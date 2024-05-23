Türkiye Hollanda voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Filenin Efeleri Milletler Ligi maç takvimi

Giriş Tarihi: 23.05.2024 09:34
Güncelleme Tarihi: 23.05.2024
09:34
Filenin Efeleri Milletler Ligi maç takvimi ile gündemde! A Milli Erkek Voleybol Takımı, Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) tarafından düzenlenen Milletler Ligi'nde (VNL) ilk kez sahne alıyor. Organizasyonunun Antalya etabındaki ilk rakibi Kanada'ya 3-1 mağlup olan milli takım, ikinci maçta Hollanda ile karşılaşılacak. Türkiye Hollanda voleybol maçı tarihi ve canlı yayın kanalı araştırmaları hız kazandı. Peki; Türkiye Hollanda voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, Filenin Efeleri maç programı...