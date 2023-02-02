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Haberler Galeri SURVİVOR KİM ELENDİ? | TV8 1 Şubat 2023 SMS oyu ile bu hafta Survivor’dan elenen-giden kim oldu, iletişim ödülünü hangi takım kazandı? Şok eleme, kimse beklemiyordu!
Giriş Tarihi: 02.02.2023 00:17 Güncelleme Tarihi: 02.02.2023 00:18

SURVİVOR KİM ELENDİ? | TV8 1 Şubat 2023 SMS oyu ile bu hafta Survivor’dan elenen-giden kim oldu, iletişim ödülünü hangi takım kazandı? Şok eleme, kimse beklemiyordu!

Survivor 2023 son bölümde hafta boyu dokunulmazlık oyunu oynayan ve ada konseyinde eleme adayı seçen ünlüler ve gönüllüler takımları eleme konseyi öncesinde iletişim ödülü oyununda kozlarını paylaştı. İletişim ödülü oyunu sonrasında Acun Ilıcalı moderatörlüğünde eleme konseyi sonrası Survivor kim elendi merak edilerek son dakika Survivor kim elendi, iletişim ödülünü hangi takım kazandı? şeklinde araştırmalar yapılmaya devam ediliyor. TV8 SMS oyu ile bu hafta Survivor'dan elenen isim ve son dakika detayları.

SURVİVOR KİM ELENDİ? | TV8 1 Şubat 2023 SMS oyu ile bu hafta Survivor’dan elenen-giden kim oldu, iletişim ödülünü hangi takım kazandı? Şok eleme, kimse beklemiyordu!

TV8 ekranlarında yayınlanan uzun soluklu yarışma programı Survivor 2023 son bölümde Acun Ilıcalı moderatörlüğünde kritik eleme konseyi yapıldı. Konsey öncesinde yarışmacılar için oldukça önemli olan iletişim ödülü oynandı. İletişim ödülü kazananı belli olduktan sonra sıra kritik eleme konseyine geldi. Eleme potasında yer alan Aziz, Gizem Avcı, Senem, Tunga arasından birisi SMS oyu sonuçlarına göre bu hafta Survivor'dan elenen isim oldu. Survivor kim elendi öğrenmek isteyenler yoğun olarak dakika Survivor kim elendi, iletişim ödülünü hangi takım kazandı? sorularına yanıt aramaya başladı.

SON DAKİKA | SURVİVOR KİM ELENDİ, İLETİŞİM ÖDÜLÜNÜ HANGİ TAKIM KAZANDI?

TV8 ile 1 Şubat Survivor kim elendi, kim gitti? sorusu yanıtları ve tüm detaylar şöyle;

SURVİVOR KİM ELENDİ? | TV8 1 Şubat 2023 SMS oyu ile bu hafta Survivor’dan elenen-giden kim oldu, iletişim ödülünü hangi takım kazandı? Şok eleme, kimse beklemiyordu!

Survivor 2023'ün 1 Şubat günü TV8 ekranlarında yayınlanan son bölümünde eleme potasında yer alan Aziz, Gizem Avcı, Senem, Tunga arasından birisi SMS oyu sonuçlarına göre bu hafta Survivor'dan elenen yarışmacı oldu.

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SURVİVOR KİM ELENDİ? | TV8 1 Şubat 2023 SMS oyu ile bu hafta Survivor’dan elenen-giden kim oldu, iletişim ödülünü hangi takım kazandı? Şok eleme, kimse beklemiyordu!

SURVİVOR ELEME ADAYLARI KİMLER?

Survivor 2023 son bölümde eleme potasında yer alan yarışmacılar şöyle;

  • AZİZ

  • GİZEM AVCI

  • SENEM

  • TUNGA

SURVİVOR KİM ELENDİ? | TV8 1 Şubat 2023 SMS oyu ile bu hafta Survivor’dan elenen-giden kim oldu, iletişim ödülünü hangi takım kazandı? Şok eleme, kimse beklemiyordu!

SURVİVOR İLETİŞİM ÖDÜLÜNÜ HANGİ TAKIM KAZANDI?

Kritik eleme konseyi öncesinde iletişim ödülü oyunu oynandı. Zorlu oyunda kazanan takım ünlüler oldu.

SURVİVOR KİM ELENDİ? | TV8 1 Şubat 2023 SMS oyu ile bu hafta Survivor’dan elenen-giden kim oldu, iletişim ödülünü hangi takım kazandı? Şok eleme, kimse beklemiyordu!

SURVİVOR KİM ELENDİ?

Acun Ilıcalı yapımcılığında TV8 ekranlarında 1 Şubat 2023 Çarşamba günü yayınlanan Survivor 2023 son bölümde Aziz, Gizem Avcı, Senem, Tunga arasından birisi adaya veda eden isim oldu.

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