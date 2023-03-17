Giriş Tarihi: 17.03.2023 09:25 Güncelleme Tarihi: 17.03.2023 09:25

Türkiye Avrupa’ya kaç takım gönderecek? Gelecek sene Türkiye’den Şampiyonlar Ligi’ne kaç takım katılacak?

2022/2023 sezonu Avrupa macerası Türk takımları için sona erdi. Başakşehir, Fenerbahçe ve Sivasspor, katıldığı turnuvalarda son 16 turunda elendi. UEFA ülke puanı sıralamasında bu yıl 12.liğe kadar çıksak da sıralama seneye değil; bir sonraki sene önce önem arz ediyor. Bu sebeple vatandaşlar "Türkiye Avrupa'ya kaç takım gönderecek, Türkiye kaç takımla Avrupa'ya gidecek?" sorusuna yanıt arıyor. Geçen seneyi 20. sırada tamamladığımız için Avrupa Ligi'ne takım gönderemiyoruz. Peki, Gelecek sene Türkiye'den Şampiyonlar Ligi'ne kaç takım katılacak? İşte detaylar