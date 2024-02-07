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Haberler Galeri Survivor All Star'da şok gelişme: Mustafa Kemal neden yok, elendi mi, diskalifiye mi oldu? Gözler 7 Şubat konseyine çevrildi!
Giriş Tarihi: 07.02.2024 11:48 Güncelleme Tarihi: 07.02.2024 11:48

Survivor All Star'da şok gelişme: Mustafa Kemal neden yok, elendi mi, diskalifiye mi oldu? Gözler 7 Şubat konseyine çevrildi!

Survivor All Star son dakika gelişmeleri ile gündemde kalmaya devam ediyor. Her gün bir gelişmenin gerçekleştiği programda kırmızı ve mavi takım mücadelesi kıyasıya devam ederken, yarışmacılar arasında yaşanan gerginlik konseye taşınıyor. Mustafa Kemal'in Merve ile olan tartışması konseyde tepki toplamış ve sonrasında ise Mustafa Kemal son konseyde yer almamıştı. Peki, Mustafa Kemal neden yok, elendi mi, diskalifiye mi oldu?

Survivor All Star’da şok gelişme: Mustafa Kemal neden yok, elendi mi, diskalifiye mi oldu? Gözler 7 Şubat konseyine çevrildi!

Survivor All Star kırmızı takım yarışmacısı Mustafa Kemal Kurt 27. Bölümde Nagihan ve Nefise ile birlikte isyan bayraklarını çekerek oyunda yer almayacaklarını açıklamıştı. Daha sonrasında ise yayınlanan konseye Nagihan ve Nefise katılırken Mustafa Kemal yer almadı. Bu noktada ise akıllara Mustafa Kemal diskalifiye mi oldu sorusu geldi. İşte, detaylar…

Survivor All Star’da şok gelişme: Mustafa Kemal neden yok, elendi mi, diskalifiye mi oldu? Gözler 7 Şubat konseyine çevrildi!

SURVİVOR ALL STAR'DA ŞOK GELİŞME

Survivor All Star da yayınlanan son bölümde dokunulmazlık oyunu öncesinde gerilim yaşandı.

Kırmızı takımda yer alan Nagihan, Nefise ve Mustafa Kemal oyunda yer almadı.

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Survivor All Star’da şok gelişme: Mustafa Kemal neden yok, elendi mi, diskalifiye mi oldu? Gözler 7 Şubat konseyine çevrildi!

Mustafa Kemal gerçekleşecek olan dokunulmazlık oyunu öncesinde, takım arkadaşlarının konseyde onu yazması üzerine oynamak istemediğini açıkladı.

Daha sonrasında yaşanan tartışmalar büyürken, olaya Nagihan'da da dahil oldu.

Survivor All Star’da şok gelişme: Mustafa Kemal neden yok, elendi mi, diskalifiye mi oldu? Gözler 7 Şubat konseyine çevrildi!

Gerçekleşen konseyde tartışmaya dahil olan Nagihan ve Nefise yer alırken Mustafa Kemal'in olmayışı bütün okları elendi mi yoksa diskalifiye mi oldu sorularına çevirdi.

Survivor All Star’da şok gelişme: Mustafa Kemal neden yok, elendi mi, diskalifiye mi oldu? Gözler 7 Şubat konseyine çevrildi!

MUSTAFA KEMAL NEDEN YOK, ELENDİ Mİ, DİSKALİFİYE Mİ OLDU?

Mustafa Kemal'in akıbetinin 28. bölüm konseyinde netleşmesi bekleniyor.

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