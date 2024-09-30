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Haberler Galeri Trabzonspor - Konyaspor maçı yazar yorumları | Halil Umut Meler'e ağır sözler! "Böyle hakemlik olmaz! Bir an önce..."
Giriş Tarihi: 30.09.2024 09:33 Güncelleme Tarihi: 30.09.2024 09:35

Trabzonspor - Konyaspor maçı yazar yorumları | Halil Umut Meler'e ağır sözler! "Böyle hakemlik olmaz! Bir an önce..."

Son dakika haberi... Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Trabzonspor sahasında Konyaspor'u 3-2 mağlup ederek ligdeki ilk galibiyetini aldı. Papara Park'ta oynanan maçta rakibini 3-1 yenen bordo mavililerde goller Edin Visca ve Simon Banza'dan geldi. SABAH Spor'un usta yazarları nefes kesen mücadeleyi değerlendirirken Halil Umut Meler'i ise sert sözlerle eleştirdi. İşte Trabzonspor Konyaspor maçı ile ilgili o değerlendirmeler…

Trabzonspor - Konyaspor maçı yazar yorumları | Halil Umut Meler’e ağır sözler! Böyle hakemlik olmaz! Bir an önce...

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında TÜMOSAN Konyaspor'u kendi sahasında ağırlayan Trabzonspor, geçen hafta Gaziantep FK ile oynadığı karşılaşmanın 11'ine göre 2 oyuncu değişikliğine giderken maçta sakatlık geçiren Ozan Tufan ise müsabakayı tamamlayamadı. Trabzonspor'un 3 puanla tanıştığı maçın ardından Sabah Spor yazarları çarpıcı değerlendirmeleriyle dikkat çekti.

Trabzonspor - Konyaspor maçı yazar yorumları | Halil Umut Meler’e ağır sözler! Böyle hakemlik olmaz! Bir an önce...

İSKENDER GÜNEN - KAÇAN PENALTI TRABZON'UN ŞANSI

İki savunma oyuncusuyla yazımıza başlayalım; Pedro Malheiro ve Denswil. Sağ bek Malheiro'nun hiç gereği yokken yaptığı faul ve Konyaspor'un beraberlik golü. Maç 3-1'ken Denswil'in kendi ceza sahası içinde sorumsuzca, profesyonellikten uzak yaptığı hareket sonrası oluşan penaltının gol olmaması Trabzonspor'un şansıydı. Gol olsa kalan dakikalar çok daha farklı bir yöne gidebilirdi.

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Trabzonspor - Konyaspor maçı yazar yorumları | Halil Umut Meler’e ağır sözler! Böyle hakemlik olmaz! Bir an önce...

Sezon başından beri Trabzonspor zorlu bir süreçten geçiyor. Güven ve moral kazanmak için Konyaspor maçı mutlak 3 puan alınması gereken bir karşılaşmaydı. Başlangıçta Trabzonspor coşkulu, arzulu bir görüntüdeydi. Rakibe önde yapılan baskı ve de kaybettikleri topu kısa sürede alarak iki kenardan da geliştirilen ataklar öne çıktı. İlk kez rakibin boşluklarına sürpriz çıkışlar yaptı ve de savunma dengelerini bozdu.

Trabzonspor - Konyaspor maçı yazar yorumları | Halil Umut Meler’e ağır sözler! Böyle hakemlik olmaz! Bir an önce...

Çok adamla kapanan takımlara karşı duran toplar ve de uzaktan yapılan vuruşlar büyük önem taşır. Kornerden gelen topta Visca'nın mükemmel vuruşuyla Trabzonspor'un beklediği gol Visca'dan geldi. Visca; iki maçlık cezadan sonra ilk 11'de yer aldığı bu maçta takımının en önemli oyuncusu olarak öne çıktı. Gol dışında oynadığı oyunla da takıma büyük katkı yaptı.

Trabzonspor - Konyaspor maçı yazar yorumları | Halil Umut Meler’e ağır sözler! Böyle hakemlik olmaz! Bir an önce...

Yeni transfer Banza'dan da söz etmek gerek. Portekiz Ligi'nin en önemli golcülerinden birisi olarak kalitesini ikinci golündeki vuruşuyla gösterdi. Oyunun son 15 dakikasında Konyaspor'un etkili olduğu zamanlar var. Zaten ikinci golü de buldular. Bu maçta önemli olan 3 puanı almaktı, onu da sonunda başardılar.

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