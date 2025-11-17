Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Süper Lig'in en çok taraftar çeken statları belli oldu! İşte zirvenin sahibi...
Giriş Tarihi: 17.11.2025 18:38 Güncelleme Tarihi: 17.11.2025 19:20

Süper Lig'in en çok taraftar çeken statları belli oldu! İşte zirvenin sahibi...

Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonunda 12 hafta geride kaldı. Galatasaray, 29 puanla milli araya lider girdi. Taraftarlar, her zaman olduğu gibi bu sezon da skorlardan bağımsız olarak takımlarının yanında oldu. Zirvede kıran kırana mücadele devam ederken kulüplerin seyirci ortalamaları belli oldu. Bu sezon Süper Lig'deki en çok taraftar çeken stadyumları sizler için derledik. İşte detaylar...

Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonunda 12. hafta maçları tamamlanırken, kulüplerin seyirci ortalamaları belli oldu. İşte zirvedeki takımlar...

18 - Olimpiyat Stadyumu (Fatih Karagümrük)

Seyirci Ortalaması: 1.441

17 - Recep Tayyip Erdoğan Stadı (Kasımpaşa)

Seyirci Ortalaması: 2.843

16 - Başakşehir Fatih Terim Stadyumu

Seyirci Ortalaması: 4.081

15 - Recep Tayyip Erdoğan Stadı (Eyüpspor)

Seyirci Ortalaması: 3.820

14 - Alanya Oba Stadı

Seyirci Ortalaması: 5.079

13 - Rizespor Çaykur Didi Stadyumu
Seyirci Ortalaması: 6.917
12 - Corendon Airlines Park Antalya Stadı
Seyirci Ortalaması: 7.325
11 - Eryaman Stadyumu (Gençlerbirliği)

Seyirci Ortalaması: 11.284

10- Kayserispor RHG Enertürk Enerji Stadyumu

Seyirci Ortalaması: 12.813

9 - Gaziantep Stadyumu

Seyirci Ortalaması: 11.334
8 - Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu
Seyirci Ortalaması: 12.059
7 - Göztepe Gürsel Aksel Stadyumu
Seyirci Ortalaması: 17.664
6- Konyaspor Büyükşehir Stadyumu
Seyirci Ortalaması: 15.192
5 - Kocaeli Stadyumu

Seyirci Ortalaması: 20.868

4- Beşiktaş Tüpraş Stadyumu
Seyirci Ortalaması: 32.452
3 - Trabzonspor Papara Park

Seyirci Ortalaması: 27.093

2- Fenerbahçe Chobani Stadı

Seyirci Ortalaması: 39.612

1- Galatasaray RAMS Park

Seyirci Ortalaması: 45.208

(Transfermarkt)