TÜRKİYE MİLLİ TAKIM PUAN DURUMU: İşte EURO 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri Türkiye C Grubu puan durumu

A Milli Takımımız bugün Hırvatistan karşısında zorlu bir sınava çıkıyor. Stefan Kuntz yönetimindeki A Milli Futbol Takımı'mız, 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri (EURO 2024) D Grubu ilk maçında deplasmanda Ermenistan ile karşı karşıya gelmiş ve 2-1'lik galibiyetle gruplara iyi bir başlangıç yapmıştır. Bu kapsamda Hırvatistan maçı öncesinde "Türkiye puan durumu ve milli maç programı nasıl?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte EURO 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri grupları ve Türkiye ülke puan durumu…