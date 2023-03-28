Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri TÜRKİYE MİLLİ TAKIM PUAN DURUMU: İşte EURO 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri Türkiye C Grubu puan durumu
Giriş Tarihi: 28.03.2023 17:35 Güncelleme Tarihi: 28.03.2023 17:35

TÜRKİYE MİLLİ TAKIM PUAN DURUMU: İşte EURO 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri Türkiye C Grubu puan durumu

A Milli Takımımız bugün Hırvatistan karşısında zorlu bir sınava çıkıyor. Stefan Kuntz yönetimindeki A Milli Futbol Takımı'mız, 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri (EURO 2024) D Grubu ilk maçında deplasmanda Ermenistan ile karşı karşıya gelmiş ve 2-1'lik galibiyetle gruplara iyi bir başlangıç yapmıştır. Bu kapsamda Hırvatistan maçı öncesinde "Türkiye puan durumu ve milli maç programı nasıl?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte EURO 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri grupları ve Türkiye ülke puan durumu…

TÜRKİYE MİLLİ TAKIM PUAN DURUMU: İşte EURO 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri Türkiye C Grubu puan durumu

A Milli Futbol Takımı'mız 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri D Grubu ilk maçında Ermenistan'a konuk oldu. Ay Yıldızlı temsilcimiz sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrılırken gruptaki diğer maçımız ise bu akşam Hırvatistan karşısında olacak. Şimdilerde ise "Türkiye puan durumu ve milli maç programı nasıl?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte Türkiye puan durumu ve detaylar.

TÜRKİYE MİLLİ TAKIM PUAN DURUMU: İşte EURO 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri Türkiye C Grubu puan durumu

TÜRKİYE DEPLASMANDAN GALİP AYRILDI!

A Milli Futbol Takımı'mız EURO 2024 Elemeleri D Grubu ilk maçında deplasmanda Ermenistan ile karşı karşıya geldi. Stefan Kuntz'un öğrencileri kritik mücadeleden 2-1'lik skorla ayrılarak gruplara galibiyetle başladı.

TÜRKİYE, EURO 2024 ELEMELERİ'NDE HANGİ GRUPTA?

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri, 25 Mart 2023 Cumartesi günü itibarıyla başladı. A Millî Futbol Takımı da zorlu yoldan geçip Euro 2024'e ulaşmaya çalışacak.

Ay-yıldızlılar, Euro 2024 Elemeleri'nde D Grubu'nda yer alıyor.

9 Ekim 2022'de Almanya'nın Frankfurt kentindeki Festhalle Etkinlik Merkezi'nde çekilen kura sonucu milli takımın rakipleri Ermenistan Hırvatistan, Galler ve Letonya oldu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
TÜRKİYE MİLLİ TAKIM PUAN DURUMU: İşte EURO 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri Türkiye C Grubu puan durumu

TÜRKİYE KAÇINCI SIRADA? AVRUPA ŞAMPİYONASI ELEMELERİ D GRUBU A MİLLİ TAKIM PUAN DURUMU

A Milli Futbol Takımı, gruptaki ilk maçında 25 Mart 2023 Cumartesi akşamı Ermenistan ile deplasmanda karşılaştı. Millilerimiz sahadan 2-1 galip ayrıldı.

D Grubu'nun puan durumu ise şu şekilde:

1- Türkiye / 3 puan

2- Hırvatistan / 0 puan (1 maçı eksik)

3- Letonya / 0 puan (1 maçı eksik)

4- Galler / 0 puan

5- Ermenistan / 0 puan

TÜRKİYE MİLLİ TAKIM PUAN DURUMU: İşte EURO 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri Türkiye C Grubu puan durumu

AVRUPA ŞAMPİYONASI ELEMELERİ D GRUBU A MİLLİ TAKIM FİKSTÜRÜ

Milli Takımımız, gruptaki 2. maçında 28 Mart 2023 Salı günü Hırvatistan ile kozlarını paylaşacak.

Ay Yıldızlılar, 16 Haziran'da Letonya ile deplasmanda ve 19 Haziran'da Galler ile iç sahada karşı karşıya gelecek.

Bu karşılaşmaların ardından Millilerimiz, Eylül ayında eleme grubundaki tek maçını Ermenistan ile kendi sahasında oynayacak.

Ekim ayında, Hırvatistan ile deplasmanda ve Letonya ile kendi sahasında karşılaşacak olan Ay-Yıldızlılar, 21 Kasım'da deplasmanda oynayacağı Galler maçı ile elemeleri tamamlayacak.

TÜRKİYE MİLLİ TAKIM PUAN DURUMU: İşte EURO 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri Türkiye C Grubu puan durumu

2024 UEFA AVRUPA ŞAMPİYONASI ELEMELERİ D GRUBU MAÇ PROGRAMI

25.03.2023 / Ermenistan 1-2 Türkiye

28.03.2023 / Saat (TSİ) 21.45 / Türkiye-Hırvatistan

16.06.2023 / Saat (TSİ) 21.45 / Letonya-Türkiye

19.06.2023 / Saat (TSİ) 21.45 / Türkiye-Galler

08.09.2023 / Saat (TSİ) 21.45 / Türkiye-Ermenistan

12.10.2023 / Saat (TSİ) 21.45 / Hırvatistan-Türkiye

15.10.2023 / Saat (TSİ) 21.45 / Türkiye-Letonya

21.11.2023 / Saat (TSİ) 22.45 / Galler-Türkiye

SON DAKİKA