Giriş Tarihi: 27.09.2025 20:42
Güncelleme Tarihi: 27.09.2025 20:48
Süper Lig'in son 20 yılına damga vuran isimler belli oldu! İşte gol kralları...
Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Gol krallığı yarışı her sene olduğu gibi bu yıl da çetin geçiyor. Lig tarihinde Metin Oktay, 6 kez ile gol kralı unvanını en fazla alan futbolcu olurken, Tanju Çolak ise Galatasaray formasıyla attığı 39 golle, bir sezonda en fazla skor üreten futbolcu rekorunu halen elinde bulunduruyor. İşte Süper Lig'de son 20 yılın unutulmayan gol kralları...