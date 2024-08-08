Giriş Tarihi: 08.08.2024 15:58
Güncelleme Tarihi: 08.08.2024
15:59
TRT 1 CANLI İZLE TÜRKİYE İTALYA VOLEYBOL MAÇI KESİNTİSİZ || Filenin Sultanları yarı final maçı canlı yayın ile TRT Spor izle ekranında!
Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları kapsamında TRT 1 canlı izle ekranı araştırılıyor. Fransa'nın ev sahipliğinde düzenlenen olimpiyatlarda bugün A Milli Kadın Voleybol Takımı yarı final maçı için mücadele edecek. Türkiye İtalya voleybol maçı canlı yayın TRT 1 ekranlarından naklen ve şifresiz yayınlanacak. Tarihinde 3. kez olimpiyatlarda mücadele eden Daniele Santarelli yönetimindeki Filenin Sultanları galibiyet elde ederek adını finale yazdırmak istiyor. Türkiye İtalya voleybol maçı TRT 1 izle ekranı için araştırmalar hız kazandı. İşte TRT 1 canlı yayın izle ekranı ve frekans bilgileri ile Filenin Sultanları yarı final maçı canlı yayın izle linki…