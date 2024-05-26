Giriş Tarihi: 26.05.2024 20:36
Güncelleme Tarihi: 26.05.2024
20:42
Trendyol Süper Lig’de 2023/2024 sezonu gol kralı belli oldu! İşte nefes kesen sezonun gol krallığı sıralaması
Son dakika haberleri... Trendyol Süper Lig'de 2023/2024 sezonu sona erdi. Ağustos ayında başlayan müthiş sezon, nefesleri kesti. Son haftaya kadar süren şampiyonluk mücadelesi, Galatasaray ile Fenerbahçe arasında geçti. Rakiplerine büyük fark atan iki dev kulüp, sezonu olağanüstü bir puan ortalamasıyla tamamladı. Şampiyonun belli olduğu sezonda gol krallığı sıralaması da netleşti. İşte Süper Lig'in 2023/2024 sezonu gol kralı...