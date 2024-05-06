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Haberler Galeri SÜPER LİG’E YÜKSELEN TAKIMLAR 2024 | Süper Lig’e hangi takımlar çıktı, lige yükselen takımlar belli oldu mu?
Giriş Tarihi: 06.05.2024 15:04 Güncelleme Tarihi: 06.05.2024 15:04

SÜPER LİG’E YÜKSELEN TAKIMLAR 2024 | Süper Lig’e hangi takımlar çıktı, lige yükselen takımlar belli oldu mu?

Trendyol Süper Lig'de sona yaklaşılırken Süper Lig'e yükselen takımlar araştırılmaya başladı. 2023-2024 sezonunda yükselen iki takım belli olurken yükselme ihtimali olan takımlarda heyecan yarattı. Küme düşen takımlar ve bir üst lige çıkan takımlar futbol severlerin gündeminde yer alıyor. Lig'de son düzlüğe girilirken son maçların skorları yakın takibe alındı. Peki, hangi takımlar Süper Lig'e yükseldi, hangi takımlar küme düştü? Süper Lig'e yükselen takımlar belli oldu mu? İşte detaylar

SÜPER LİG’E YÜKSELEN TAKIMLAR 2024 | Süper Lig’e hangi takımlar çıktı, lige yükselen takımlar belli oldu mu?

Süper Lig'de 2023-2024 sezonunun sonlanmasına kısa bir süre kala üst lige yükselen ve alt lige düşen takımlar bir bir belli oluyor. Son maçlar oynanmaya devam ederken üst lig bileti almaya çalışan ve ligdeki yerini korumaya çalışan takımlar araştırılmaya başlandı. İşte, TFF ile Süper Lig'de yükselen takımlar

SÜPER LİG’E YÜKSELEN TAKIMLAR 2024 | Süper Lig’e hangi takımlar çıktı, lige yükselen takımlar belli oldu mu?

GÖZTEPE SÜPER LİG'DE!

Göztepe, Trendyol 1. Lig'in 32. haftasında Gençlerbirliği'ni 2-0 yenerek normal sezonun bitimine 2 maç kala Süper Lig'e çıkmayı garantiledi

Göztepe, Trendyol Süper Lig'e 2021-22 sezonunda veda etmişti. O sezon ligi 28 puanla 19. sırada tamamlayan sarı-kırmızılı takım, Trendyol 1. Lig'e düşmüştü. Göztepe, geçen sezon Trendyol 1. Lig'i yedinci sırada tamamlamış ve play-off oynamaya hak kazanmıştı.

İzmir temsilcisi, Yükselme Play-Off 1. Tur mücadelesinde deplasmanda Bodrum FK'ye 3-1 kaybedince Süper Lig'e yükselememişti.

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SÜPER LİG’E YÜKSELEN TAKIMLAR 2024 | Süper Lig’e hangi takımlar çıktı, lige yükselen takımlar belli oldu mu?

SÜPER LİG'E YÜKSELEN İLK TAKIM EYÜPSPOR OLDU!

Eyüpspor, Trendyol 1. Lig'de normal sezonun bitimine 5 hafta kala Süper Lig'e yükselmeyi garantiledi. Eyüpspor, 100 yılı aşkın tarihinde ilk kez en üst seviye ligde mücadele edecek.

SÜPER LİG’E YÜKSELEN TAKIMLAR 2024 | Süper Lig’e hangi takımlar çıktı, lige yükselen takımlar belli oldu mu?

SÜPER LİG'DEN DÜŞEN TAKIMLAR

Fatih Karagümrük'e 2-1 mağlup olan İstanbulspor, 2023-2024 sezonunda ligden düşmesi kesinleşen ilk takım oldu.

SÜPER LİG’E YÜKSELEN TAKIMLAR 2024 | Süper Lig’e hangi takımlar çıktı, lige yükselen takımlar belli oldu mu?

SÜPER LİG NE ZAMAN BİTİYOR 2023-2024?

Süper Lig sezonu 11 Ağustos 2023 tarihlerinde oynanan maçlarla başlamıştı. 2023-2024 sezonu Süper Lig ise 26 Mayıs günü oynanan 38. hafta maçlarla noktalanacak. Final maç tarihi ise henüz belli değil.

SÜPER LİG KALAN MAÇLAR

6 Mayıs Pazartesi

Antalyaspor - Pendikspor / 20:00
Konyaspor - Fenerbahçe / 20:00

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