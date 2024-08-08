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Haberler Galeri TRT 1 CANLI İZLE TÜRKİYE İTALYA VOLEYBOL MAÇI KESİNTİSİZ || Filenin Sultanları yarı final maçı canlı yayın ile TRT Spor izle ekranında!
Giriş Tarihi: 08.08.2024 15:58 Güncelleme Tarihi: 08.08.2024 15:59

TRT 1 CANLI İZLE TÜRKİYE İTALYA VOLEYBOL MAÇI KESİNTİSİZ || Filenin Sultanları yarı final maçı canlı yayın ile TRT Spor izle ekranında!

Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları kapsamında TRT 1 canlı izle ekranı araştırılıyor. Fransa'nın ev sahipliğinde düzenlenen olimpiyatlarda bugün A Milli Kadın Voleybol Takımı yarı final maçı için mücadele edecek. Türkiye İtalya voleybol maçı canlı yayın TRT 1 ekranlarından naklen ve şifresiz yayınlanacak. Tarihinde 3. kez olimpiyatlarda mücadele eden Daniele Santarelli yönetimindeki Filenin Sultanları galibiyet elde ederek adını finale yazdırmak istiyor. Türkiye İtalya voleybol maçı TRT 1 izle ekranı için araştırmalar hız kazandı. İşte TRT 1 canlı yayın izle ekranı ve frekans bilgileri ile Filenin Sultanları yarı final maçı canlı yayın izle linki…

TRT 1 CANLI İZLE TÜRKİYE İTALYA VOLEYBOL MAÇI KESİNTİSİZ || Filenin Sultanları yarı final maçı canlı yayın ile TRT Spor izle ekranında!

TRT 1 canlı izle ekranı bugün oynanacak yarı final Türkiye İtalya voleybol maçını izlemek isteyen voleybol severlerin gündemindeki yerini aldı. Tarihte ilk kez olimpiyatlarda yarı finale yükselme başarısı gösteren A Milli Kadın Voleybol Takımımız İtalya'yla karşılaşacak. İki takım daha önce C Grubu'nun son maçında karşılaşmış, o maçı İtalya 3-0 kazanmıştı. Türkiye İtalya voleybol maçı canlı izle ekranı başında 21.00'da yerini alıyor. TRT 1 canlı yayın izle ekranı için arama motorları çalıştırılıyor. İşte Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları için TRT 1 canlı izle ekranı ve frekans bilgileri.

TRT 1 CANLI İZLE TÜRKİYE İTALYA VOLEYBOL MAÇI KESİNTİSİZ || Filenin Sultanları yarı final maçı canlı yayın ile TRT Spor izle ekranında!

TÜRKİYE İTALYA VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN?

Türkiye-İtalya yarı final voleybol maçı, 8 Ağustos Perşembe günü oynanacak.

Müsabaka, TSİ 21.00'da gerçekleşecek.

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TRT 1 CANLI İZLE TÜRKİYE İTALYA VOLEYBOL MAÇI KESİNTİSİZ || Filenin Sultanları yarı final maçı canlı yayın ile TRT Spor izle ekranında!

TÜRKİYE İTALYA MAÇI CANLI İZLE

Maçın canlı yayını TRT 1 canlı izle ekranında:

https://www.trtizle.com/canli/tv/trt-1

TRT 1 CANLI İZLE TÜRKİYE İTALYA VOLEYBOL MAÇI KESİNTİSİZ || Filenin Sultanları yarı final maçı canlı yayın ile TRT Spor izle ekranında!

A MİLLİ KADIN VOLEYBOL TAKIMI MAÇ KADROSU

Başantrenör Danielle Santarelli yönetiminde sahaya çıkacak olan milli takımımızın kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Pasörler
Cansu Özbay

Elif Şahin

Smaçörler
Ebrar Karakurt

Hande Baladın

Meliha Diken

Tuğba İvegin

Derya Cebecioğlu

Orta Oyuncular
Eda Erdem Dündar (Kaptan)

Zehra Güneş

Aslı Kalaç

Pasör Çaprazı
Melissa Vargas
Libero
Gizem Örge
+1 Oyuncu
Beyza Arıcı

TRT 1 CANLI İZLE TÜRKİYE İTALYA VOLEYBOL MAÇI KESİNTİSİZ || Filenin Sultanları yarı final maçı canlı yayın ile TRT Spor izle ekranında!

2024 PARİS OLİMPİYATLARI VOLEYBOL MÜSABAKA TAKVİMİ

2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda iki takım pazar günü C Grubu'nun son maçında karşılaşmış, o maçı İtalya 3-0 kazanmıştı.

Olimpiyatlarda diğer yarı final maçında da TSİ 17:00'da Brezilya ile ABD karşı karşıya gelecek.

Yarı final maçlarının mağlupları cumartesi günü üçüncülük maçında, pazar günü de galipleri final maçında karşı karşıya gelecek.

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