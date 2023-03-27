Giriş Tarihi: 27.03.2023 21:41 Güncelleme Tarihi: 27.03.2023 21:41

Türkiye Hırvatistan maçı ne zaman, saat kaçta ve nerede? Euro 2024 elemeleri Milli maç Türkiye Hırvatistan maçı hangi kanalda, şifresiz mi?

Türkiye Hırvatistan maçı canlı yayın bilgileri Milli Takım maçını canlı takip etmek isteyen sporseverler tarafından aratılıyor. D grubunda bulunan Türkiye, ilk maçında Ermenistan'ı geriden gelerek 2 – 1 mağlup etti. Euro 2024 elemelerinde Milliler toplam 8 maç oynayacak. Maçı takip etmek isteyenler, Türkiye Hırvatistan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda sorularına yanıt arıyor. Hırvatistan Galler karşısında son dakikada yediği golle üç puanı kaptırırken, Türkiye ile grubun liderliği için mücadele edecek. Peki, Milli maç saat kaçta? Türkiye Hırvatistan maçı ne zaman, saat kaçta ve nerede? İşte detaylar