Türkiye Katar voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? FIVB Challenger finali Türkiye Katar erkek voleybol maçı hangi kanalda?

Türkiye Katar erkek voleybol maç canlı yayın bilgileri araştırılıyor. Katar'ın ev sahipliğinde Doha'da düzenlenen FIVB Challenger Kupası'nda Filenin Efeleri, finale yükseldi. Yarı finalde Ukrayna'yı 3 – 2 mağlup eden milli takım, turnuvayı kazanması halinde 2024 Voleybol Milletler Ligi'ne katılma hakkını elde edecek. Finali takip etmek isteyenler, "Türkiye Katar voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?" sorularını yöneltiyor. Dominik Cumhuriyeti ve Ukrayna'yı geçen Filenin Efeleri, finali kazanmak istiyor. Peki, Türkiye Katar erkek voleybol maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak, şifresiz mi? İşte detaylar