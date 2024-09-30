Giriş Tarihi: 30.09.2024 09:33
Güncelleme Tarihi: 30.09.2024
09:35
Trabzonspor - Konyaspor maçı yazar yorumları | Halil Umut Meler'e ağır sözler! "Böyle hakemlik olmaz! Bir an önce..."
Son dakika haberi... Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Trabzonspor sahasında Konyaspor'u 3-2 mağlup ederek ligdeki ilk galibiyetini aldı. Papara Park'ta oynanan maçta rakibini 3-1 yenen bordo mavililerde goller Edin Visca ve Simon Banza'dan geldi. SABAH Spor'un usta yazarları nefes kesen mücadeleyi değerlendirirken Halil Umut Meler'i ise sert sözlerle eleştirdi. İşte Trabzonspor Konyaspor maçı ile ilgili o değerlendirmeler…