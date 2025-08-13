Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Transfer haberi: Fenerbahçe'den flaş orta saha hamlesi! Premier Lig'den o yıldızı teklif...
Giriş Tarihi: 13.08.2025 16:18 Güncelleme Tarihi: 13.08.2025 16:18

Transfer haberi: Fenerbahçe'den flaş orta saha hamlesi! Premier Lig'den o yıldızı teklif...

Transfer haberi: UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Feyenoord'u toplamda 6-4'lük skorla saf dışı bırakan Fenerbahçe, play-off'ta Kerem Aktürkoğlu'nun takımı Benfica ile eşleşti. Sarı-lacivertli takım gözler bir yandan da yapılacak olan transferlere çevrildi. Fenerbahçe yönetimi, Premier Lig'de orta saha oyuncusuna teklif yaptı. İşte flaş gelişmenin detayları...

Transfer haberi: Fenerbahçe’den flaş orta saha hamlesi! Premier Lig’den o yıldızı teklif...

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu rövanş maçında sahasında Feyenoord ile karşı karşıya geldi.

Transfer haberi: Fenerbahçe’den flaş orta saha hamlesi! Premier Lig’den o yıldızı teklif...

Sarı-lacivertliler, eşleşmenin ilk ayağında mağlup olduğu rakibini farklı geçti. Kanarya, 5-2'lik galibiyetle adını play-off turuna yazdırdı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Transfer haberi: Fenerbahçe’den flaş orta saha hamlesi! Premier Lig’den o yıldızı teklif...

PLAY-OFF'TA RAKİP KEREM AKTÜRKOĞLU'NUN TAKIMI BENFICA

Play-off'a yükselen temsilcimiz Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu'nun da formasını giydiği Benfica ile eşleşti.

Transfer haberi: Fenerbahçe’den flaş orta saha hamlesi! Premier Lig’den o yıldızı teklif...

LİGDE RAKİP GÖZTEPE

İlk hafta maçı ertelenen Sarı-lacivertli takım, ligin ikinci haftasında deplasmanda Göztepe'ye konuk olacak.

Transfer haberi: Fenerbahçe’den flaş orta saha hamlesi! Premier Lig’den o yıldızı teklif...

GÖZLER YENİ TRANSFERLERE ÇEVRİLDİ

Fenerbahçe'de gözler diğer yandan yapılacak olan transferlere çevrildi. Yönetim, Mourinho'nun da onayını alarak sürpriz bir isme yöneldi.

Transfer haberi: Fenerbahçe’den flaş orta saha hamlesi! Premier Lig’den o yıldızı teklif...

Bu sezon Jhon Duran, Archie Brown, Nelson Semedo ve Milan Skriniar gibi yıldızları kadrosuna katan sarı-lacivertli yönetim, orta saha transferi için de harekete geçti.

Transfer haberi: Fenerbahçe’den flaş orta saha hamlesi! Premier Lig’den o yıldızı teklif...

RESMİ GÖRÜŞMELER BAŞLADI

A Spor'un haberine göre Fenerbahçe, Aston Villa'da forma giyen orta saha oyuncusu Youri Tielemans için resmi görüşmelere başladı.

Transfer haberi: Fenerbahçe’den flaş orta saha hamlesi! Premier Lig’den o yıldızı teklif...

JHON DURAN'DAN BİLGİ ALDI

Tielemans'ın eski takım arkadaşı Jhon Duran'ın da Belçikalı yıldıza Fenerbahçe ve Türkiye hakkında bilgi vererek transferde devrede olduğu ifade edildi.

Transfer haberi: Fenerbahçe’den flaş orta saha hamlesi! Premier Lig’den o yıldızı teklif...

İki kulüp yöneticileri arasında görüşmelerin devam ettiği ve nihai sonucun önümüzdeki günlerde netleşeceği belirtildi.

Transfer haberi: Fenerbahçe’den flaş orta saha hamlesi! Premier Lig’den o yıldızı teklif...

Geçtiğimiz sezon İngiliz ekibiyle 53 resmi maça çıkan 28 yaşındaki futbolcu, 5 gol ve 10 asistlik performansıyla dikkat çekti.

Transfer haberi: Fenerbahçe’den flaş orta saha hamlesi! Premier Lig’den o yıldızı teklif...

YOURI TIELEMANS'IN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Pas Yeteneği: Çok yüksek. Özellikle dikine ve ara paslarda ustalaşmış bir isim. Oyun kurulumunda derin oyun kurucu (deep-lying playmaker) rolünü çok iyi oynar.

Şut: Uzaktan sert ve isabetli şutları var, özellikle ceza yayının gerisinden golleri meşhur.

Transfer haberi: Fenerbahçe’den flaş orta saha hamlesi! Premier Lig’den o yıldızı teklif...

Top Kontrolü: Baskı altında bile topu saklama konusunda çok başarılı.

İsabetli Uzun Paslar: Kanat değiştirme ve kontra başlatma yeteneği yüksek.

Transfer haberi: Fenerbahçe’den flaş orta saha hamlesi! Premier Lig’den o yıldızı teklif...

Taktiksel Özellikler

Oyun Görüşü: Sahada nerede olması gerektiğini çok iyi bilir, oyun temposunu ayarlayan oyunculardan.

Pozisyon Alma: Hücumda ceza sahasına zamanında koşular yapar, savunmada ise topun önünü kapatarak pas kanallarını keser.

Çok Yönlülük: Hem 8 numara hem 10 numara olarak oynayabilir, gerektiğinde defansif orta saha gibi derinde de görev alabilir.

Pres Tepkisi: Hızlı düşünerek baskıdan pasla çıkabilen bir yapısı var.

Transfer haberi: Fenerbahçe’den flaş orta saha hamlesi! Premier Lig’den o yıldızı teklif...

Fiziksel Özellikler

Dayanıklılık: Maç boyu yüksek tempo tutabilir.

Hız/Çeviklik: Patlayıcı hızda değil ama ilk adımı yeterli, çevikliği ile fark yaratır.

Denge: Fiziksel mücadelede kolay kolay yıkılmaz.