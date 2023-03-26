Türkiye puan durumu ve fikstürü | 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri (EURO 2024) hangi grupta hangi ülkeler var, Türkiye puanı kaç?

Türkiye puan durumu ve fikstürü araştırılıyor. Stefan Kuntz yönetimindeki A Milli Futbol Takımı'mız, 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri (EURO 2024) D Grubu ilk maçında deplasmanda Ermenistan ile karşı karşıya geldi. Ay Yıldızlılar, 2-1'lik skorla ayrılarak gruplara galibiyetle başladı. Gruptaki diğer maçta Hırvatistan, Galler'i ağırladı. Letonya ise ilk maç gününü BAY geçti. Bu noktada futbolseverler, D Grubu puan durumu ve Milli Takım fikstürü hakkında araştırmalarına başladı. 10 grupta ilk 2 sırayı alan takımlar, EURO 2024'e katılma hakkını elde edecek. Bu nedenle alınacak puanlar oldukça önem arz ediyor. Peki, EURO 2024 Elemeleri hangi grupta hangi ülkeler var, Türkiye kaçıncı sırada? İşte, Türkiye puan durumu ve fikstürü….