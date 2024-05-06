SÜPER LİG’E YÜKSELEN TAKIMLAR 2024 | Süper Lig’e hangi takımlar çıktı, lige yükselen takımlar belli oldu mu?

Süper Lig'de 2023-2024 sezonunun sonlanmasına kısa bir süre kala üst lige yükselen ve alt lige düşen takımlar bir bir belli oluyor. Son maçlar oynanmaya devam ederken üst lig bileti almaya çalışan ve ligdeki yerini korumaya çalışan takımlar araştırılmaya başlandı. İşte, TFF ile Süper Lig'de yükselen takımlar