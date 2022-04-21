Survivor 2022 All Star'da son dakika gelişmeleri peş peşe yaşanmaya devam ediliyor. Önceki akşam TV8 ekranlarında yayınlanan eleme konseyinde Acun Ilıcalı tarafından takımların karıştırılacağı açıklamasının ardından yarışmayı yakından takip edenler tarafından Survivor yeni takımlar nasıl oldu? öğrenilmek istenerek ünlüler ve gönüllüler takımında hangi yarışmacılar var? sorusu yoğun olarak araştırılıyor.

SON DAKİKA SURVİVOR YENİ TAKIMLAR NASIL OLDU?

Survivor yeni takımlar nasıl, ünlüler ve gönüllüler takımında hangi yarışmacılar var? sorularının yanıtları ve tüm bilgiler şöyle;