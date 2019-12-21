Trabzonspor'dan flaş transfer hamlesi! Yıldız oyuncu Türkiye'ye...

Trabzonspor'un bir süredir çalışmalar yürüttüğü transfer ile ilgili son dakika haberi geldi. Süper Lig ve kupada yoluna devam eden Trabzonspor, Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin olduğu hafta Konyaspor deplasmanında kazanıp yoluna dolu dizgin devam etmek istiyor. Bir yandan transfer çalışmalarına devam eden bordo-mavili kurmaylar ilk bombasını patlattı. Transferde her konuda anlaşma sağlayan Trabzonspor, yıldız futbolcuyu Türkiye'ye davet etti. İşte gündem yaratacak transferin detayları...
.
Giriş Tarihi: 21.12.2019
11:46
Güncelleme Tarihi: 21.12.2019
11:53
BU ALBÜMÜ PAYLAŞ