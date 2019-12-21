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  • Trabzonspor'dan flaş transfer hamlesi! Yıldız oyuncu Türkiye'ye...

'dan flaş hamlesi! Yıldız oyuncu 'ye...

'un bir süredir çalışmalar yürüttüğü ile ilgili son dakika haberi geldi. ve kupada yoluna devam eden Trabzonspor, - derbisinin olduğu hafta deplasmanında kazanıp yoluna dolu dizgin devam etmek istiyor. Bir yandan transfer çalışmalarına devam eden bordo-mavili kurmaylar ilk bombasını patlattı. Transferde her konuda anlaşma sağlayan Trabzonspor, yıldız futbolcuyu 'ye davet etti. İşte gündem yaratacak transferin detayları...
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Giriş Tarihi: 21.12.2019 11:46 Güncelleme Tarihi: 21.12.2019 11:53
Trabzonspor'dan flaş transfer hamlesi! Yıldız oyuncu Türkiye'ye...

, yıldız oyuncu için yaptığı çalışmalarda sona geldi. 'de başarılı bir sezon geçiren bordo-mavili takım ara döneminde büyük oynayacak! Stoke City kulübünün ekonomik maliyetleri hafifletmek için yıldız oyuncuyu kiralama teklifini kabul ettiği söylendi.

Trabzonspor'dan flaş transfer hamlesi! Yıldız oyuncu Türkiye'ye...

ara sezonunun ilk bombasını patlattı.

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Trabzonspor'dan flaş transfer hamlesi! Yıldız oyuncu Türkiye'ye...

Bu sezon gözünü şampiyonluğa diken bordo-mavililer transferde büyük oynamaya karar verdi.

Trabzonspor'dan flaş transfer hamlesi! Yıldız oyuncu Türkiye'ye...

İyi bir sezon geçiren , takımdaki eksik bölgeleri beklerken somut adımlar atmaya başladı.

Trabzonspor'dan flaş transfer hamlesi! Yıldız oyuncu Türkiye'ye...

Ara dönemi için hummalı bir çalışma içine giren bordo-mavililer transferde mutlu sona ulaştı.

Trabzonspor'dan flaş transfer hamlesi! Yıldız oyuncu Türkiye'ye...

Buna göre yıldız futbolcunun kulübüne resmi teklif yapan Fırtına, transferi kiralık olarak bitirdi.

İşte transferin detayları...

Trabzonspor'dan flaş transfer hamlesi! Yıldız oyuncu Türkiye'ye...

Galatasaray'da iyi bir performans ortaya koyduktan sonra Stoke City'ye giden, ardından tekrar kiralık olarak Galatasaray'a dönen Badou Ndiaye'yi gündemine almıştı.

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