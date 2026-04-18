Türkiye'de hangi şehir hangi takımlı? İşte en çok taraftara sahip kulüpler…
Giriş Tarihi: 18.04.2026 10:14 Güncelleme Tarihi: 18.04.2026 10:15

Futbol, ülkemizdeki sporseverlerin vazgeçilmez bir tutkusu. Taraftarlar gerek ekran başında gerekse stadyumlara akın ederek takımlarını destekliyor. Özel bir araştırma şirketi ise Türkiye'deki taraftar haritasını çıkardı. Buna göre 'Türkiye'de hangi şehir hangi takımı tutuyor?' sorusu da yanıt buldu. İşte 81 ilde en çok taraftara sahip kulüpler…

Dünyanın en çok izlenen spor dalı futbol, Türkiye'de de bir hayli talep görüyor. Süper Lig'de her sezon büyük heyecan yaşanırken taraftarlar da Türkiye'nin dört bir yanından kulüplerini desteklemek için büyük gayret gösteriyor. Peki, Türkiye'de hangi şehir hangi takımı tutuyor? İşte 81 ilde en çok taraftara sahip kulüpler…

İŞTE İLLERE GÖRE EN ÇOK TARAFTARI OLAN KULÜPLER

Adana - Galatasaray

Adıyaman - Galatasaray

Ağrı - Galatasaray

Ankara - Galatasaray

Antalya - Galatasaray

Artvin - Galatasaray

Aydın - Galatasaray

Balıkesir - Galatasaray

Bartın - Galatasaray

Batman - Galatasaray

Bayburt - Galatasaray

Bilecik - Galatasaray

Bingöl - Galatasaray

Bolu – Galatasaray

Bursa - Galatasaray

Çanakkale - Galatasaray

Çankırı - Galatasaray

Diyarbakır - Galatasaray

Düzce - Galatasaray

Edirne - Galatasaray

Elazığ - Galatasaray

Erzincan - Galatasaray

Gaziantep - Galatasaray

Giresun - Galatasaray

