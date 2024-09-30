Trabzonspor - Konyaspor maçı yazar yorumları | Halil Umut Meler'e ağır sözler! "Böyle hakemlik olmaz! Bir an önce..."

Sezon başından beri Trabzonspor zorlu bir süreçten geçiyor. Güven ve moral kazanmak için Konyaspor maçı mutlak 3 puan alınması gereken bir karşılaşmaydı. Başlangıçta Trabzonspor coşkulu, arzulu bir görüntüdeydi. Rakibe önde yapılan baskı ve de kaybettikleri topu kısa sürede alarak iki kenardan da geliştirilen ataklar öne çıktı. İlk kez rakibin boşluklarına sürpriz çıkışlar yaptı ve de savunma dengelerini bozdu.