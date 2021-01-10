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1926 yılında mı kuruldu?

Bordo-mavili takımın bilinen kuruluş tarihi 2 Ağustos 1967 yılı olmasına rağmen 1934 yılında yayın yapan Yeni Yol Gazetesi'nde 8 yıl önce kurulan Trabzonspor kulübünün kongre sonrası haberi gazetede ortaya çıktı. Trabzonspor kurucu üyelerinden Nizamettin Algan da, bu tarihi doğrularken, "Maalesef arşivciliğimiz iyi olmadığı için o tarihteki kuruluş belgelerine ulaşamadık" ifadelerini kullandı.

YUNUS EMRE SEL
Giriş Tarihi: 10.01.2021 13:11 Güncelleme Tarihi: 10.01.2021 13:12
Trabzonspor 1926 yılında mı kuruldu?

'un kuruluş tarihi olarak bilinen 2 Ağustos 1967 yılının gerçek kuruluş tarihi olmadığı, bordo-mavili kulübün esasen 1926 yılı içerisinde kurulduğu ancak ekonomik imkansızlıklar ve dönemin şartları nedeniyle yaklaşık 10 yıl boyunca faaliyet gösterdikten sonra kapandığı ortaya çıktı. Kütüphanede eski gazete arşivlerini araştıran İl Kültür Turizm eski müdürü İsmail Kansız'ın 1934 yılında yayınlanan 'nde yer alan bir kongre haberi dikkatini çekti. 27 Eylül 1934 tarihli gazetenin haberinde Trabzonspor'un 8 yıl önce kurulduğu, güreş, atletizm, avcılık, saz ekibi(müzik grubu), futbol ve voleybol takımlarının yer aldığı ve 200'e yakın sporcusunun bulunduğu vurgulandı. Ayrıca 1934 yılındaki haberde Trabzonspor'un oldukça münakaşalı geçen kongresinin ardından yeni yönetim kurulunun görev dağılımı yaparak 8 yıl önce kurulan takımı daha iyi noktaya getirmek için çalışmalara başladığı da ifade edildi.

Trabzonspor 1926 yılında mı kuruldu?

Resmi kaynaklara göre önce 20 Temmuz 1966'da kırmızı-beyaz renklerle kurulan, çıkan tartışmaların ardından yapılan düzenlemeyle Kulübü; İdmanocağı, İdmangücü, Martıspor ve Karadenizgücü takımlarının birleşmesiyle bordo-mavi renkler altında 2 Ağustos 1967 tarihinde resmen kuruldu. Ancak 1934 yılına ait bir gazetede çıkan makaleler ve bir ilan, bu konunun yeniden araştırılması gerektiğini bir kez daha ortaya çıkardı. Trabzon'da yayınlanan Yeniyol adlı gazetenin 1934 yılında çıkan 2 ayrı sayısında; iki ayrı kişi tarafından kaleme alınan makalelerde, birbirini tamamlayacak şekilde 1926 tarihinde 'Trabzonspor' adlı bir kulüp kurulduğu, futbol takımının bulunduğu, başka branş ve alanlarda da faaliyet gösterdiği yer alıyor.

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Trabzonspor 1926 yılında mı kuruldu?

Net şekilde 1926'da faaliyetlerine başladığı belirtilen Kulübü futbol takımının kimler tarafından kurulduğu, renklerinin ne olduğu, hangi yıla kadar faaliyet gösterdiği ve ne zaman kapandığı henüz belli değil. Kulübün neden kapanma sürecine girdiğini gösteren haberde yine 1934 yılında Yeniyol gazetesine açıklama yapan o dönemin kulüp Genel Sekreteri Numan Usman, tarafından şu ifadelerle anlatıldı: "Trabzonspor kulübü sadece sportif faaliyetlerde değil kültürel çalışmalarda da bulunuyor. Gelir elde edemiyoruz ve üyeler 25-50 kuruş aidatlarının aksatıyor. Bizim talebimiz spor kulüplerinden kira ve elektrik yarasının alınmamasıdır." Gazete arşivini tarayan ve bu belgelerin ortaya çıkmasını sağlayan İsmail Kansız ise Trabzonspor kulübünün kuruluşu ile ilgili başka bir makaleye rastladığını ifade ederek, "'Trabzon ve Trabzonspor' başlıklı bir makalenin girişinde Trabzonspor'un 1926 yılında beri gençliğe hizmet ettiğini belirterek şehirden bazı önemli kişilerin kulübe üye olmalarının sevindirici olduğunu anlatılıyor" dedi.

Trabzonspor 1926 yılında mı kuruldu?

KURUCU ÜYEDEN ŞOK İTİRAF: ARŞİV BELGELERİMİZ ISINMAK İÇİN YAKILDI

'un kurucu üyelerinden ve Divan eski Başkanı ise, konuyla ilgili olarak yerel Kuzey Ekspres gazetesine yaptığı açıklamada, "O dönemlerde gerçekten de Trabzonspor Kulübü kurulmuş ama ne kadar süre faaliyet göstermiş belli değil. Bu çok sonra ortaya çıktı, kısa bir süre gündeme geldi ama açıkçası sonra unutuldu. Çünkü en büyük eksikliğimiz arşivcilik. Ortada evrak olmadığı için bir işlem yapılamamış. Biz görevdeyken kulübün kütüphanesinde İdmanocağı'nın, İdmangücü'nün evrakları, karar – üye defterleri vardı. Bizden sonra bir işgüzar yönetici, bunları kalorifer kazanına attırmış. Halbuki Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş gibi kulüpler, amatör kulüp olarak kurulmuş, 1959'da profesyonelliğe adım atmalarına rağmen, amatör kuruluş tarihlerini Federasyon baz almış. Bizde bu mümkün olmadı" diye konuştu.

Trabzonspor kulübü yetkililerinin de ortaya çıkan bu belgeler ışığında kulübün kuruluş tarihiyle ilgili olarak geniş kapsamlı bir araştırma yapması bekleniyor.

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Trabzonspor 1926 yılında mı kuruldu?
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