Trabzonspor'dan flaş transfer hamlesi! Yıldız oyuncu Türkiye'ye...

Trabzonspor, yıldız oyuncu için yaptığı çalışmalarda sona geldi. Süper Lig'de başarılı bir sezon geçiren bordo-mavili takım ara transfer döneminde büyük oynayacak! Stoke City kulübünün ekonomik maliyetleri hafifletmek için yıldız oyuncuyu kiralama teklifini kabul ettiği söylendi.