TV8 ekranlarında yayınlanan uzun soluklu yarışma programı Survivor 2023 son bölümde Acun Ilıcalı moderatörlüğünde kritik eleme konseyi yapıldı. Konsey öncesinde yarışmacılar için oldukça önemli olan iletişim ödülü oynandı. İletişim ödülü kazananı belli olduktan sonra sıra kritik eleme konseyine geldi. Eleme potasında yer alan Aziz, Gizem Avcı, Senem, Tunga arasından birisi SMS oyu sonuçlarına göre bu hafta Survivor'dan elenen isim oldu. Survivor kim elendi öğrenmek isteyenler yoğun olarak dakika Survivor kim elendi, iletişim ödülünü hangi takım kazandı? sorularına yanıt aramaya başladı.

SON DAKİKA | SURVİVOR KİM ELENDİ, İLETİŞİM ÖDÜLÜNÜ HANGİ TAKIM KAZANDI?

TV8 ile 1 Şubat Survivor kim elendi, kim gitti? sorusu yanıtları ve tüm detaylar şöyle;