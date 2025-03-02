Giriş Tarihi: 02.03.2025 13:28
Güncelleme Tarihi: 02.03.2025
13:51
Türkiye’de hangi şehir hangi takımı tutuyor? İşte 81 ilde en çok taraftarı olan takımlar...
Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Bu sezon Beşiktaş ve Trabzonspor şampiyonluk yarışında erken havlu atmasından sonra zirve yarışında Galatasaray ile Fenerbahçe kaldı. Özel bir araştırma şirketi, Türkiye'nin taraftar haritasını ortaya koydu. Peki Türkiye'de hangi şehir hangi takımı tutuyor? sorusuna haberimizde cevap verdik. İşte illere göre en çok taraftarı olan takımlar...