TV8 ekranlarında Acun Ilıcalı yapımcılığında yayınlanan Survivor 2022 All Star yarışmasında ünlüler ve gönüllüler takımlarında son dakika gelişmeleri peş peşe yaşanmaya devam ediyor. Geçtiğimiz gün ekranlara gelen Survivor son bölümdeki elem konseyinde Acun Ilıcalı tarafından ünlüler ve gönüllüler takımlarının karıştırılacağının duyurulması sonrasında Survivor yeni takımlar nasıl oldu? merak edenler ünlüler ve gönüllüler takımında hangi yarışmacılar var? şeklindeki araştırmalarını sürdürüyor. Merak konusu olan Survivor yeni takımlar nasıl oldu, ünlüler ve gönüllüler takımında hangi yarışmacılar var? sorularının yanıtları ve tüm bilgiler.