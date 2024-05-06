Giriş Tarihi: 06.05.2024 15:04
Güncelleme Tarihi: 06.05.2024
15:04
SÜPER LİG’E YÜKSELEN TAKIMLAR 2024 | Süper Lig’e hangi takımlar çıktı, lige yükselen takımlar belli oldu mu?
Trendyol Süper Lig'de sona yaklaşılırken Süper Lig'e yükselen takımlar araştırılmaya başladı. 2023-2024 sezonunda yükselen iki takım belli olurken yükselme ihtimali olan takımlarda heyecan yarattı. Küme düşen takımlar ve bir üst lige çıkan takımlar futbol severlerin gündeminde yer alıyor. Lig'de son düzlüğe girilirken son maçların skorları yakın takibe alındı. Peki, hangi takımlar Süper Lig'e yükseldi, hangi takımlar küme düştü? Süper Lig'e yükselen takımlar belli oldu mu? İşte detaylar