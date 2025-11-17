Giriş Tarihi: 17.11.2025 18:38
Güncelleme Tarihi: 17.11.2025 19:20
Süper Lig'in en çok taraftar çeken statları belli oldu! İşte zirvenin sahibi...
Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonunda 12 hafta geride kaldı. Galatasaray, 29 puanla milli araya lider girdi. Taraftarlar, her zaman olduğu gibi bu sezon da skorlardan bağımsız olarak takımlarının yanında oldu. Zirvede kıran kırana mücadele devam ederken kulüplerin seyirci ortalamaları belli oldu. Bu sezon Süper Lig'deki en çok taraftar çeken stadyumları sizler için derledik. İşte detaylar...