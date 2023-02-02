SURVİVOR KİM ELENDİ?

Survivor 2023 son bölümde hafta boyu dokunulmazlık oyunu oynayan ve ada konseyinde eleme adayı seçen ünlüler ve gönüllüler takımları eleme konseyi öncesinde iletişim ödülü oyununda kozlarını paylaştı. İletişim ödülü oyunu sonrasında Acun Ilıcalı moderatörlüğünde eleme konseyi sonrası Survivor kim elendi merak edilerek son dakika Survivor kim elendi, iletişim ödülünü hangi takım kazandı? şeklinde araştırmalar yapılmaya devam ediliyor. TV8 SMS oyu ile bu hafta Survivor'dan elenen isim ve son dakika detayları.