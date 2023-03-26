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Haberler Galeri Türkiye puan durumu ve fikstürü | 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri (EURO 2024) hangi grupta hangi ülkeler var, Türkiye puanı kaç?
Giriş Tarihi: 26.03.2023 01:32 Güncelleme Tarihi: 26.03.2023 01:32

Türkiye puan durumu ve fikstürü | 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri (EURO 2024) hangi grupta hangi ülkeler var, Türkiye puanı kaç?

Türkiye puan durumu ve fikstürü araştırılıyor. Stefan Kuntz yönetimindeki A Milli Futbol Takımı'mız, 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri (EURO 2024) D Grubu ilk maçında deplasmanda Ermenistan ile karşı karşıya geldi. Ay Yıldızlılar, 2-1'lik skorla ayrılarak gruplara galibiyetle başladı. Gruptaki diğer maçta Hırvatistan, Galler'i ağırladı. Letonya ise ilk maç gününü BAY geçti. Bu noktada futbolseverler, D Grubu puan durumu ve Milli Takım fikstürü hakkında araştırmalarına başladı. 10 grupta ilk 2 sırayı alan takımlar, EURO 2024'e katılma hakkını elde edecek. Bu nedenle alınacak puanlar oldukça önem arz ediyor. Peki, EURO 2024 Elemeleri hangi grupta hangi ülkeler var, Türkiye kaçıncı sırada? İşte, Türkiye puan durumu ve fikstürü….

Türkiye puan durumu ve fikstürü | 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri EURO 2024 hangi grupta hangi ülkeler var, Türkiye puanı kaç?

2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri hangi grupta hangi ülkeler var, Türkiye puan durumu nasıl soruları yanıt aramaya başladı. A Milli Futbol Takımı'mız 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri D Grubu ilk maçında Ermenistan'a konuk oldu. Ay Yıldızlı temsilcimiz sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrılırken gruptaki diğer maç Hırvatistan ile Galler arasında oynandı. Letonya ise ilk maç gününü BAY geçti. Alınan sonuçların ardından futbolseverler, Türkiye EURO 2024 Elemeleri D Grubu puan durumu ve fikstürü ile ilgili araştırmalarına başladı. Peki, 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri hangi grupta hangi ülkeler var, Türkiye kaçıncı sırada? İşte, A Milli Takım puan durumu ve fikstürü…

Türkiye puan durumu ve fikstürü | 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri EURO 2024 hangi grupta hangi ülkeler var, Türkiye puanı kaç?

TÜRKİYE DEPLASMANDAN GALİP AYRILDI!

A Milli Futbol Takımı'mız EURO 2024 Elemeleri D Grubu ilk maçında deplasmanda Ermenistan ile karşı karşıya geldi. Stefan Kuntz'un öğrencileri kritik mücadeleden 2-1'lik skorla ayrılarak gruplara galibiyetle başladı.

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Türkiye puan durumu ve fikstürü | 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri EURO 2024 hangi grupta hangi ülkeler var, Türkiye puanı kaç?

TÜRKİYE, EURO 2024 ELEMELERİ'NDE HANGİ GRUPTA?

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri, 25 Mart 2023 Cumartesi günü itibarıyla başladı. A Millî Futbol Takımı da zorlu yoldan geçip Euro 2024'e ulaşmaya çalışacak.

Ay-yıldızlılar, Euro 2024 Elemeleri'nde D Grubu'nda yer alıyor.

9 Ekim 2022'de Almanya'nın Frankfurt kentindeki Festhalle Etkinlik Merkezi'nde çekilen kura sonucu milli takımın rakipleri Ermenistan Hırvatistan, Galler ve Letonya oldu.

Türkiye puan durumu ve fikstürü | 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri EURO 2024 hangi grupta hangi ülkeler var, Türkiye puanı kaç?

TÜRKİYE KAÇINCI SIRADA? AVRUPA ŞAMPİYONASI ELEMELERİ D GRUBU A MİLLİ TAKIM PUAN DURUMU

A Milli Futbol Takımı, gruptaki ilk maçında 25 Mart 2023 Cumartesi akşamı Ermenistan ile deplasmanda karşılaştı. Millilerimiz sahadan 2-1 galip ayrıldı.

D Grubu'nun puan durumu ise şu şekilde:

1- Türkiye / 3 puan

2- Hırvatistan / 0 puan (1 maçı eksik)

3- Letonya / 0 puan (1 maçı eksik)

4- Galler / 0 puan

5- Ermenistan / 0 puan

Türkiye puan durumu ve fikstürü | 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri EURO 2024 hangi grupta hangi ülkeler var, Türkiye puanı kaç?

AVRUPA ŞAMPİYONASI ELEMELERİ D GRUBU A MİLLİ TAKIM FİKSTÜRÜ

Milli Takımımız, gruptaki 2. maçında 28 Mart 2023 Salı günü Hırvatistan ile kozlarını paylaşacak.

Ay Yıldızlılar, 16 Haziran'da Letonya ile deplasmanda ve 19 Haziran'da Galler ile iç sahada karşı karşıya gelecek.

Bu karşılaşmaların ardından Millilerimiz, Eylül ayında eleme grubundaki tek maçını Ermenistan ile kendi sahasında oynayacak.

Ekim ayında, Hırvatistan ile deplasmanda ve Letonya ile kendi sahasında karşılaşacak olan Ay-Yıldızlılar, 21 Kasım'da deplasmanda oynayacağı Galler maçı ile elemeleri tamamlayacak.

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