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Haberler Galeri Türkiye Hollanda voleybol maçı hangi kanalda, saat kaçta? Milletler Ligi Türkiye Hollanda voleybol maçı canlı yayın izle kanalı
Giriş Tarihi: 16.05.2024 09:52 Güncelleme Tarihi: 16.05.2024 09:52

Türkiye Hollanda voleybol maçı hangi kanalda, saat kaçta? Milletler Ligi Türkiye Hollanda voleybol maçı canlı yayın izle kanalı

Son şampiyon Filenin Sultanları Milletler Ligi'nde ilk haftanın ikinci maçına bugün çıkıyor. Türkiye Hollanda voleybol maçı sporseverlerin gündemindeki yerini aldı. Japonya'ya 3-2 yenilen A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 22 maçlık yenilmezlik serisi sonra erdi. Geçtiğimiz yıl VNL şampiyonu olan Ay Yıldızlılar, rakibi karşısında galibiyet kazanmak istiyor. Milli takımın bu mücadelesi öncesi araştırmalar hız kazandı. Peki; Türkiye- Hollanda maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte Filenin Sultanları maç programı...

Türkiye Hollanda voleybol maçı hangi kanalda, saat kaçta? Milletler Ligi Türkiye Hollanda voleybol maçı canlı yayın izle kanalı

FIVB Milletler Ligi ilk hafta maçında Filenin Sultanları Hollanda karşısında ikinci maçına çıkıyor. Lig finaller öncesi üç ayaktan oluşuyor. Bugün oynanacak mücadele öncesi "Türkiye Hollanda voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorularına yönelik araştırmalar hız kazandı. A Milli Kadın Voleybol Takımı VNL'de üç hafta sonunda puan cetvelinde ilk 8 sırada yer alması durumunda finallerde mücadele etme hakkı kazanacak. Peki; Türkiye Hollanda voleybol maçı nerede, hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte, Milletler Ligi 2024 Filenin Sultanları maç takvimi...

Türkiye Hollanda voleybol maçı hangi kanalda, saat kaçta? Milletler Ligi Türkiye Hollanda voleybol maçı canlı yayın izle kanalı

TÜRKİYE-HOLLANDA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
"Filenin Sultanları", ilk haftanın ikinci maçında 16 Mayıs Perşembe günü saat 20.00'de Hollanda ile karşılaşacak.

Milli takımın bu mücadelesi, TRT Spor Yıldız'dan canlı yayınlanacak.

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Türkiye Hollanda voleybol maçı hangi kanalda, saat kaçta? Milletler Ligi Türkiye Hollanda voleybol maçı canlı yayın izle kanalı

22 MAÇLIK YENİLMEZLİK SERİSİ SONA ERDİ!

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 22 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi. Filenin Sultanları, FIVB Milletler Ligi'nin ilk haftasındaki ilk maçında Japonya'ya 3-2 yenildi.

Organizasyonda ikinci maç ise 16 Mayıs Perşembe günü Hollanda ile olacak. Öte yandan 16 Mayıs'ta Almanya-İtalya, Bulgaristan-Japonya maçları da yapılacak.

Türkiye Hollanda voleybol maçı hangi kanalda, saat kaçta? Milletler Ligi Türkiye Hollanda voleybol maçı canlı yayın izle kanalı

FİLENİN SULTANLARI MAÇ TAKVİMİ

1.Hafta – Antalya/Türkiye
15 Mayıs 2024 20.00 / Japonya-Türkiye
16 Mayıs 2024 20.00 / Hollanda-Türkiye
18 Mayıs 2024 20.00 / İtalya-Türkiye
19 Mayıs 2024 20.00 / Fransa-Türkiye

Türkiye Hollanda voleybol maçı hangi kanalda, saat kaçta? Milletler Ligi Türkiye Hollanda voleybol maçı canlı yayın izle kanalı

FİLENİN SULTANLARI MİLLETLER LİGİ GENİŞ KADROSU BELLİ OLDU!

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 30 kişilik geniş kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:

Pasörler: Cansu Özbay, Elif Şahin, Sıla Çalışkan, Dilay Özdemir

Pasör çaprazları: Melissa Vargas, Alexia Karutasu, Tutku Burcu Yüzgenç, Defne Başyolcu

Smaçörler: Hande Baladın, Ebrar Karakurt, İlkin Aydın, Meliha Diken, Derya Cebecioğlu, Saliha Şahin, Tuğba İvegin, Bianka İlayda Mumcular, İdil Naz Başcan

Orta oyuncular: Eda Erdem Dündar, Zehra Güneş, Aslı Kalaç, Beyza Arıcı, Kübra Akman, Yasemin Güveli, Bahar Akbay, Bengisu Aydın, Deniz Uyanık

Liberolar: Simge Aköz, Gizem Örge, Ayça Aykaç Altıntaş, Melis Yılmaz

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