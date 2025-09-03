Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Giriş Tarihi: 03.09.2025 18:13 Güncelleme Tarihi: 03.09.2025 18:16

Süper Lig'in en değerli takımları belli oldu! Zirvenin sahibi Fenerbahçe mi? Galatasaray mı?

Yaz transfer sezonunda Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor gerçekleştirdikleri önemli transferlerle yine çok konuşuldu. Bu yaz lige; Marco Asensio, Victor Osimhen, Orkun Kökçü, İlkay Gündoğan, Paul Onuachu, Jhon Duran, Tammy Abrahaö gibi yıldızlar geldi. Yapılan transferlerin ardından kadro değerleri güncellendi. İşte Süper Lig'in en değerli takımları…

Süper Lig'in devleri yaz transfer sezonunda oldukça hareketli bir dönem geçirirken, yıldızları kadrosuna kattı.

Yapılan takviyeler, özellikle Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un mevcut kadro değerlerinde önemli bir artışa sebep oldu.

Trendyol Süper Lig'de yaz transfer döneminin sonlarına doğru yaklaşırken, en değerli takımlar da belli oldu.

İŞTE TAKIMLARIN GÜNCEL DEĞERLERİ…

10 - Eyüpspor (27.6 milyon Euro)

9 – Göztepe (28.4 milyon Euro)

8 - Antalyaspor (31.8 milyon Euro)

7 – Rizespor (42 milyon Euro)

6 – Samsunspor (43.6 milyon Euro)

5 – Trabzonspor (60.4 milyon Euro)

4 – Başakşehir FK (61 milyon Euro)

3 – Beşiktaş (169 milyon Euro)

2 – Galatasaray (298 milyon Euro)

1 – Fenerbahçe (315 milyon Euro)