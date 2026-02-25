Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Giriş Tarihi: 25.02.2026 16:13

TRT 1 YAYIN AKIŞI VE FREKANS BİLGİLERİ | 25 Şubat Çarşamba Galatasaray - Juventus maçı saat kaçta?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off heyecanı sürüyor. Rövanş mücadelesinde Galatasaray, deplasmanda Juventus ile karşı karşıya gelecek. Kritik karşılaşma öncesinde futbolseverler 25 Şubat 2026 tarihli TRT 1 yayın akışını mercek altına aldı. Peki, Galatasaray - Juventus maçı saat kaçta başlayacak, TRT 1 yayın akışında bugün hangi programlar var?

Avrupa'nın en prestijli kulüp organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan sürüyor. Rövanş maçında Galatasaray, İtalya temsilcisi Juventus'a konuk olacak. Karşılaşma öncesinde 25 Şubat 2026 TRT 1 yayın akışı ve maç saati sporseverlerin gündeminde yer alıyor.

25 ŞUBAT TRT 1 YAYIN AKIŞI

07:18 İstiklal Marşı
07:20 Kalk Gidelim
08:50 Adını Sen Koy
10:00 Kur'an'ın Mesajı
10:30 Alişan İle Hayata Gülümse (Canlı)
13:20 Seksenler
14:15 Vefa Sultan
15:30 Kur'an'ın Mesajı
16:00 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması
17:45 Ramazan Sevinci (Canlı)
19:10 Ana Haber (Canlı)
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Tay | Türk Sineması
21:40 Maç Önü
23:00 Juventus - Galatasaray | UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Play Off Karşılaşması (Canlı)
01:15 Gönül Dağı
02:45 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması
04:45 Sahur Bereketi (Canlı)
06:15 Kur'an-ı Kerim Hatm-i Şerif

GALATASARAY - JUVENTUS MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Torino'daki Allianz Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma TSİ 23.00'te başlayacak.

TRT 1 CANLI İZLE

UEFA Avrupa Ligi maçı canlı izle ekranı için aşağıdaki linki kontrol edebilirsiniz:

https://www.tabii.com/tr/watch/live/trt1?trackId=150002

TRT 1 FREKANS BİLGİSİ

Frekans bilgileri" TRT HD Türkiye kapsaması Türksat frekans olarak, "Uydu; Türksat 4A, Frekans;11794, Polarizasyon; V (Dikey), Sembol Oranı; 30000, FEC; 3/4" .

