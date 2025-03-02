Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Türkiye’de hangi şehir hangi takımı tutuyor? İşte 81 ilde en çok taraftarı olan takımlar...
Giriş Tarihi: 02.03.2025 13:28 Güncelleme Tarihi: 02.03.2025 13:51

Türkiye’de hangi şehir hangi takımı tutuyor? İşte 81 ilde en çok taraftarı olan takımlar...

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Bu sezon Beşiktaş ve Trabzonspor şampiyonluk yarışında erken havlu atmasından sonra zirve yarışında Galatasaray ile Fenerbahçe kaldı. Özel bir araştırma şirketi, Türkiye'nin taraftar haritasını ortaya koydu. Peki Türkiye'de hangi şehir hangi takımı tutuyor? sorusuna haberimizde cevap verdik. İşte illere göre en çok taraftarı olan takımlar...

SPOR SERVİSİ
Türkiye’de hangi şehir hangi takımı tutuyor? İşte 81 ilde en çok taraftarı olan takımlar...

Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk yarışı Galatasaray ile Fenerbahçe arasında yaşanıyor. İki takım da kurdukları güçlü kadroların ardından zirvedeki yarışı diğer takımlara göre erkenden koparmış oldu. Peki Türkiye'de hangi şehirler hangi takımı tutuyor? İşte, yapılan bir anketin sonucunda şehirlere göre daha çok taraftarı olan kulüpler...

Türkiye’de hangi şehir hangi takımı tutuyor? İşte 81 ilde en çok taraftarı olan takımlar...

İŞTE İLLERE GÖRE EN ÇOK TARAFTARI OLAN KULÜPLER

Adana - Galatasaray

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Türkiye’de hangi şehir hangi takımı tutuyor? İşte 81 ilde en çok taraftarı olan takımlar...

Adıyaman - Galatasaray

Türkiye’de hangi şehir hangi takımı tutuyor? İşte 81 ilde en çok taraftarı olan takımlar...

Ağrı - Galatasaray

Türkiye’de hangi şehir hangi takımı tutuyor? İşte 81 ilde en çok taraftarı olan takımlar...

Ankara - Galatasaray