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Haberler Galeri Türkiye Hollanda voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Filenin Efeleri Milletler Ligi maç takvimi
Giriş Tarihi: 23.05.2024 09:34 Güncelleme Tarihi: 23.05.2024 09:34

Türkiye Hollanda voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Filenin Efeleri Milletler Ligi maç takvimi

Filenin Efeleri Milletler Ligi maç takvimi ile gündemde! A Milli Erkek Voleybol Takımı, Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) tarafından düzenlenen Milletler Ligi'nde (VNL) ilk kez sahne alıyor. Organizasyonunun Antalya etabındaki ilk rakibi Kanada'ya 3-1 mağlup olan milli takım, ikinci maçta Hollanda ile karşılaşılacak. Türkiye Hollanda voleybol maçı tarihi ve canlı yayın kanalı araştırmaları hız kazandı. Peki; Türkiye Hollanda voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, Filenin Efeleri maç programı...

Türkiye Hollanda voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Filenin Efeleri Milletler Ligi maç takvimi

Filenin Efeleri Milletler Ligi maç takvimi Ocak ayında voleybolseverlerle paylaşılmıştı. Milletler Ligi organizasyonunun Antalya etabındaki ilk maçında Kanada ile karşılaşan Efeler, ligdeki ilk yenilgisini aldı. İkinci adres ise Hollanda olacak. Ay-yıldızlılar, VNL'de üç hafta sonunda puan cetvelinde ilk 8 sırada yer alması durumunda finallerde oynama hakkı kazanacak. Peki; Türkiye Hollanda voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Türkiye Hollanda voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Filenin Efeleri Milletler Ligi maç takvimi

FİLENİN EFELERİ MİLLETLER LİGİ MAÇ TAKVİMİ

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 3 ayaktan oluşan Voleybol Milletler Ligi'nde (VNL) her hafta 4 karşılaşma oynayacak.

Filenin Efeleri, ligin ilk haftasında 21-26 Mayıs tarihlerinde Antalya'da, 2'nci haftasında 4-9 Haziran'da Japonya'da, 3'üncü haftasında 27 Haziran-2 Temmuz'da Slovenya'da mücadele edecek.

VNL'de16 takımın mücadele edeceği 3 hafta sonunda puan cetvelinde ilk 8'e kalan takımlar adını finallere yazdıracak.

İşte, Filenin Efeleri maç takvimi:

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Türkiye Hollanda voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Filenin Efeleri Milletler Ligi maç takvimi

TÜRKİYE HOLLANDA VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Milletler Ligi Filenin Efeleri 2. karşılaşması Türkiye Hollanda maçı, 23 Mayıs 2024 Perşembe günü saat 20.00'de başlayacak.

Türkiye Hollanda voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Filenin Efeleri Milletler Ligi maç takvimi

TÜRKİYE HOLLANDA VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Antalya Spor Salonu'nda oynanacak Türkiye Hollanda karşılaşması TRT Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

Türkiye Hollanda voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Filenin Efeleri Milletler Ligi maç takvimi

TÜRKİYE HOLLANDA VOLEYBOL MAÇI CANLI İZLE

https://www.trtspor.com.tr/canli-yayin-izle/trt-spor/

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