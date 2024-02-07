Survivor All Star’da şok gelişme: Mustafa Kemal neden yok, elendi mi, diskalifiye mi oldu? Gözler 7 Şubat konseyine çevrildi!

Survivor All Star kırmızı takım yarışmacısı Mustafa Kemal Kurt 27. Bölümde Nagihan ve Nefise ile birlikte isyan bayraklarını çekerek oyunda yer almayacaklarını açıklamıştı. Daha sonrasında ise yayınlanan konseye Nagihan ve Nefise katılırken Mustafa Kemal yer almadı. Bu noktada ise akıllara Mustafa Kemal diskalifiye mi oldu sorusu geldi. İşte, detaylar…