TRT SPOR CANLI İZLE TS U19 FİNAL MAÇI! Trabzonspor U19 - Barcelona U19 maçı TRT Spor canlı yayın izle linki

Giriş Tarihi: 28.04.2025 13:36
Güncelleme Tarihi: 28.04.2025
13:36
U19'da Trabzonspor ile Barcelona karşı karşıya geliyor. TRT Spor ekranı bordo-mavili gençlerin tarihi başarısını ekranlara taşıyor. UEFA Gençlik Ligi'nin final maçını izlemek isteyen futbolseverler ekran başına geçiyor. Finale yükselen ilk Türk takımı unvanını kazanan bordo mabililer UEFA Gençlik Ligi kupasını Türkiye'ye getiren ilk takım olmak için mücadele edecek. İşte, TRT Spor canlı izle ekranı ile TS U19 Barcelona maçı canlı yayın izle linki.