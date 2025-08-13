Transfer haberi: Fenerbahçe’den flaş orta saha hamlesi! Premier Lig’den o yıldızı teklif...

Taktiksel Özellikler

Oyun Görüşü: Sahada nerede olması gerektiğini çok iyi bilir, oyun temposunu ayarlayan oyunculardan.

Pozisyon Alma: Hücumda ceza sahasına zamanında koşular yapar, savunmada ise topun önünü kapatarak pas kanallarını keser.

Çok Yönlülük: Hem 8 numara hem 10 numara olarak oynayabilir, gerektiğinde defansif orta saha gibi derinde de görev alabilir.

Pres Tepkisi: Hızlı düşünerek baskıdan pasla çıkabilen bir yapısı var.