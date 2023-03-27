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Haberler Galeri Türkiye Hırvatistan maçı ne zaman, saat kaçta ve nerede? Euro 2024 elemeleri Milli maç Türkiye Hırvatistan maçı hangi kanalda, şifresiz mi?
Giriş Tarihi: 27.03.2023 21:41 Güncelleme Tarihi: 27.03.2023 21:41

Türkiye Hırvatistan maçı ne zaman, saat kaçta ve nerede? Euro 2024 elemeleri Milli maç Türkiye Hırvatistan maçı hangi kanalda, şifresiz mi?

Türkiye Hırvatistan maçı canlı yayın bilgileri Milli Takım maçını canlı takip etmek isteyen sporseverler tarafından aratılıyor. D grubunda bulunan Türkiye, ilk maçında Ermenistan'ı geriden gelerek 2 – 1 mağlup etti. Euro 2024 elemelerinde Milliler toplam 8 maç oynayacak. Maçı takip etmek isteyenler, Türkiye Hırvatistan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda sorularına yanıt arıyor. Hırvatistan Galler karşısında son dakikada yediği golle üç puanı kaptırırken, Türkiye ile grubun liderliği için mücadele edecek. Peki, Milli maç saat kaçta? Türkiye Hırvatistan maçı ne zaman, saat kaçta ve nerede? İşte detaylar

Türkiye Hırvatistan maçı ne zaman, saat kaçta ve nerede? Euro 2024 elemeleri Milli maç Türkiye Hırvatistan maçı hangi kanalda, şifresiz mi?

Türkiye Hırvatistan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda gibi sorular yanıt arıyor. İsveçli hakem Andreas Ekberg'in düdük çalacağı maç, Euro 2024 elemeleri D Grubu için önem arz ediyor. İlk maçına Ermenistan ile deplasmanda mücadele eden ve maçtan 2 – 1 üstünlük sağlayan Milli Takım, Euro 2024'e katılmak istiyor. Peki, Türkiye Hırvatistan maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak, şifresiz mi? İşte detaylar

Türkiye Hırvatistan maçı ne zaman, saat kaçta ve nerede? Euro 2024 elemeleri Milli maç Türkiye Hırvatistan maçı hangi kanalda, şifresiz mi?

TÜRKİYE HIRVATİSTAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Hırvatistan Türkiye maçı 28 Mart 2023 Salı günü saat 21.45'te oynanacak. Maç, Bursa Atatürk Stadyumu'nda gerçekleşecek.

Heyecanlı karşılaşmayı İsveçli hakem Andreas Ekberg yönetecek.

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Türkiye Hırvatistan maçı ne zaman, saat kaçta ve nerede? Euro 2024 elemeleri Milli maç Türkiye Hırvatistan maçı hangi kanalda, şifresiz mi?

HIRVATİSTAN TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA?

Maç TRT 1 ekranlarında yayınlanacak.

Türkiye Hırvatistan maçı ne zaman, saat kaçta ve nerede? Euro 2024 elemeleri Milli maç Türkiye Hırvatistan maçı hangi kanalda, şifresiz mi?

EURO 24 ELEMELERİ FİKSTÜRÜ

A Milli Takım için UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri maç takvimi de belli oldu. D grubunda bulunan Türkiye milli maçları 25 Mart 2023 tarihinde başlayıp 21 Kasım 2023'te sona erecek.

İlk maçına Ermenistan ile deplasmanda mücadele eden kırmızı beyazlılar ardından 28 Mart 2023'te Hırvatistan'ı ağırlayacak.

Türkiye Hırvatistan maçı ne zaman, saat kaçta ve nerede? Euro 2024 elemeleri Milli maç Türkiye Hırvatistan maçı hangi kanalda, şifresiz mi?

A Millî takım, 16 Haziran'da Letonya ile deplasmanda ve 19 Haziran'da Galler ile iç sahada oynayacağı karşılaşmaların ardından Eylül ayında eleme grubundaki tek maçını Ermenistan ile kendi sahasında oynayacak.

Ekim ayında, Hırvatistan ile deplasmanda ve Letonya ile kendi sahasında karşılaşacak olan Ay-Yıldızlılar, 21 Kasım'da deplasmanda oynayacağı Galler maçı ile elemeleri tamamlayacak.

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