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Haberler Galeri Türkiye Avrupa’ya kaç takım gönderecek? Gelecek sene Türkiye’den Şampiyonlar Ligi’ne kaç takım katılacak?
Giriş Tarihi: 17.03.2023 09:25 Güncelleme Tarihi: 17.03.2023 09:25

Türkiye Avrupa’ya kaç takım gönderecek? Gelecek sene Türkiye’den Şampiyonlar Ligi’ne kaç takım katılacak?

2022/2023 sezonu Avrupa macerası Türk takımları için sona erdi. Başakşehir, Fenerbahçe ve Sivasspor, katıldığı turnuvalarda son 16 turunda elendi. UEFA ülke puanı sıralamasında bu yıl 12.liğe kadar çıksak da sıralama seneye değil; bir sonraki sene önce önem arz ediyor. Bu sebeple vatandaşlar "Türkiye Avrupa'ya kaç takım gönderecek, Türkiye kaç takımla Avrupa'ya gidecek?" sorusuna yanıt arıyor. Geçen seneyi 20. sırada tamamladığımız için Avrupa Ligi'ne takım gönderemiyoruz. Peki, Gelecek sene Türkiye'den Şampiyonlar Ligi'ne kaç takım katılacak? İşte detaylar

Türkiye Avrupa’ya kaç takım gönderecek? Gelecek sene Türkiye’den Şampiyonlar Ligi’ne kaç takım katılacak?

Türkiye Avrupa'ya kaç takım gönderecek, Şampiyonlar Ligi'ne takım gönderecek mi sorusu yanıt arıyor. Bu sezon Türk takımları yüksek puanlar toplasa da UEFA ülke puanı iki sezon sonrası için önem arz ediyor. Peki, Türkiye'den Avrupa'da kaç takım oynayacak? İşte konu hakkında detaylar

Türkiye Avrupa’ya kaç takım gönderecek? Gelecek sene Türkiye’den Şampiyonlar Ligi’ne kaç takım katılacak?

2023 UEFA ÜLKELER SIRALAMASI GÜNCEL LİSTE

1. İNGİLTERE - 105,141

2. İSPANYA - 90,141

3. ALMANYA - 81,356

4. İTALYA - 75,497

5. FRANSA - 60,664

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Türkiye Avrupa’ya kaç takım gönderecek? Gelecek sene Türkiye’den Şampiyonlar Ligi’ne kaç takım katılacak?

6. HOLLANDA - 57,700

7. PORTEKİZ - 55,382

8. BELÇİKA - 40,000

9. İSKOÇYA - 36,400

10. AVUSTURYA - 34,000

Türkiye Avrupa’ya kaç takım gönderecek? Gelecek sene Türkiye’den Şampiyonlar Ligi’ne kaç takım katılacak?

11. SIRBİSTAN - 32,375

12. TÜRKİYE - 31,700

13. İSVİÇRE - 29.925

14. UKRAYNA - 29,700

Türkiye Avrupa’ya kaç takım gönderecek? Gelecek sene Türkiye’den Şampiyonlar Ligi’ne kaç takım katılacak?

ÜLKE PUANI HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Bir ülkeden o sene UEFA Avrupa Ligi, Şampiyonlar Ligi ve Konferans Ligi'ne kaç takım katılmışsa, onların topladığı puanlar toplanır ve Avrupa kupalarına katılan takım sayısına bölünür.

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