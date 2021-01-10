Trabzonspor 1926 yılında mı kuruldu?

KURUCU ÜYEDEN ŞOK İTİRAF: ARŞİV BELGELERİMİZ ISINMAK İÇİN YAKILDI



Trabzonspor'un kurucu üyelerinden ve Divan eski Başkanı Nizamettin Algan ise, konuyla ilgili olarak yerel Kuzey Ekspres gazetesine yaptığı açıklamada, "O dönemlerde gerçekten de Trabzonspor Kulübü kurulmuş ama ne kadar süre faaliyet göstermiş belli değil. Bu çok sonra ortaya çıktı, kısa bir süre gündeme geldi ama açıkçası sonra unutuldu. Çünkü en büyük eksikliğimiz arşivcilik. Ortada evrak olmadığı için bir işlem yapılamamış. Biz görevdeyken kulübün kütüphanesinde İdmanocağı'nın, İdmangücü'nün evrakları, karar – üye defterleri vardı. Bizden sonra bir işgüzar yönetici, bunları kalorifer kazanına attırmış. Halbuki Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş gibi kulüpler, amatör kulüp olarak kurulmuş, 1959'da profesyonelliğe adım atmalarına rağmen, amatör kuruluş tarihlerini Federasyon baz almış. Bizde bu mümkün olmadı" diye konuştu.



Trabzonspor kulübü yetkililerinin de ortaya çıkan bu belgeler ışığında kulübün kuruluş tarihiyle ilgili olarak geniş kapsamlı bir araştırma yapması bekleniyor.



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