Malatyaspor'un Spor Toto 1.Lig'den çekilmeleri sebebiyle, 2022-2023 sezonu sonunda TFF 1. Lig Müsabakaları Statüsü Madde 3/2 hükmünde belirtilen 4 takım yerine, 2 takımın TFF 2. Lig'e düşürülmesine"

açıklamaları yapıldı.

Süper Lig’den kaç takım düşecek son dakika belli oldu! TFF açıkladı! Deprem sonrası Süper Lig’den kaç takım düşüyor?
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