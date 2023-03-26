Türkiye puan durumu ve fikstürü | 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri (EURO 2024) hangi grupta hangi ülkeler var, Türkiye puanı kaç?

AVRUPA ŞAMPİYONASI ELEMELERİ D GRUBU A MİLLİ TAKIM FİKSTÜRÜ

Milli Takımımız, gruptaki 2. maçında 28 Mart 2023 Salı günü Hırvatistan ile kozlarını paylaşacak.

Ay Yıldızlılar, 16 Haziran'da Letonya ile deplasmanda ve 19 Haziran'da Galler ile iç sahada karşı karşıya gelecek.

Bu karşılaşmaların ardından Millilerimiz, Eylül ayında eleme grubundaki tek maçını Ermenistan ile kendi sahasında oynayacak.

Ekim ayında, Hırvatistan ile deplasmanda ve Letonya ile kendi sahasında karşılaşacak olan Ay-Yıldızlılar, 21 Kasım'da deplasmanda oynayacağı Galler maçı ile elemeleri tamamlayacak.