Türkiye’de hangi şehir hangi takımı tutuyor? İşte 81 ilde en çok taraftarı olan takımlar...

Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk yarışı Galatasaray ile Fenerbahçe arasında yaşanıyor. İki takım da kurdukları güçlü kadroların ardından zirvedeki yarışı diğer takımlara göre erkenden koparmış oldu. Peki Türkiye'de hangi şehirler hangi takımı tutuyor? İşte, yapılan bir anketin sonucunda şehirlere göre daha çok taraftarı olan kulüpler...