Türkiye Galler maçı nerede oynanacak, hangi ilde? Milli Takım Euro 2024 elemeleri Türkiye Galler hangi stadyumda oynanacak, biletler satışa çıktı mı?

Giriş Tarihi: 13.06.2023 13:56 Güncelleme Tarihi: 13.06.2023 13:57

Türkiye Galler maçı nerede oynanacak sorusu yanıt arıyor. Milli takım, 16 Haziran günü Letonya ile deplasmanda karşılaşacak. UEFA Euro 2023 elemeleri D grubunda Türkiye; Hırvatistan, Galler, Ermenistan ve Letonya ile mücadele ediyor. İlk 2 maçında 1 galibiyet ve 1 mağlubiyetle devam eden milliler, ilk ikide çıkıp Euro 2024'e katılmak istiyor. Bu noktada Türkiye Galler hangi stadyumda oynanacak, biletler satışa çıktı mı sorusu yanıt arıyor. Peki, Türkiye Galler maçı nerede? İşte konu hakkında detaylar