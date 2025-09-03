Giriş Tarihi: 03.09.2025 18:13
Güncelleme Tarihi: 03.09.2025 18:16
Süper Lig'in en değerli takımları belli oldu! Zirvenin sahibi Fenerbahçe mi? Galatasaray mı?
Yaz transfer sezonunda Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor gerçekleştirdikleri önemli transferlerle yine çok konuşuldu. Bu yaz lige; Marco Asensio, Victor Osimhen, Orkun Kökçü, İlkay Gündoğan, Paul Onuachu, Jhon Duran, Tammy Abrahaö gibi yıldızlar geldi. Yapılan transferlerin ardından kadro değerleri güncellendi. İşte Süper Lig'in en değerli takımları…