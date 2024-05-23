Türkiye Hollanda voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Filenin Efeleri Milletler Ligi maç takvimi

Filenin Efeleri Milletler Ligi maç takvimi Ocak ayında voleybolseverlerle paylaşılmıştı. Milletler Ligi organizasyonunun Antalya etabındaki ilk maçında Kanada ile karşılaşan Efeler, ligdeki ilk yenilgisini aldı. İkinci adres ise Hollanda olacak. Ay-yıldızlılar, VNL'de üç hafta sonunda puan cetvelinde ilk 8 sırada yer alması durumunda finallerde oynama hakkı kazanacak. Peki; Türkiye Hollanda voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?