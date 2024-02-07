Giriş Tarihi: 07.02.2024 11:48
Güncelleme Tarihi: 07.02.2024
11:48
Survivor All Star'da şok gelişme: Mustafa Kemal neden yok, elendi mi, diskalifiye mi oldu? Gözler 7 Şubat konseyine çevrildi!
Survivor All Star son dakika gelişmeleri ile gündemde kalmaya devam ediyor. Her gün bir gelişmenin gerçekleştiği programda kırmızı ve mavi takım mücadelesi kıyasıya devam ederken, yarışmacılar arasında yaşanan gerginlik konseye taşınıyor. Mustafa Kemal'in Merve ile olan tartışması konseyde tepki toplamış ve sonrasında ise Mustafa Kemal son konseyde yer almamıştı. Peki, Mustafa Kemal neden yok, elendi mi, diskalifiye mi oldu?