Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Türkiye Katar voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? FIVB Challenger finali Türkiye Katar erkek voleybol maçı hangi kanalda?
Giriş Tarihi: 30.07.2023 10:11 Güncelleme Tarihi: 30.07.2023 10:11

Türkiye Katar voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? FIVB Challenger finali Türkiye Katar erkek voleybol maçı hangi kanalda?

Türkiye Katar erkek voleybol maç canlı yayın bilgileri araştırılıyor. Katar'ın ev sahipliğinde Doha'da düzenlenen FIVB Challenger Kupası'nda Filenin Efeleri, finale yükseldi. Yarı finalde Ukrayna'yı 3 – 2 mağlup eden milli takım, turnuvayı kazanması halinde 2024 Voleybol Milletler Ligi'ne katılma hakkını elde edecek. Finali takip etmek isteyenler, "Türkiye Katar voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?" sorularını yöneltiyor. Dominik Cumhuriyeti ve Ukrayna'yı geçen Filenin Efeleri, finali kazanmak istiyor. Peki, Türkiye Katar erkek voleybol maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak, şifresiz mi? İşte detaylar

Türkiye Katar voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? FIVB Challenger finali Türkiye Katar erkek voleybol maçı hangi kanalda?

Türkiye Katar voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda soruları gündemdeki yerini almış durumda. Filenin Efeleri Doha'da düzenlenen Challenger Kupası yarı finalinde Ukrayna'yı yendi ve finalde Katarla eşleşti.

Türkiye Katar voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? FIVB Challenger finali Türkiye Katar erkek voleybol maçı hangi kanalda?

FİLENİN EFELERİ FİNALE YÜKSELDİ

A Milli Erkek Voleybol Takımı, Katar'ın ev sahipliğinde Doha'da düzenlenen FIVB Challenger Kupası'nda yarı final maçında Ukrayna'yı 3-2 mağlup etti ve finale yükseldi.

Ay-yıldızlılar, turnuvada şampiyon olması halinde 2024 Voleybol Milletler Ligi'ne katılma hakkı kazanacak.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Türkiye Katar voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? FIVB Challenger finali Türkiye Katar erkek voleybol maçı hangi kanalda?

TÜRKİYE KATAR VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Filenin Efeleri Katar voleybol karşılaşması 30 Temmuz 2023 tarihinde oynanacak ve maç, saat 19.00'da başlayacak.

Türkiye Katar voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? FIVB Challenger finali Türkiye Katar erkek voleybol maçı hangi kanalda?

TÜRKİYE KATAR MAÇI HANGİ KANALDA?

Mücadele TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Türkiye Katar voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? FIVB Challenger finali Türkiye Katar erkek voleybol maçı hangi kanalda?

TÜRKİYE KATAR MAÇI CANLI İZLE

https://www.trtspor.com.tr/canli-yayin-izle/trt-spor/

SON DAKİKA