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Haberler Galeri TRT SPOR CANLI İZLE TS U19 FİNAL MAÇI! Trabzonspor U19 - Barcelona U19 maçı TRT Spor canlı yayın izle linki
Giriş Tarihi: 28.04.2025 13:36 Güncelleme Tarihi: 28.04.2025 13:36

TRT SPOR CANLI İZLE TS U19 FİNAL MAÇI! Trabzonspor U19 - Barcelona U19 maçı TRT Spor canlı yayın izle linki

U19'da Trabzonspor ile Barcelona karşı karşıya geliyor. TRT Spor ekranı bordo-mavili gençlerin tarihi başarısını ekranlara taşıyor. UEFA Gençlik Ligi'nin final maçını izlemek isteyen futbolseverler ekran başına geçiyor. Finale yükselen ilk Türk takımı unvanını kazanan bordo mabililer UEFA Gençlik Ligi kupasını Türkiye'ye getiren ilk takım olmak için mücadele edecek. İşte, TRT Spor canlı izle ekranı ile TS U19 Barcelona maçı canlı yayın izle linki.

TRT SPOR CANLI İZLE TS U19 FİNAL MAÇI! Trabzonspor U19 - Barcelona U19 maçı TRT Spor canlı yayın izle linki

UEFA Gençlik Ligi finalinde Trabzonspor U19 ile Barcelona U19 karşı karşıya geliyor. Tarihi mücadele TRT Spor canlı izle ekranı ile naklen ve şifresiz takip ediliyor. Final biletini alarak bu başarıyı elde eden ilk Türk takımı olan Trabzonspor, İspanyol temsilcisi Barcelona karşısında tarihi bir zafer arıyor. Bordo-mavililer, bu önemli mücadeleyi kazanarak şampiyonluk kupasını ilk kez Türkiye'ye getirmek için sahaya çıkıyor. İşte, Trabzonspor U19 - Barcelona U19 maçı canlı izle için TRT Spor canlı yayın linki.

TRT SPOR CANLI İZLE TS U19 FİNAL MAÇI! Trabzonspor U19 - Barcelona U19 maçı TRT Spor canlı yayın izle linki

TRABZONSPOR U19-BARCELONA U19 MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

UEFA Gençlik Ligi'nde Salzburg'u 2-1 yenerek finale yükselen Trabzonspor 19 Yaş Altı Futbol Takımı, İsviçre'nin Nyon kentinde 28 Nisan 2025 Pazartesi günü saat 19.00'da Barcelona ile Colovray Spor Merkezi'nde karşı karşıya gelecek.

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TRT SPOR CANLI İZLE TS U19 FİNAL MAÇI! Trabzonspor U19 - Barcelona U19 maçı TRT Spor canlı yayın izle linki

TRABZONSPOR U19 - BARCELONA U19 MAÇI HANGİ KANALDA, NEREDE İZLENİR?

UEFA Gençlik Ligi finalinde oynanacak Trabzonspor U19 - Barcelona U19 maçı TRT Spor'dan canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

TRABZONSPOR U19 - BARCELONA U19 MAÇI CANLI İZLE EKRANI

TRT SPOR CANLI İZLE TS U19 FİNAL MAÇI! Trabzonspor U19 - Barcelona U19 maçı TRT Spor canlı yayın izle linki

TARİHTE BİR İLK OLACAK
Trabzonspor U19 maçta galip gelerek şampiyonluk kupasını ilk defa Türkiye'ye getirmeyi hedefliyor. UEFA Gençlik Ligi'nde Avrupa'nın önemli kulüplerini mağlup ederek finale kalma başarısı gösteren ilk Türk takımı olan Trabzonspor, Özkan Sümer Futbol Akademisinden yetiştirdiği gençleriyle ikinci kez katıldığı turnuvada bir ilki daha başarmak istiyor.

Avrupa'nın en önemli altyapılarından biri olan Barcelona'nın altyapı akademisi La Masia'ya karşı sahaya çıkacak bordo-mavili gençler, daha önce iki kez şampiyonluk yaşamış rakibine karşı ter dökecek.

TRT SPOR CANLI İZLE TS U19 FİNAL MAÇI! Trabzonspor U19 - Barcelona U19 maçı TRT Spor canlı yayın izle linki

BARCELONA'NIN 2 ŞAMPİYONLUĞU VAR
Barcelona, UEFA Gençlik Ligi'nde daha önce 2 kez şampiyon oldu.

İspanya temsilcisi, organizasyonun düzenlenmeye başladığı 2013-2014 sezonunda finalde Benfica'yı 3-0 ve 2017-2018 sezonunda Chelsea'yi 3-0 yenerek kupayı müzesine götürdü.

İlk kez final müsabakasına çıkacak Trabzonspor ise daha önce iki kez final oynamış ve finallerde gol yememiş aynı renklerdeki rakibini yenerek bir ilke daha imza atmaya çalışacak.