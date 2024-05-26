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Haberler Galeri Trendyol Süper Lig’de 2023/2024 sezonu gol kralı belli oldu! İşte nefes kesen sezonun gol krallığı sıralaması
Giriş Tarihi: 26.05.2024 20:36 Güncelleme Tarihi: 26.05.2024 20:42

Trendyol Süper Lig’de 2023/2024 sezonu gol kralı belli oldu! İşte nefes kesen sezonun gol krallığı sıralaması

Son dakika haberleri... Trendyol Süper Lig'de 2023/2024 sezonu sona erdi. Ağustos ayında başlayan müthiş sezon, nefesleri kesti. Son haftaya kadar süren şampiyonluk mücadelesi, Galatasaray ile Fenerbahçe arasında geçti. Rakiplerine büyük fark atan iki dev kulüp, sezonu olağanüstü bir puan ortalamasıyla tamamladı. Şampiyonun belli olduğu sezonda gol krallığı sıralaması da netleşti. İşte Süper Lig'in 2023/2024 sezonu gol kralı...

Trendyol Süper Lig’de 2023/2024 sezonu gol kralı belli oldu! İşte nefes kesen sezonun gol krallığı sıralaması

İŞTE GOL KRALLIĞI SIRALAMASI

Trendyol Süper Lig’de 2023/2024 sezonu gol kralı belli oldu! İşte nefes kesen sezonun gol krallığı sıralaması

17. Semih Kılıçsoy | 10 gol

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Trendyol Süper Lig’de 2023/2024 sezonu gol kralı belli oldu! İşte nefes kesen sezonun gol krallığı sıralaması

16. Trezeguet | 10 gol

Trendyol Süper Lig’de 2023/2024 sezonu gol kralı belli oldu! İşte nefes kesen sezonun gol krallığı sıralaması

15. Michy Batshuayi | 12 gol

Trendyol Süper Lig’de 2023/2024 sezonu gol kralı belli oldu! İşte nefes kesen sezonun gol krallığı sıralaması

14. Cikaleleshi | 12 gol

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